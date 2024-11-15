Серьезная ситуация в США: какова роль Маска

В США полным ходом идет формирование политической машины нового президента США Трампа. Особенно старается друг Трампа, много сделавший для его победы, Илон Маск.

Кстати, он первый техноолигарх, который понял, что власть в Америке важнее денег. Тут важно не то, на какую должность назначит президент Трамп своего друга, мультимиллиардера Илона Маска, а какую роль в своей игре Маск отведет самому Трампу. И согласится ли честолюбивый, но старый Трамп с этой ролью, тем более - его ревнивое окружение.

Напористый Маск еще не подозревает, что в борьбе за власть над телом и умом Трампа ему придется или полностью подавить его или переформатировать в свою пользу окружение американского президента.