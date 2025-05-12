Самые удобные районы Милана для отдыха, шопинга и осмотра достопримечательностей: Ваш гид роскошным городом моды

Милан – это город, где хочется всего сразу. Невероятный шопинг должен быть неотъемлемой частью каждого визита в Милан. Обзор достопримечательностей и живописная архитектура должны сопровождать вас на каждом шагу, а гастрономическая сцена – удивлять и насыщать до максимума. И все это возможно, если выбрать самый лучший район для проживания в Милане. Будучи вторым по величине городом Италии, Милан не так компактен, как хотелось бы, поэтому четкий план лишь поможет воплотить все, что вы задумали для своего путешествия. Конечно, центральные районы Милана для остановки очень дорогие, но мы можем посоветовать, как организовать поездку, чтобы не чувствовать себя неудобно, тратя всю сумму на роскошное проживание. Если ваша цель все же остановиться в отеле, вы найдете достойное жилье в самых лучших районах Милана.

Центр – сокровищница достопримечательностей Милана, Италия. Источник: Andrea Piacquadio/Pexels Центр – сокровищница достопримечательностей Милана, Италия. Источник: Andrea Piacquadio/Pexels

1. Район Дуомо

Сердце и туристический эпицентр города, где один готический собор сменяет другой, а огромная статуя Девы Марии украшает многочисленные фотографии. Район очаровывает для прогулок, наполнения Instagram и попыток эксклюзивных ужинов в одной из невероятных арок. Проживание в пределах района варьируется от дорогого до очень дорогого, но если вы хотите взять от жизни все, это именно то место. Для шопоголиков с ограниченным бюджетом район идеален для глобальных брендов, таких как Gucci, Prada и Dolce & Gabbana. Поэтому когда наступает час пик, количество людей значительно растет. Многие просто готовы прогуляться, рассматривая витрины, чтобы найти свой дзен. Есть и другой способ приятно провести время: выберите одну из любимых арок со столиками, возьмите бокал вина и окунитесь в мелодии итальянской музыки, чтобы просто оказаться в данный момент.

Гастрономическая сцена и напитки

Если вы планируете особый вечер или впечатляющий ужин, Corso Vittorio Emanuele станет вашей основой. Ресторан Maio предлагает не только ошеломляющий вид с верхней террасы, но и талантливого шеф-повара Луку Севесо. Эта изысканная, изящная, высокая кухня создает гармонию, которая более чем подходит для вашего особого события. Романтика может быть очень разной, особенно в Италии. Посетите Amorino, чтобы насладиться аутентичным джелато в Милане. Просто невероятные шейки, где лепестки мороженого держат кусочки фруктов – это только прелюдия к главному напитку. Невозможно не отведать пиццу в Италии, и Милан не исключение, каким бы богемным он ни был. Luini составит ваше удачное впечатление об итальянских треугольниках. Если вам трудно определиться и вы не хотите спешить от заведения к заведению, отправляйтесь в популярный универмаг Rinascente, чтобы собрать все желаемое на одной платформе и начать долгожданную дегустацию. Не игнорируйте STRAF, ведь его меню напитков идеально подходит для вечернего настроения, а счастливый час с бесплатными закусками может стать неожиданным сюрпризом.

Что посмотреть

Хотя можно исследовать каждый метр и каждый поворот с аркой в этом районе, не упустите случайно оперный театр Ла Скала. Спектакли в его репертуаре станут грандиозным шоу, которое пройдет перед вашими глазами и никогда не забудется. И, конечно, не прячьте камеру, пока память телефона не заполнится.

Где остановиться

Mandarin Oriental's определенно знаменит. Эта роскошная остановка в Милане сама по себе является уникальным опытом поездки и развлечений. SINA The Grey почти не уступает по непревзойденному дизайну номеров и разнообразию предлагаемых услуг. А если вы действительно хотите остановиться в сердце Милана по выгодной цене, рассмотрите хостел Ostello Bello : это один из лучших бюджетных (по меркам центра) вариантов проживания в центре Милана.

Лучшее

Что может быть интереснее Дуомо ди Милана, если вы фанат готической архитектуры города? Запланируйте визит заранее, чтобы подняться на его шпиле и взглянуть на город с невероятной высоты.

Романтический район Милана вдоль живописного канала, Италия. Источник: Oleksandr P/Pexels Романтический район Милана вдоль живописного канала, Италия. Источник: Oleksandr P/Pexels

2. Район Навильи

Конечно, Венеция – это отдельный город для посещения в Италии, но в Милане есть район, где вы можете почувствовать интимность жизни у живописных каналов, опрокидывающихся мостов и водных прогулок. Прекрасный район Навильи в Милане имеет несколько водных путей, таких как Навильо Гранде и Навильо Павезе. Эту локацию также называют самым романтичным районом Милана. Итак, если ваша цель – уютная романтика, ищите жилье в Милане именно здесь. Вы не столкнетесь с высотками и солнцезащитными барьерами, ведь улицы Навильи спокойны и красивы. Антикварные магазины и винтажные бутики появляются прямо за углом рядом с многочисленными барами. Колонны Сан-Лоренцо могут стать началом или пунктом назначения вашей прогулки к площади Вентикваттро Маджо.

Гастрономическая сцена и напитки

Милан может похвастаться многочисленными ресторанами, сосредоточенными на натуральности и высококачественных продуктах. Erba Brusca – отличный выбор, если вы хотите почувствовать настоящий вкус и аромат в каждом кусочке необычно поданного блюда. Osteria Del Binari предложит вам традиционную миланскую кухню, ради которой вы приехали. Pizza e Mozzarella имеет одну отличительную черту – соотношение качества и цены: здесь почти нет свободных столиков. Но мы рекомендуем попробовать удачу, чтобы не остаться без настоящего удовольствия в Милане. С барами сложно ошибиться, ведь район Навильи оживает, когда вечером зажигаются вывески баров. Однако Rita и Mag Cafè могут выделяться среди толпы.

Что посмотреть

Не пропустите тур Happy Boat, ваше приятное живописное путешествие, которое начинается с аперитива. Туры проводятся преимущественно в пятницу и субботу. Следующая остановка – Alzaia Naviglio Grande 4: тур займет около 2 часов.

Где остановиться

Элегантный и стильный Magna Pars l'Hotel à Parfum лишь усилит ваши приятные воспоминания о Милане, предлагая очаровательный и романтичный комфорт с возможностью процедур в спа-центре.

Лучшее

Загадайте желание, стоя на одном из живописных мостов над каналом, и отправляйтесь в дегустационный зал, чтобы отведать лучшие вина местных производителей.

Милан – город вдохновенной атмосферы и музы. Источник: Oleksandr P/Pexels Милан – город вдохновенной атмосферы и музы. Источник: Oleksandr P/Pexels

3. Район Брера

Художественный район в центре Милана проведет вас по живописным улицам, где каждая вторая дверь может погрузить вас в мир искусства или соблазнительных антикварных магазинов, чередующихся с небольшими, но уютными ресторанами и кафе. Стояние на тротуарных террасах с белыми скатертями заставит вас каждое утро покидать дом, чтобы попробовать завтрак в примечательном заведении. Несколько достопримечательностей, таких как церковь Сан-Марко, украсят ваши прогулки по исторической значимости и архитектуре. Вы можете удобно добраться до замка Сфорцеско, парка Семпионе или Арки Мира Наполеона. Район располагает спокойной и расслабленной атмосферой, несмотря на то, что главная площадь и собор находятся в пешей доступности. Отсутствие слишком активной ночной жизни позволит вам спать с открытыми окнами и наслаждаться пустотой улиц на рассвете.

Гастрономическая сцена и напитки

Если вы умеете ценить блюда из морепродуктов, отправляйтесь в Fishbar de Milan, где тартар из лосося сразится с капесанте и севиче за место на вашем столе. La Casa Iberica предназначена для любителей мяса. Свиные стейки будут висеть прямо над вашей головой вместо торшера, а аромат средне поджаренных блюд на столе будет вызывать слюноотделение. Без гламура и пафоса быстрый перекус можно найти в сети McDonald's, которую дети ищут по всему миру. Bar Jamaica – одно из известнейших алкогольных заведений не только в районе, но и во всем Милане. Его история насчитывает более 100 лет, а фотографии на стенах из Лучио Фонтана, Бенито Муссолини и Джузеппе Унгаретти – тому доказательство. Окажитесь в центре современной толпы, посетив N'Ombra de Vin, и по любимому напитку исследуйте миланцев, расслабленных и непринужденных.

Что посмотреть

Обязанность каждой модницы – посетить Cavalli e Nastri, где можно найти достаточно авангардные и вопиющие экспонаты, а также шарфы Hermes и эксклюзивы Chanel. Те, кто любит проводить время среди разнообразных тетрадей, дневников, уникальных ручек или других мелких канцелярских предметов, найдут у Rigadritto ежедневную активность.

Где остановиться

Прекрасный отель Palazzo Parigi обеспечит вам желаемый комфорт и несколько локаций, чтобы провести более одного часа вашего драгоценного времени в Милане. К примеру, модный лаундж-бар подойдет, а сад 18 века соблазнит вас не покидать территорию отеля на днях. Более бюджетным вариантом будет The Style Hotel, хотя его люксы столь же роскошны и комфортны.

Лучшее

Впечатляющей частью вашего отпуска в Милане вполне может стать Пинакотека ди Брера, где через искусство можно узнать многие исторические аспекты.

Найдите свою архитектурную жемчужину среди улиц Милана, Италия. Источник: Mathias Reding/Pexels Найдите свою архитектурную жемчужину среди улиц Милана, Италия. Источник: Mathias Reding/Pexels

4. Порта Романа

Район хорошо подходит для вашего гастрономического тура в Милане, где модные и популярные заведения невозможно обойти даже за несколько продолжительных отпусков. Наполненный архитектурными испанскими достопримечательностями 16 века, район может подарить длинные прогулки, напоминающие охоту за сокровищами, отмеченными на карте. Соединенный с современными зданиями и заведениями в Милане, Порта Романа наполнен качественными магазинами с товарами, за которыми ездят даже поклонники гламурного центра. Арочный вход в Порт Роман и Пьяццале Медалье д'Оро – известные достопримечательности для вашей коллекции фотографий в Instagram.

Гастрономическая сцена и напитки

Crocetta Panini d'Autore – заведение, которое представит свои сэндвичи как очень эксклюзивный продукт. И они правы в своих убеждениях. Уникальные итальянские деликатесы представлены в меню Trippa: закажите trippa, чтобы начать приятный сюрприз. Если требуется перерыв от итальянской кулинарной сцены, IZU даст вам возможность насладиться японской кухней с классическими роллы и менее популярными, но достойными океаническими супами. Романтический напиток в Милане – это ночная традиция, которую вы можете сделать своей в Cavallante, приятном заведении, открытом для новых лиц. Закрытый дворик Cascina Cuccagna станет подлинным открытием. Его зона отдыха на повышенной террасе дарит много приятных уединенных моментов.

Что посмотреть

Компания по производству кожаных изделий, сохраняющая свое качество более 100 лет, Fontana Milano 1915 подарит не только интересную экскурсию по своим витринам, но и возможность принести очень приятные сюрпризы для себя или друзей. Такие вещи будут напоминать о Милане много лет.

Где остановиться

Hotel Five и UNA Hotel Milano – представители делового стиля Милана. Ваше проживание будет комфортным и наполненным разнообразными приятными услугами. Район позволяет воспользоваться частными предложениями и найти доступную квартиру с необходимыми условиями. Благодаря собственной кухне вы можете готовить итальянские блюда самостоятельно. Это очень удобный вариант для семейных поездок.

Лучшее

Спа с термальными водами и удивительными локациями среди воды, как адаптированный тренер по релаксации, QC Termemilano заставит вас почувствовать себя на вершине расслабления, на пути к полному восстановлению.

Город, где всегда есть что посмотреть – Милан, Италия. Источник: Francesco Ungaro/Pexels Город, где всегда есть что посмотреть – Милан, Италия. Источник: Francesco Ungaro/Pexels

5. Изола/Порта Нуова

Спроектированный как семейный, Порта Нуова – хороший район Милана для проживания и осмотра достопримечательностей в пределах получасовой поездки. Огромный парк Джардини Публичи Индро Монтанелли станет великолепной локацией для живописных прогулок и пикников. Он включает в себя Общественный планетарий Ульрико Хоэпли и Музей естествознания Милана, которые займут как детей, так и взрослых на пару дней. Исторические и архитектурные здания, такие как Джардино делла Вилла Бельджойозо Бонапарте и Санта-Мария дельи Анджели, украсят ваш отпуск интересными историческими событиями и историями. Современные небоскребы, выросшие среди впечатляющих достопримечательностей прошлого, дополнят ваше путешествие по таким местам, как большие спортивные площадки, где можно провести часы веселья и активности. Двигаясь вдоль Корсо Комо, стоит посетить Пьяцца Гаэ Ауленты. Ее оживленная атмосфера связана с многочисленными ресторанами и кафе, которые заполняются публикой в бранч. Чудо современных зеленых технологий, здание Bosco Verticale немного переносит вас в будущее. Два небольших района, перетекающих друг в друга, расскажут вам все, что нужно знать о современном Милане.

Гастрономическая сцена и напитки

Отправляйтесь в La Briciola, чтобы насытиться мясными блюдами в совершенно интересных интерпретациях. Ризотто аль денте подают в аутентичном Gaillote. Не забудьте насладиться разновидностями пасты в Volemose Bene: вы ведь в Италии. Отведайте бокал в The Botanical Club, итальянской мини-дистиллерии, и пообщайтесь в Radio Rooftop.

Что посмотреть

Просматривая сувенирные магазины и магазины ремесел, обратите внимание на миниатюрную версию Дуомо для себя или друга, лучшие интерпретации которой можно увидеть в Cargo & High-Tech. Не уходите далеко, ведь вы сможете приобрести вкусные и эксклюзивные сувениры через дорогу.

Где остановиться

Хотя найти частные квартиры для семей среди современных высоток и жилых районов не проблема, отели VIU Milan и B&B, Porta Garibaldi могут добавить комфорт и развлечение вашему пребыванию в одном из лучших районов Милана.

Лучшее

Театр Мандзони станет центральной частью вашего путешествия и отпуска. Поаплодируйте талантливым артистам и отправляйтесь на экскурсию за кулисы.

орговый центр Милана и галереи в готическом стиле, Италия. Источник: Tuur Tisseghem/Pexels орговый центр Милана и галереи в готическом стиле, Италия. Источник: Tuur Tisseghem/Pexels

6. Район Сан-Витторе

Достаточно оживленный и популярный район Милана благодаря многочисленным достопримечательностям на его территории и близости к центру. Улицы Сан-Виттор довольно широкие и наполнены разнообразными местами для веселых занятий. Здесь приятный шопинг, разнообразная гастрономическая сцена на любой бюджет и активная культурная сцена, где зрелища заставляют остановиться и смотреть. Будьте готовы к толпам. Однако пространство спроектировано так, чтобы вместить всех. La Vigna Di Leonardo станет волшебным местом для живописных прогулок среди зелени, обрамляющей исторические арки. Национальный музей науки и технологии – это интерактивное пространство, которое стоит посетить с детьми всех возрастов. Chiesa di San Vittore al Corpo – обязательна для посещения. Ее красота от пола до потолка восхищает и открывает всю эксклюзивность стилей итальянских мастеров.

Гастрономическая сцена и напитки

Sakeya The House of Sake – это ваша локация на всю ночь, начиная с ужина. Кухня японская, и цены недешевы, но темпура с осьминогом, свинина иберико и черная щепа стоят каждого потраченного доллара. Dry Aged – стейкхаус со звездой Мишлен. Несмотря на весь свой звездный статус, цены достаточно приятны, а меню имеет широкий выбор мясных блюд и безглютеновые предложения. C'era una Volta una Piada – это скорее фастфуд, чем ресторан, но очень качественный и по низкой цене. Многие блюда подходят для вегетарианцев. Прекрасный вариант для быстрого, сытного и здорового перекуса. Le Biciclette – ваш выбор напитков в спокойной и дружелюбной атмосфере.

Что посмотреть

Район известен не только историческими достопримечательностями, но и современными просторами. Spazio Rossana Orlandi является галереей для многих современных итальянских звезд в мире дизайна и искусства.

Где остановиться

Если вы ищете отличное расположение и атмосферное здание, поселитесь прямо в Palazzo Delle Stelline. В отеле доступны различные услуги и активности, включая шоппинг, завтрак в номере и консьерж-сервис. B&B Hotel Milano Sant'Ambrogio – семейный отель с элегантным минималистичным дизайном номеров и живописной террасой на крыше с великолепными видами на город. Vico Milano – 4-звездочный бутик-отель, где комфорт и сервис заслуживают дополнительной звезды. Дегустацию итальянских вин можно провести прямо в баре отеля.

Лучшее

Стена кукол – довольно драматичная, но очень впечатляющая достопримечательность. Тихое напоминание, которое заставляет кричать, если вы вникнете во весь смысл и идею инсталляции. Имена настоящих жертв фемицида и их фотографии молча задают вопрос: на каком этапе перемен вы находитесь?

Милан – дом известнейших мировых брендов, Италия. Источник: ALENA MARUK/Pexels Милан – дом известнейших мировых брендов, Италия. Источник: ALENA MARUK/Pexels

7. Район Порта Венеция

Район Милана наполнен архитектурными историческими зданиями, красивыми улицами, широкими площадями и несколькими шоппинг-локациями. Большой государственный парк всегда заполнен семьями с детьми и романтическими парами ближе к вечеру. Вы окажетесь в окружении стильных неоклассических стен и получите отличный способ добраться до центра. Музей естествознания интересен для детей, тогда как Галерея современного искусства, расположенная во дворце 18 века, радует взрослых, любящих размышлять над более глубокими смыслами мира. Хотя район Порта Венеция считается одним из самых "крутых" районов мира, будьте бдительны, выбирая место для проживания. Большинство окон и балконов выходят на довольно оживленные улицы, поэтому выбирайте плотные окна или ищите что-нибудь с внутренним двориком. Район имеет немало молодых: студенты просто обожают эту местность и придают ей энергию.

Гастрономическая сцена и напитки

Самая вкусная и наполненная едой улица в районе – это Корсо Буэнос-Айрес. Здесь можно найти как изысканные итальянские рестораны, так и вкусные уличные закуски. Panino Giusto может стать вашим выбором для скорых бранчей или перекусов в любой части Милана. Через приложение можно заказать доставку тостов, сэндвичей, салатов и напитков. L'Angolo di Casa – это исключительный обед или ужин в Милане, освещенный лампами, блеском посуды и меню высокой итальянской кухни. Neta – это мир японской кухни в итальянской столице моды. Традиционные и неожиданные блюда, которые можно открыть в Милане. Gesto Milano – ваш вечерний свет, который стоит посетить. Вас ждет не только разнообразие алкоголя, но и зажигательные дискотеки с лучшими диджеями Милана.

Что посмотреть

Район был построен в 19 веке, так что вас ждет увлекательная архитектурная прогулка, где каждая неоклассическая дверь откроет мир итальянской истории, культуры и традиций.

Где остановиться

Отель Roxy Milano разместит вас с особым итальянским современным комфортом, где вы почувствуете именно дух задающего тренды города. Отель сможет сделать ваше путешествие по достопримечательностям Милана организованным и интересным. La Chambre Milano – совершенно очаровательный и уютный отель. Поднимаясь по винтовой лестнице, вы почувствуете удовольствие от тишины и гармонии, которую не так часто встретишь в мегаполисах. Sheraton Diana Majestic, Milan – это немного королевского антуража снаружи и внутри, именно то, что нужно, чтобы чувствовать себя возвышенно и смело. С лобби-баром и фитнес-центром вам будет чем заняться.

Лучшее

Сады Индро Монтанелли с детскими площадками, фитнес-зонами, велодорожками и кафе на территории станут локацией, которая никогда не надоедает и оставит много памятных фотографий в телефоне.