Сделка между Израилем и Хамас: заморозка войны и политические игры

Сутки назад пришла новость о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Посредником выступил Катар. Будет поэтапная деэскалация, которая начнётся с обмена пленными. Хамас выпустит часть заложников, Израиль освободит из тюрем активистов (и боевиков) упомянутой политической силы в соотношении 1:30. А за военнопленных 1:50. Но политические вопросы о будущем статусе сектора Газа не поднимаются. То есть можно говорить о заморозке и возможности повторения кризиса через некоторое время. С одной стороны это так. С другой ключевым для анализа ситуации становится момент заключения соглашения. Вот с этим предлагаю разобраться.

Война Израиля

После нападения Хамас государство Израиль должно было ответить и ответить мощно. Альтернатива — разрушение системы баланса, основанной на безусловном применении силы в ответ на недружественные действия в отношении израильских граждан. То есть демонстрация слабости израильского государства — именно так бы это восприняли как соседние страны, так и разного толка военизированные группировки.

Но боевые действия в том виде как наблюдали мы создали политическую западню для государства Израиль. Военная победа могла обернуться крупнейшим геополитическим поражением. Причины:

1. Ранее проводимая политика (в том числе с участием США) по формированию неформальной коалиции "сдерживания Ирана" в лице Турции, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии была остановлена.

2. Даже полная оккупация Сектора Газа не решала вопрос сопротивления местного населения и сопротивления

3. Заметно меньшая поддержка действий Израиля со стороны Европейских а Американских элит:

◦ Решение МКС в отношении Нетаньяху и Галланта

◦ массовые выступления в поддержку палестинцев — Иран и Хамас переиграли Израиль

◦ явная про-палестинская позиция значительной части интеллектуалов ЕС и США

◦ Риски нивелирования факта холокоста как идеологемы, определяющей (либо оправдывающей) "право" Израиля на активную защиту

◦ военная помощь со стороны США впервые за последние годы поставлена под сомнение.

4. Риск масштабирования войны при затягивании противостояния с ХАМАС. И меньшие возможности получения внешней помощи при негативных сценариях.

Таким образом, для государства Израиль выбор лежал в трёх плоскостях:

• Окончательно решить вопрос Сектора Газа что означает террор и выдавливание местного населения (то есть геноцид).

• Продолжать боевые действия в текущем формате в надежде на полное истощение противников

• Использовать выгодный момент для выхода из конфликта.

Израиль выбрал третий вариант. Который, скорее напоминает просто заморозку конфликта. Но заморозку, которая позволит использовать сложившуюся ситуацию себе на пользу.

Для понимания причин решения израильского руководства стоит обратить внимание на ряд процессов, которые идут в мире и в регионе. В частности:

• Операция протурецких сил в Сирии привела к политическому ослаблению Ирана и проиранских группировок (в первую очередь Хезболлы) в регионе

• Формирование новой власти в Сирии оставляет открытым вопрос баланса между различными этнорелигиозными группами. И уход (либо, что точно, ослабление) РФ создаёт вакуум внешнего присутствия для обеспечения баланса. Проще говоря, неисламским группам населения (равно как и умеренным исламистам) необходимы внешнеполитические партрнёры.

• Изменение баланса сил в Ливане, где в результате сирийских процессов и операции Израиля Хезболла существенно потеряла во влиянии.

• Ограничения в отношении российской нефти и российского газа увеличивают значимость отношений с арабскими государствами (в первую очередь с аравийскими монархиями) для США и ЕС. Дестабилизация на Ближнем востоке, напротив, выглядит для государств Западной цивилизации как угроза. Ситуация может измениться уже через несколько месяцев, но в этот период есть возможность для политической игры Израиля.

На этом фоне Израиль идёт, фактически на заморозку без политического решения проблемы. А оно и не надо. Это старт возможной политической комбинации, которая заключается в следующем:

• Израиль выходит на заморозку в ситуации когда ХАМАС и Хезболла существенно ослаблены.

• Есть шанс возобновить политический диалог с Турцией и за счёт этого укрепить свои позиции в Сирии и Ливане.

• Договорённость при посредничестве государства персидского залива позволяет возобновить политику создание системы партнёрских отношений с аравийскими монархиями. Катар, как посредник, тоже использует рост своей значимости (поставщик газа). Израиль играет на этом в своих интересах и демонстрирует готовность работать с ситуативными партнёрами США в регионе;

• Ослабление Хамас приводит к смене баланса сил в парламенте палестинской автономии (где, за счёт Сектора Газа, большинство имела упомянутая группа).

• Остановив войну, Тель Авив рассчитывает на остановку роста антиизраильских настроений среди элит ЕС и США;

• Заморозка войны "открывает двери" для Трампа в его желании продемонстрировать способность решать сложные проблемы мировой политики;

• Вопрос восстановления Сектора Газа вероятно стать предметом торга. Проще говоря, Израиль получает возможность выбирать "партнёра по восстановлению". В том числе среди государств, не поддерживавших ХАМАС.

• И, наконец, ослабление ХАМАС и Хезболлы в любом случае приводит к временной деэскаллации. Что правительство страны может продемонстрировать как свой несомненный успех.

Так будет ли мир, будет ли успех?

Последующие месяцы, вероятнее всего, станут наиболее спокойными (с точки зрения безопасности) для государства Израиль за последние несколько лет. Что позволит руководству страны говорить о своём успехе.

На внешнеполитическом поле Израиль попытается развить контакты с "неисламскими" группами и партиями Сирии и Ливана. Равно как и с умеренными исламистами в обоих государствах. А так же будет всячески способствовать возвращению ФАТХ к хоть частичному управлению в Секторе Газа. Последнее — сложная задача, учитывая историю отношений между крупнейшими палестинскими группировками. Но решаемая, если вопросы восстановления будут отданы под кураторство (не путать с полным контролем) администрации Западного Берега.

И, наконец, Израиль попытается выстроить партнёрство с Турцией и возобновить диалог с аравийскими монархиями. Что будет находить одобрение и поддержку со стороны США.

Приведёт ли это к долгосрочному миру и решению палестинской проблемы? Вряд ли. Но может создать условия для поиска долговременного решения. И его реализации, возможно, после новых обострений. Глубина и интенсивность которых напрямую будут зависеть от успеха израильской политики на турецком, ливано-сирийском направлениях, а так же от возможного создания партнёрских отношений с рядом аравийских монархий.