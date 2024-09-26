Саудовский нож в спину Путина

Financial Times пишет, что Саудовская Аравия изменяет свою нефтяную стратегию. Все последнее время они боролись за цену на рынке на уровне 100 долларов за баррель, которая должна была сбалансировать бюджет королевства и обеспечить финансирование всех мегапроектов принца по модернизации страны, как строительство огромного города или покупка новых футболистов у гарем шейхов и раскрутка чемпионата мира по футболу. В 2030 году. По сути, поэтому ОПЕК и вводили ограничения добычи нефти, пытаясь удержать цену высокой. Что очень помогало России, для которой очень важна высокая цена на нефть.

Далее текст на языке оригинала

Але схоже саудівці задовбались. Проблеми з економікою Китаю не дають сподіватись, що нафта буде дорогою. А фінансувати бюджет треба. І якщо ціна на товар не зростає, то можна просто продавати більше цього товару. І тепер вони починають боротьбу за долю ринка. Бо якось неприємно було саудитам і іншим товаришам з ОПЕК спостерігати, як за останні роки їх доля ринку падала. І найбільшим видобувачем нафти стали США. І гроші текли не в їх кишені.

І це те, чого ми давно чекали. Бо саме це може різко підштовхнути ціну нафти, а значить і доходи росіян, вниз. Тільки на цій новині вартість нафти просіла на 2%. І це при тому, що у Китаї на цьому тижні вирішили робити дуже багато стимулів для економіки, що мало штовхати ціни на нафту у гору. Але ні.

І це просто стаття. Саудівська Аравія ще не збільшила виробництва нафти. Але тепер майже невідворотно збільшить. Нагадуючи Путіну і Ко солодкі 80-і. А слідом мають змінити свою стратегію і інші країни. Бо хто останній, той лох. Якщо цей процес розпочнеться, то далі вже його зупинити буде важко. І Саудівська Аравія вирішила його розпочати. Може тому, що не боїться цінової конкуренції, адже має дуже низьку собівартість.

І так, Саудівська Аравія тільки-тільки вступила у БРІКС. Але там кожен за себе. За свої інтереси. І особливо за своє бабло. І, схоже, араби вирішили, що для збільшення бабла у них, треба зменшити кількість цього бабла у Путіна. Нічого особистого, тільки бізнес.