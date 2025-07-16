Санкции действуют. Текущие потери России

Информация о текущих потерях РФ в результате санкций, по состоянию на 15.07.2025

• 1 •

РФ усложняет возврат иностранного бизнеса через опционы.

Власти России значительно ограничили условия, при которых иностранные инвесторы могут реализовать право на возврат в активы на российском рынке по опционным сделкам.

Министерство экономического развития РФ разработало список из восьми критериев, которые обязаны выполняться сразу. Среди требований – заключение опциона именно в 2022 году, отсутствие необходимости получения специального разрешения правительственной комиссии по отчуждению активов, а также деятельность компании в сфере, подлежащей федеральному санитарно-эпидемиологическому контролю.

Впрочем, перечень не исчерпывающий: он может быть изменен указом президента, создающим дополнительную правовую неопределенность для иностранных компаний, покинувших российский рынок после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Окончательное решение о праве воплотить опцион будет воспринимать Арбитражный трибунал столичной области – конкретно он будет определять, сохраняется ли у инвестора возможность вернуть контроль над активами.

Этот шаг означает усиление государственного контроля над процедурами возврата иностранного капитала и одновременно создает дополнительные риски для бизнеса, что рассматривает варианты выхода из российских соглашений или возврат к активам, проданным по политическому давлению.

• 2 •

С начала полномасштабного вторжения России в Украину гражданская авиация РФ стала фактически заложницей войны – только за первые полгода 2025 года российские аэропорты не менее 455 раз закрывались из-за работы систем противовоздушной обороны.

Это более 75% всех случаев с 2022 года. Всего за 3,5 года – не менее 604 инцидентов с приостановкой работы аэропортов, а почти половина из них (287 случаев) пришлась только на период с 1 мая по 9 июля 2025 года. В среднем один инцидент происходит раз в два дня, а закрытие длится более трех часов.

Самая острая ситуация сложилась в июле: с 5 по 7 число – настоящий авиационный коллапс, когда было перенаправлено 88 рейсов, задержано почти 1900 и отменено около 500.

Более 400 тысяч пассажиров могли пострадать только за эти три дня. российские власти не публикуют полную статистику: Росавиация ограничивается отрывочными сообщениями, а открытые данные собирают журналисты и аналитики.

Согласно их подсчетам, с 2022 года минимум 1200 рейсов были вынуждены изменить маршрут через ПВО, из них 736 – в 2025 году. Эти сбои свидетельствуют о растущей уязвимости тыловых регионов РФ и нестабильности внутренней инфраструктуры на фоне войны.

Авиасочетание все чаще страдает не только международными санкциями, но и угрозами в самом воздушном пространстве России.

• 3 •

Российская угольная отрасль продолжает погружаться в системный кризис: по официальным данным Минэнерго РФ, более четверти угледобывающих предприятий оказались на грани финансового коллапса.

Из 179 шахт и разрезов, действовавших в начале 2024 года, уже 51 – то есть почти 30% – находятся в так называемой "красной зоне", то есть остановлены или близки к полной остановке.

Причинами обвала названа потеря ключевых европейских рынков сбыта после начала полномасштабной войны против Украины, а также усиление международных санкций.

В условиях падения спроса со стороны Китая, растущей конкуренции на азиатских рынках и логистических затруднений на Дальнем Востоке многие российские предприятия не выдерживают финансовой нагрузки.

Также все большее число компаний сталкиваются с проблемами кредитования, падением инвестиций и оттоком квалифицированных кадров.

Это очередной индикатор глубокой структурной деградации российской сырьевой модели, которая ранее обеспечивала валютные поступления, но теперь под давлением санкций, геополитической изоляции и потери рынков стремительно теряет жизнеспособность.

• 4 •

Российский фондовый рынок среагировал ростом на "паузу" Трампа по поводу санкций – инвесторы радуются задержке давления на РФ.

Решение Дональда Трампа дать кремлю еще 50 дней на прекращение войны в Украине спровоцировало резкий рост котировок на Московской бирже.

Акции ключевых российских корпораций, в частности "Газпрома", "Роснефти", "Сбербанка" и "Лукойла", выросли на 3–5%, а "Норникель" – почти на 7,5%. Инвесторы среагировали на отсутствие обещанного "удара кувалдой" – санкций с пошлиной в 500%.

Финансовые круги РФ восприняли задержку новых санкций как шанс на сохранение статус-кво в 6экспорте нефти и финансировании госкомпаний.

Рост российских акций на фоне войны и затягивание решений Запада еще раз демонстрирует, что финансовые рынки РФ чувствительно реагируют не только на военные события, но и на политические сигналы, в частности слабость или нерешительность санкционной политики.

• 5 •

Цены на нефть продолжают падать, поскольку рынки не верят в решимость администрации Трампа действительно ввести масштабные ограничения на российскую нефть.

Brent опустилась ниже $69, а WTI – до $67 за баррель. Это уже второе снижение – инвесторы сомневаются, что угроза 100% тарифов и вторичных санкций против Индии и Китая реализуется на практике. И хотя США повышают военную поддержку Украины, реальных шагов по усилению санкций пока нет.

Эксперты ING считают, что рынок в ближайшей перспективе выглядит стабильным, но уже с четвертого квартала ожидается ослабление из-за перенасыщения предложения.

Даже прогнозы Goldman Sachs свидетельствуют о долгосрочной тенденции снижения – $66 на текущее полугодие, но $56 в 2026 году.

Это означает, что спрос со стороны Китая, главного покупателя российской нефти, остается крепким, несмотря на угрозы Вашингтона.

Таким образом, кремль продолжает получать валютные поступления за нефть, в частности от Китая и Индии, а громкие заявления Трампа играют сейчас больше на внутреннюю аудиторию, чем на изменение глобальной энергетической динамики.

• 6 •

Европейские цены на газ несколько снизились, несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о возможности введения жестких тарифов против покупателей российского топлива.

Рынки продемонстрировали сдержанную реакцию, оценивая эти угрозы как политическое давление, а не непосредственную торговую угрозу.

Само заявление, в котором говорится о 50-дневном сроке для достижения соглашения между Москвой и Киевом, фактически откладывает любые реальные последствия. Это и снизило спекулятивное давление на рынок.

Участники рынка больше сосредоточены на фундаментальных факторах: уровни запасов в ЕС, погодных условиях и азиатском спросе.

Фьючерсы на голландский газ (TTF) торгуются вблизи €35/MWh – это умеренный уровень, который не сигнализирует о недостатке.

• 7 •

США будут поставлять вооружение НАТО на $10 млрд для дальнейшей передачи Украине.

Соединенные Штаты передадут партнерам по НАТО первую партию вооружений на сумму $10 млрд в рамках новой схемы военной помощи Украине.

В поставки войдут ракеты, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, включая дальнобойные средства, способные наносить удары в глубоком тылу России.

Речь идет о продаже странам НАТО ракет малой и средней дальности, снарядов к гаубицам и ракетам "воздух-воздух", которые затем будут переданы Украине. Такой механизм позволяет избежать прямой передачи вооружения со стороны США.

Вооруженным силам Украины, соответствующей политической линии Дональда Трампа, формально не расширять американское участие в войне, но фактически сохранять военную поддержку.

Объявленная схема предоставляет Украине критически необходимое вооружение в обход бюрократических ограничений и внутриполитической риторики, сохраняя давление на Россию в условиях продолжительной войны.

Параллельно Трамп демонстрирует союзникам способность мобилизовать ресурсы НАТО, в то же время снижая прямой политический риск для себя.

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Сенат отложил рассмотрение пакета санкций против партнеров России после заявления Трампа.

Лидер большинства Джон Тун заявил, что приостанавливает продвижение законопроекта: "Президент, похоже, планирует реализовать часть шагов самостоятельно. Если решит, что законопроект усугубит его позиции, мы будем готовы действовать".

В понедельник Трамп пригрозил ввести до 100% "вторичные тарифы" против стран, торгующих с Россией. Сенатский проект предусматривает 500% пошлины для Китая, Индии и Бразилии.

• 9 •

ЕС раскритиковал Трампа за "слишком долгий" ультиматум России – Каллас: каждый день стоит жизней.