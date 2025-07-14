Самые дешевые пляжные направления: 15 идей для ограниченного бюджета

Классический способ провести отпуск в теплую погоду, идеален для семейного путешествия с детьми, романтического отдыха, веселого дня с друзьями или сольного приключения – отправиться на красивые пляжи с широким выбором активностей, живописными видами и крутыми курортами. В мире существует невероятное количество пляжных направлений, и, к счастью, даже среди самых крутых есть бюджетные пляжные направления. Это могут быть места с недорогими, но качественными отелями, кемпингами в живописных регионах с доступом к роскошным песчаным берегам и чистым волнам. Узнайте больше в этом списке лучших дешевых пляжных направлений мира, подтверждающих, что увлекательный отпуск на побережье доступен для любого кошелька.

1. Лодердейл-бай-зе-Си, Флорида

Флорида имеет много популярных мест для пляжного отдыха, таких как Палм-Бич и Майами, но этот городок на восточном побережье между Помпано-Бич и Лодердейлом, хотя и менее известный, предлагает отличные бюджетные пляжные локации. Местный пляж отвечает стандартам отпуска во Флориде: белые пески, голубые волны и множество прибрежных активностей. Но перед тем как отправиться к ним, прогуляйтесь вдоль павильона до пирса. На набережной площади Энджин расположены интересные кафе, рестораны, бары и мороженое, а ночью оживает барная сцена. В городе есть разнообразные бюджетные варианты проживания, от небольших семейных и бутик-отелей до больших курортов.

2. Панама-Сити, Панама

Эти места идеально подходят для плавания и водных развлечений. Источник: Pixabay Эти места идеально подходят для плавания и водных развлечений. Источник: Pixabay

Панама – очень популярное направление с множеством вариантов проживания и выбором активностей на любой вкус. Но здесь также можно спланировать доступный отпуск. В низкий сезон доступны значительные скидки на отели и авиабилеты. Прекрасные локации для недорогих пляжных отпусков можно найти в Нуэве-Горгоне, примерно в часе езды от Панама-Сити. Пляжи здесь тихие и спокойные, с удивительным белым и черным песком и чистой водой, идеально подходящей для плавания и серфинга. После дня на пляже стоит посетить знаменитый Панамский канал, чтобы увидеть проходящие через шлюзы корабли и туристический центр Мирафлорес поблизости. Также интересно прогуляться по историческому району Панама-Сити, полному старых церквей, ресторанов и магазинов. Здесь также можно найти доступные варианты проживания, например недорогой Magnolia Inn или стильный хостел Selina Casco Viejo Panama City.

3. Саюлита, Мексика

По сравнению с известнейшими курортами Мексики, такими как Канкун и Кабо, бюджетные пляжные места для путешествий можно найти в пляжном городке Саюлита. Оно расположено на западном побережье у Пуэрто-Валларта. Город особенно популярен среди серферов, но отлично провести время у воды можно, даже если вы не фанат досок. Это тише места для недорогих пляжных отпусков, поэтому ничто и никто не помешает вам наслаждаться солнцем и волнами на прекрасных местных побережьях Ла-Ланча, Карриситос, Плая-де-лос-Муэртос или пляжа Саюлита. Поблизости есть много отличных магазинов на любой вкус, от снаряжения для серфинга и модной одежды до художественных галерей. Если вы ищете жилье поближе к воде, остановитесь в Casablanca Sayulita, единственном пляжном отеле в районе с великолепными видами и приятными ценами.

4. Исламорада, Флорида

Это село в архипелаге Флорида-Кис может предложить не менее незабываемые, но экономные пляжные отпуска, чем другие популярные острова, например Ки-Вест. Помимо прекрасных пляжей, вы можете разнообразить пребывание в интересных достопримечательностях. Посетите исторический государственный парк Индийского ключа. Он охватывает 11 акров, где выставлены останки кораблекрушения 1800-х годов, а также хорошие места для загорания, плавания и походов. Прекрасные виды, коралловые рифы и природные тропы среди мангровых лесов можно найти в государственном геологическом парке Виндли-Ки-Фосил-Риф. Роскошное жилье по доступным ценам предлагает Cheeca Lodge & Spa с тик-баром на пляже.

5. Голд-Бич, Орегон

Орегон также имеет много достойных пляжных мест для отдыха, но популярные, как Кэннон-Бич, довольно дорогие. Однако есть отличная (и бюджетная) альтернатива. Голд-Бич не так известен, поэтому здесь есть прекрасные уединенные и менее людные пляжи. Другие варианты для туристов включают приливные бассейны, морской каякинг, скоростные лодочные туры и рыбалку на реке Роуг поблизости. Если посетить регион в марте или мае, то можно наблюдать за миграцией серых китов. Для дешевых пляжных отпусков есть множество вариантов проживания. Вы можете остановиться в отелях типа "кровать и завтрак" или арендовать лоджию на берегу реки Роуг, например, Tu Tu'Tu Lodge.

6. Миртл-Бич, Южная Каролина

Этот пляжный городок, предлагающий лучшие бюджетные отпуска, имеет отличный выбор активностей для всей семьи. В первую очередь оно популярно среди любителей мини-гольфа, с чемпионскими полями и более пятидесяти тематическими гольф-полями. Недаром Миртл-Бич считается мировой столицей мини-гольфа. Но для отдыхающих, не особо увлекающихся этим, также есть много интересных мест для посещения. Прежде всего, исследовайте оживленный центр города, прогуляйтесь по блошиному рынку Хадсон Серфсайд и магазинам Market Common или арендуйте парусник для тура по винограднику La Belle Amie. Главная привлекательность Миртл-Бич для отдыхающих – это 114 общедоступных дешевых пляжей для плавания, загара, серфинга и поиска раковин. С жильем проблем не будет: здесь есть квартиры, коттеджи и отели на бюджет.

7. Корфу, Греция

Греческие острова предлагают много замечательных пляжей и достопримечательностей. Источник: Pixabay Греческие острова предлагают много замечательных пляжей и достопримечательностей. Источник: Pixabay

Пляжные отпуска на греческих курортах могут быть заметно дорогими, но наряду с самыми популярными местами есть более дешевые варианты. Остров Корфу омывается двумя морями сразу – Адриатическим и Ионическим – и славится живописными галечными и песчаными пляжами, связью с мифами и интересными историческими достопримечательностями. Местные пляжи действительно великолепны: чистая вода, развитая инфраструктура, пологий берег и мелководье идеальны для купания с детьми. Прогуляйтесь по извилистым улочкам Старого города и посетите Археологический музей, исторический дворец Ахиллеон и музей-усадьбу XIX века Casa Parlante. Корфу предлагает номера для экономичных пляжных отпусков даже в пятизвездочных отелях, таких как The Olivar Suites или семейный Domes of Corfu.

8. Тайби-Айленд, Джорджия

Прекрасное место для дешевых пляжных отпусков расположено в 20 минутах от исторического центра Саванны. Здесь есть прекрасный трехмыльный пляж, разделенный на несколько зон. Северный пляж имеет хорошие места для наблюдения за кораблями и птицами. На Среднем пляже гуляйте по берегу, чтобы найти красивые раковины и зубы акул, а на Южном пляже играйте в волейбол и наблюдайте за дельфинами. Последний – людное место, но река Бек-Ривер – более уединенный пляж с пирсом, пригодным для рыбалки и любования пейзажами природного заповедника Литтл-Тайби. Поблизости находятся бесплатные парки, пешеходные тропы и детские площадки на Тайби-Айленд. Для бюджетных пляжных поездок есть разные варианты, включая великолепные кемпинги.

9. Патонг, Таиланд

Таиланд – одно из самых популярных дешевых пляжных направлений в мире. Для имеющих ограниченный бюджет это идеальное место. Таиланд – это место для неугомонных развлечений, а пляж Патонг на оживленном острове Пхукет – отличный вариант. Белый песчаный пляж с хрустальной водой наполнен барами, кафе и ресторанами. Ближе к ночи ваше приключение может продолжиться в многочисленных кабаре на дороге Бангла и исследовании яркой ночной жизни. Чтобы отвлечься от пляжа и водных активностей, изучите местные рынки. К примеру, ищите сувениры на Malin Plaza или попробуйте уличную еду: манговое рис и кокосовое мороженое на рынке Banzaan. В районе есть много дешевых отелей для супердешевых пляжных отпусков в живописных локациях со всеми удобствами, например Amari Phuket или Burasari.

10. Остров Палаван, Филиппины

Отели, развлечения и питание на Филиппинах не станут проблемой для ограниченного бюджета. Дороговизна для путешественников может заключаться в перелете, поэтому первой задачей будет найти дешевые билеты. По прибытии на остров Палаван проблем с ценами не должно быть. На Филиппинах есть много доступных тропических активностей: парасейлинг, прогулки по джунглям, снорклинг в заливе Бакуит или туры по пещерам. Но главная привлекательность путешествий сюда – прекрасные побережья с самыми дешевыми нетронутыми пляжами, такими как Эль-Нидо на северо-западе острова. Также стоит насладиться однодневной поездкой в залив Хонда, откуда можно отправиться на экскурсии по окрестным островам. Отправляйтесь сюда, если всегда мечтали о тропическом отпуске в вилле на частном острове, но есть ограниченный бюджет, например, Flower Island Resort имеет все необходимое.

11. Вирджиния-Бич, Вирджиния

Очаровательные места для дешевых пляжных отпусков предлагает этот приморский городок с множеством творческих приключений и вкусной едой в ресторанах и кафе на набережной. Он может похвастаться несколькими милями золотых песчаных пляжей, идеальных для загорания, плавания и прогулок вдоль воды. Это отличное место, чтобы полюбоваться фантастическим фейерверком в День независимости. После отдыха на пляже продолжайте развлечения, посещая местные пивоварни на Virginia Beach Beer Trail и наслаждаясь устрицами на патио ресторана Terrapin. Семейные поездки включают в себя посещение местного аквариума, Центра морских наук и маяка на пирсе Генри. Чтобы сэкономить на проживании, ищите гостиничные номера вдоль променада. Есть как дорогие варианты, так и более доступные отели типа "кровать и завтрак", например, Barclay Cottage недалеко от пляжа.

12. Комбрия, Калифорния

Калифорнийские пляжи – одно из самых популярных направлений в мире для плавания и водных приключений. Самые известные места, как Лос-Анджелес или Сан-Диего, обычно дорогие, но есть и более доступные пляжные направления. Камбрия – это классический калифорнийский пляжный городок, наиболее известный своими пляжами. В частности, живописный пляж Мунстоун — коричневые пески, окруженные скрытыми бухтами, скалистыми кручами и разбивающимися волнами. Прогуляйтесь вдоль берега, чтобы искать в приливных бассейнах лунный камень или нефрит. Сочетайте дешевые пляжные отпуска с посещением городских бутиков, Центра открытий залива Сан-Симеон и художественных галерей. Также стоит найти время для поездки в замк Герста. Здесь есть хорошие бюджетные варианты с широким спектром удобств, например бюджетный Cambria Pines Cottage предлагает спа, лаундж и ресторан.

13. Саут-Гейвен, Мичиган

Пляжный отдых возможен не только на морском побережье. Источник: Pixabay Пляжный отдых возможен не только на морском побережье. Источник: Pixabay

Лучшие пляжи для посещения с ограниченным бюджетом не только на побережьях океанов и морей. В Мичигане много красивых озерных пляжей с широкими ровными береговыми линиями. Один из самых привлекательных курортных городков Саут-Гейвен расположен на западной границе штата у устья реки Бек и озера Мичиган. Сюда приезжают для пляжного отдыха и водных активностей, таких как катание на лодках, водные виды спорта и рыбалка. Есть по меньшей мере три общественных пляжа и несколько других мест для плавания или спуска лодки, включая Морской музей Мичигана, исторический ярко-красный маяк на Южном пирсе и государственные парки. Если приехать сюда в августе, можно попасть на интересный фестиваль голубики, включающий парад и конкурсы по поеданию пирогов. Чтобы забронировать отель в районе: Yelton Manor Boutique Hotel B&B, вы можете легко забронировать отель в отеле.

14. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

Лучшие дешевые пляжные направления также доступны в Карибском бассейне. К примеру, столица Пуэрто-Рико Сан-Хуан предлагает великолепные песчаные пляжи и культовые исторические достопримечательности. Найти дешевые авиабилеты сюда обычно легко, особенно из аэропортов Флориды и Восточного побережья. Хорошие места для плавания и снорклинга – это общественные пляжи, такие как Эль-Эскамброн с белым песком и пальмами. После отдыха у воды прогуляйтесь по мощеным улицам Сан-Хуана с красочными зданиями, где расположены рестораны и ночные клубы. Полюбуйтесь архитектурой города, посетив испанские форты и крепости в Национальном достопримечательности Сан-Хуана. Проживание здесь как элитным, так и для ограниченных бюджетов. Для лучших пляжных отпусков по бюджету рассмотрите курорты "все включено", чтобы объединить проживание, питание и развлечения.

15. Пенанг, Малайзия

Северо-западное побережье Малайзии предлагает отличные варианты, сочетающие лучшие бюджетные пляжные отпуска, природные и исторические достопримечательности и эксклюзивные приключения. Остров Пенанг может похвастаться потрясающими пляжами, такими как Танджунг-Бунгах и Бату-Ферринги. Эти места с голубовато-зеленой водой и золотым побережьем привлекают любителей водных видов спорта и пловцов, а также известные захватывающие виды на закате. Столица острова Джорджтаун является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря колониальной архитектуре и многочисленным музеям и храмам. Многие музеи бесплатны, что особенно приятно для тех, кто экономит. Чтобы отвлечься от прекрасного побережья, отправляйтесь в тропический лес, чтобы прокатиться на самой длинной водной горке в парке развлечений Escape Penang. Другие достопримечательности включают Тропический сад специй, Ботанический сад Пенанга и буддийский храм Кек Лок Си. Недалеко от пляжа Бату-Ферринги можно арендовать недорогие шикарные номера в пляжном отеле Shangri-La Golden Sands.