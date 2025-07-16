Санкции действуют. Текущие потери России
Информация о текущих потерях РФ в результате санкций, по состоянию на 15.07.2025
• 1 •
РФ усложняет возврат иностранного бизнеса через опционы.
- Власти России значительно ограничили условия, при которых иностранные инвесторы могут реализовать право на возврат в активы на российском рынке по опционным сделкам.
- Министерство экономического развития РФ разработало список из восьми критериев, которые обязаны выполняться сразу. Среди требований – заключение опциона именно в 2022 году, отсутствие необходимости получения специального разрешения правительственной комиссии по отчуждению активов, а также деятельность компании в сфере, подлежащей федеральному санитарно-эпидемиологическому контролю.
- Впрочем, перечень не исчерпывающий: он может быть изменен указом президента, создающим дополнительную правовую неопределенность для иностранных компаний, покинувших российский рынок после начала полномасштабного вторжения в Украину.
- Окончательное решение о праве воплотить опцион будет воспринимать Арбитражный трибунал столичной области – конкретно он будет определять, сохраняется ли у инвестора возможность вернуть контроль над активами.
- Этот шаг означает усиление государственного контроля над процедурами возврата иностранного капитала и одновременно создает дополнительные риски для бизнеса, что рассматривает варианты выхода из российских соглашений или возврат к активам, проданным по политическому давлению.
• 2 •
С начала полномасштабного вторжения России в Украину гражданская авиация РФ стала фактически заложницей войны – только за первые полгода 2025 года российские аэропорты не менее 455 раз закрывались из-за работы систем противовоздушной обороны.
- Это более 75% всех случаев с 2022 года. Всего за 3,5 года – не менее 604 инцидентов с приостановкой работы аэропортов, а почти половина из них (287 случаев) пришлась только на период с 1 мая по 9 июля 2025 года. В среднем один инцидент происходит раз в два дня, а закрытие длится более трех часов.
- Самая острая ситуация сложилась в июле: с 5 по 7 число – настоящий авиационный коллапс, когда было перенаправлено 88 рейсов, задержано почти 1900 и отменено около 500.
- Более 400 тысяч пассажиров могли пострадать только за эти три дня. российские власти не публикуют полную статистику: Росавиация ограничивается отрывочными сообщениями, а открытые данные собирают журналисты и аналитики.
- Согласно их подсчетам, с 2022 года минимум 1200 рейсов были вынуждены изменить маршрут через ПВО, из них 736 – в 2025 году. Эти сбои свидетельствуют о растущей уязвимости тыловых регионов РФ и нестабильности внутренней инфраструктуры на фоне войны.
- Авиасочетание все чаще страдает не только международными санкциями, но и угрозами в самом воздушном пространстве России.
• 3 •
Российская угольная отрасль продолжает погружаться в системный кризис: по официальным данным Минэнерго РФ, более четверти угледобывающих предприятий оказались на грани финансового коллапса.
- Из 179 шахт и разрезов, действовавших в начале 2024 года, уже 51 – то есть почти 30% – находятся в так называемой "красной зоне", то есть остановлены или близки к полной остановке.
- Причинами обвала названа потеря ключевых европейских рынков сбыта после начала полномасштабной войны против Украины, а также усиление международных санкций.
- В условиях падения спроса со стороны Китая, растущей конкуренции на азиатских рынках и логистических затруднений на Дальнем Востоке многие российские предприятия не выдерживают финансовой нагрузки.
- Также все большее число компаний сталкиваются с проблемами кредитования, падением инвестиций и оттоком квалифицированных кадров.
- Это очередной индикатор глубокой структурной деградации российской сырьевой модели, которая ранее обеспечивала валютные поступления, но теперь под давлением санкций, геополитической изоляции и потери рынков стремительно теряет жизнеспособность.
• 4 •
Российский фондовый рынок среагировал ростом на "паузу" Трампа по поводу санкций – инвесторы радуются задержке давления на РФ.
- Решение Дональда Трампа дать кремлю еще 50 дней на прекращение войны в Украине спровоцировало резкий рост котировок на Московской бирже.
- Акции ключевых российских корпораций, в частности "Газпрома", "Роснефти", "Сбербанка" и "Лукойла", выросли на 3–5%, а "Норникель" – почти на 7,5%. Инвесторы среагировали на отсутствие обещанного "удара кувалдой" – санкций с пошлиной в 500%.
- Финансовые круги РФ восприняли задержку новых санкций как шанс на сохранение статус-кво в 6экспорте нефти и финансировании госкомпаний.
- Рост российских акций на фоне войны и затягивание решений Запада еще раз демонстрирует, что финансовые рынки РФ чувствительно реагируют не только на военные события, но и на политические сигналы, в частности слабость или нерешительность санкционной политики.
• 5 •
Цены на нефть продолжают падать, поскольку рынки не верят в решимость администрации Трампа действительно ввести масштабные ограничения на российскую нефть.
- Brent опустилась ниже $69, а WTI – до $67 за баррель. Это уже второе снижение – инвесторы сомневаются, что угроза 100% тарифов и вторичных санкций против Индии и Китая реализуется на практике. И хотя США повышают военную поддержку Украины, реальных шагов по усилению санкций пока нет.
- Эксперты ING считают, что рынок в ближайшей перспективе выглядит стабильным, но уже с четвертого квартала ожидается ослабление из-за перенасыщения предложения.
- Даже прогнозы Goldman Sachs свидетельствуют о долгосрочной тенденции снижения – $66 на текущее полугодие, но $56 в 2026 году.
- Это означает, что спрос со стороны Китая, главного покупателя российской нефти, остается крепким, несмотря на угрозы Вашингтона.
- Таким образом, кремль продолжает получать валютные поступления за нефть, в частности от Китая и Индии, а громкие заявления Трампа играют сейчас больше на внутреннюю аудиторию, чем на изменение глобальной энергетической динамики.
• 6 •
Европейские цены на газ несколько снизились, несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о возможности введения жестких тарифов против покупателей российского топлива.
- Рынки продемонстрировали сдержанную реакцию, оценивая эти угрозы как политическое давление, а не непосредственную торговую угрозу.
- Само заявление, в котором говорится о 50-дневном сроке для достижения соглашения между Москвой и Киевом, фактически откладывает любые реальные последствия. Это и снизило спекулятивное давление на рынок.
- Участники рынка больше сосредоточены на фундаментальных факторах: уровни запасов в ЕС, погодных условиях и азиатском спросе.
- Фьючерсы на голландский газ (TTF) торгуются вблизи €35/MWh – это умеренный уровень, который не сигнализирует о недостатке.
• 7 •
США будут поставлять вооружение НАТО на $10 млрд для дальнейшей передачи Украине.
- Соединенные Штаты передадут партнерам по НАТО первую партию вооружений на сумму $10 млрд в рамках новой схемы военной помощи Украине.
- В поставки войдут ракеты, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, включая дальнобойные средства, способные наносить удары в глубоком тылу России.
- Речь идет о продаже странам НАТО ракет малой и средней дальности, снарядов к гаубицам и ракетам "воздух-воздух", которые затем будут переданы Украине. Такой механизм позволяет избежать прямой передачи вооружения со стороны США.
- Вооруженным силам Украины, соответствующей политической линии Дональда Трампа, формально не расширять американское участие в войне, но фактически сохранять военную поддержку.
- Объявленная схема предоставляет Украине критически необходимое вооружение в обход бюрократических ограничений и внутриполитической риторики, сохраняя давление на Россию в условиях продолжительной войны.
- Параллельно Трамп демонстрирует союзникам способность мобилизовать ресурсы НАТО, в то же время снижая прямой политический риск для себя.
• 8 •
Сенат отложил рассмотрение пакета санкций против партнеров России после заявления Трампа.
- Лидер большинства Джон Тун заявил, что приостанавливает продвижение законопроекта: "Президент, похоже, планирует реализовать часть шагов самостоятельно. Если решит, что законопроект усугубит его позиции, мы будем готовы действовать".
- В понедельник Трамп пригрозил ввести до 100% "вторичные тарифы" против стран, торгующих с Россией. Сенатский проект предусматривает 500% пошлины для Китая, Индии и Бразилии.
• 9 •
ЕС раскритиковал Трампа за "слишком долгий" ультиматум России – Каллас: каждый день стоит жизней.
- Верховная представительница ЕС по внешним делам Кая Каллас заявила, что предоставленный Дональдом Трампом 50-дневный ультиматум России – слишком длительный срок, учитывая ежедневные военные преступления Кремля в Украине.
- "50 дней – это очень долго, если учесть, что они ежедневно убивают невинных гражданских", – подчеркнула Каллас, раскритиковав чрезмерное снисхождение в подходе Вашингтона к Москве.
- В то же время, она положительно оценила изменение тона со стороны Трампа, который в последнее время демонстрирует более жесткую позицию по кремлю. "Это очень положительно", - отметила глава европейской дипломатии.
- ЕС в очередной раз отмечает: промедление Запада лишь усиливает безнаказанность российского режима и затягивает завершение войны. На фоне ежедневных атак РФ на украинские города и гражданскую инфраструктуру дипломатические сигналы без скорых действий теряют свою эффективность.