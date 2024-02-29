Секреты от bodo: как выбрать подарок, который точно удивит ваших близких?

Все мы хоть раз в жизни сталкивались с проблемой выбора подарка на то или иное событие, особенно, когда речь идет о презентах для самых близких. Ведь нам так хочется по-настоящему удивить друзей и родственников знаками внимания, но банальные подарочные наборы и даже техника точно подходят для такого эффекта далеко не всегда. Именно поэтому и стоит выбрать не привычный всем конверт с деньгами или обычный презент, а подарочный сертификат bodo. Ведь именно этот знак внимания способен воплотить в жизнь какую-нибудь яркую мечту вашего друга и просто позволит ему провести время действительно интересно. Ну а более подробно про эти подарки и про то, как их выбирать, мы и расскажем вам далее.

Как правильно выбирать впечатление в подарок

Прежде чем остановить свой выбор на одном или нескольких сертификатах, стоит сначала понять, как именно нужно выбирать впечатление для того или иного вашего знакомого. Для этого нужно учитывать несколько важных факторов, среди которых:

Увлечения и хобби человека

Самое главное в выборе впечатления - это учитывать интересы и увлечения виновника торжества. Ведущему активный образ жизни человеку стоит дарить соответствующие презенты, например что-нибудь из категории экстремальных развлечений. Творческой личности можно дарить разные сертификаты на мастер-классы, ну а офисный работник точно оценит возможность качественно отдохнуть в спа салоне.

Возраст и пол

На сайте bodo вы можете выбирать подарки по категориям, так что вам будет легко выбрать презент для человека любого возраста и пола. А эти факторы точно стоит учитывать, ведь они могут сильно повлиять на выбор знака внимания.

Сезон

Старайтесь выбирать только те сертификаты, которыми можно воспользоваться или в любое время года, или же в тот сезон, когда вы планируете дарить ваш презент. Тогда виновник торжества сможет как можно скорее воспользоваться вашим сертификатом и в полной мере насладиться вашим подарком.

Стоимость сертификата

На сайте bodo очень удобный калькулятор цен, так что вы сможете выбрать именно тот подарок, который будет соответствовать важности события и тому, насколько близкому человеку вы делаете презент.

Место жительства

Для того, чтоб человек мог воспользоваться тем или иным впечатлением, стоит внимательно изучить вопрос его доступности в том городе, где он проживает.

Почему подарочный сертификат лучше, чем другие презенты

Подарочный сертификат - это действительно интересный и главное современный подарок, который точно придется по душе очень многим вашим знакомым. И есть довольно много причин, почему такой презент выглядит более выигрышно, а именно:

Большой выбор впечатлений

Это пожалуй самое главное преимущество перед другими знаками внимания, ведь bodo предлагает своим клиентам действительно большой выбор интересных впечатлений. Благодаря этому вы точно найдете именно то, что понравится виновнику торжества и что действительно приведет его в восторг!

Возможность выбрать сразу несколько вариантов

Вы можете подобрать до 5 разных сертификатов и собрать их в один подарочный бокс, ну а именинник потом сам выберет одно из этих впечатлений.

Большой срок эксплуатации

Владелец карты будет иметь достаточное количество времени для того, чтоб активировать сертификат и отправиться на локацию в удобное для себя время.

Можно выбрать как пластиковую карту, так и электронный аналог

Вы можете как заказать карту в красивой подарочной упаковке, так и выбрать электронный сертификат, который можно отправить на почту виновника торжества.

Надеемся, что мы смогли помочь вам разобраться в вопросе выбора подарочного сертификата и вы сможете приятно удивить близкого человека оригинальным знаком внимания!