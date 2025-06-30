Самые дешевые направления для медового месяца: топ-12 вдохновляющих мест

После изнурительной планировки свадьбы пара больше чем когда-либо нуждается в возможности расслабиться, отдохнуть и побыть наедине друг с другом. Однако тратить много денег на путешествие может быть не самой лучшей идеей, особенно после громкой вечеринки с большим количеством гостей. Для экономных влюбленных есть отличный вариант – выбрать одно из самых дешевых направлений для медового месяца, представленных в этой подборке. Даже с ограниченным бюджетом вы можете отлично провести отпуск в прекрасном месте.

К примеру, для классического отдыха на Гавайях мы советуем выбрать Оаху вместо более популярных Кауаи или Мауи. Если вам нравится Испания, соседняя Португалия станет отличным выбором как бюджетное направление для медового месяца, предлагая более доступные цены и не менее яркие впечатления. Кроме того, чтобы сэкономить, планируйте путешествие в межсезонье. Это не только значительно снизит затраты, но и обеспечит большее уединение. Осталось только выбрать самое бюджетное направление для вашего романтического отпуска.

1. Белиз

Расположенный в Центральной Америке, Белиз ежегодно привлекает путешественников, ищущих недорогое направление для медового месяца. Это направление идеально подходит для идиллического пляжного отдыха. Любители активного отдыха могут посетить самый большой район страны – Белиз-Сити. Попробуйте каякинг, дайвинг или посетите уникальный заповедник ягуаров в Кокс-Бейнсе. Соседние города Кахал-Печ и Шунантунич также достойны внимания, где можно увидеть руины майя и другие достопримечательности.

Ища лучшие бюджетные направления для медового месяца, обратите внимание на курорты в Белизе, которые предлагают выгодные пакеты "все включено", в частности:

Belizean Dreams ;

; Chaa Creek.

Курорт Xanadu Island на живописном острове Амбергрис-Кей также заслуживает внимания. Хотя он не работает по системе "все включено", гости могут наслаждаться бесплатными активностями, такими как наблюдение за птицами, каякинг, падлбординг, аренда велосипедов и т.д. Еще одно преимущество Xanadu Island – невероятные виды на самый большой барьерный риф в Карибском бассейне.

2. Ки-Ларго, Флорида

Романтические закаты в Ки-Ларго. Источник: Image kanuhuhn/Pixabay Романтические закаты в Ки-Ларго. Источник: Image kanuhuhn/Pixabay

Если вы ищете теплое и одновременно бюджетное направление для медового месяца, обратите внимание на Ки-Ларго. Эта уникальная местность расположена в округе Монро, штат Флорида. Ки-Ларго предлагает множество пляжей, а также неограниченные возможности для водных видов спорта – от падлбординга до снорклинга. Кроме того, мы рекомендуем посетить Национальный парк Эверглейдс, где, если повезет, можно увидеть крокодилов, ламантинов и других представителей фауны.

Для лучших пейзажей живописного залива Флорида забронируйте романтические апартаменты в Baker's Cay Resort Key Largo, расположенном в южной части Ки-Ларго. Отель предлагает прекрасный выбор услуг для отдыха, в том числе частный пляж, спа и открытый бассейн.

3. Ямайка

Страна тропических лесов и гор, прекрасных пляжей и положительной атмосферы – прекрасное и доступное направление для медового месяца. Ямайка станет отличным выбором для молодоженов благодаря выгодным авиабилетам и низкой стоимости жизни. Чтобы сэкономить, можно исследовать остров самостоятельно и проводить время на прекрасных пляжах (всегда хорошая идея!).

Однако, если вы решите выделить самую большую статью расходов на жилье, забронируйте апартаменты в GoldenEye Resort. Именно здесь писатель Ян Флеминг создал все свои романы о Джеймсе Бонде. Сегодня этот курорт – идиллическая мечта молодоженов с уединенными пляжами, частными виллами и пляжными домиками, лагуной, лучшим сервисом и высококлассными удобствами.

Кроме того, на Ямайке много курортов с системой "все включено". К примеру, одним из лучших мест для медового месяца с ограниченным бюджетом является Azul Beach Resort Negril, предназначенный исключительно для взрослых. Выбирайте пакет "все включено", чтобы ни о чем не беспокоиться.

4. Бермуды

Райские острова для влюбленных. Источник: Image Joan Ferreira/Pixabay Райские острова для влюбленных. Источник: Image Joan Ferreira/Pixabay

Одно из лучших бюджетных направлений для медового месяца в тропиках — Бермуды, поздравляющие всех безграничными просторами бирюзовой воды и необычными розово-песчаными пляжами. Добраться сюда, например, из Нью-Йорка можно чуть больше двух часов.

Для романтического отдыха идеально подойдет The Reefs Resort and Club, который предлагает следующие удобства:

два теннисных корта;

несколько ресторанов и баров;

бесплатное оборудование для дайвинга и каякинга.

Кроме того, вы можете приобрести специальный пакет, включающий не только проживание на четыре ночи в элегантном номере с видом на океан, сеанс массажа, поздравительную клубнику в шоколаде и шампанское, но и четыре ужина, включая один на пляже.

Rosewood Bermuda также входит в топ доступных направлений для медового месяца. Этот комплекс включает в себя лаунджи и несколько ресторанов и имеет идеальное расположение на самом побережье залива Касл-Харбор.

После расходов на проживание выбирайте доступные или даже бесплатные занятия на Бермудах. Например, вы можете прогуляться по Королевской военно-морской верфью или посетить "Неоконченную церковь" в историческом городе Сент-Джордж.

5. Гонолулу, Гавайи

Если вы хотите организовать недорогое путешествие на медовый месяц в Гавайи, обратите внимание на Гонолулу, расположенное на острове Оаху, которое предлагает более доступные цены, чем, например, Каанапали. Город лежит практически на песке, что гарантирует беспрепятственный доступ к прекрасным пляжам и чистым бирюзовым водам. Гонолулу особенно популярен среди серферов и других любителей водных видов спорта. В частности, вы можете арендовать оборудование в Moku и отправиться на побережье пляжа Вайкики. Для исследования острова и прогулок по побережью рекомендуем воспользоваться удобными велосипедами Biki.

Гонолулу предлагает различные варианты проживания, включая бюджетные направления для медового месяца и роскошные гостиницы. К примеру, тем, кто ценит прямой доступ к пляжу, понравится Outrigger Waikiki Beach Resort. Еще один великолепный современный отель, расположенный у побережья, – Alohilani Resort Waikiki Beach. Если вы готовы потратиться на проживание, забронируйте роскошный люкс в пятизвездочном Ritz-Carlton Residences, расположенном на популярном пляже Вайкики. Чтобы сэкономить, рекомендуем использовать мини-кухню для приготовления простых домашних блюд, которые есть в каждом номере.

6. Мексика

Страна, расположенная в южной части Северной Америки, привлекает молодоженов как одно из самых бюджетных направлений для медового месяца благодаря удивительным безграничным пляжам, богатому культурному и историческому наследию, включая руины майя, а также низким ценам.

Вы можете провести отпуск в Тулуме, который принадлежит к мексиканской Ривьере Майя. В этом регионе много гостиниц, ресторанов и баров, но ключевой особенностью являются духовные центры, которые предлагают занятия по медитации и йоге, священные церемонии и многое другое для обогащения тела и ума. Все это окружено густыми джунглями и заповедниками. Следует провести по крайней мере несколько дней в Тулуме, исследуя руины майя в Плайя-Руинас или Чичен-Ица, расположенные в двух часах езды к северо-западу от города.

Атмосферный бутик-отель Jashita может стать идеальным местом для проживания. Курорт предлагает специальные люксы для новобрачных, расположенные на берегу океана. Пляж оборудован шезлонгами, а бассейн с эффектом бесконечности предназначен исключительно для взрослых.

7. Напа и Сонома, Калифорния

Приложив немного усилий, вы можете организовать недорогой медовый месяц даже в долинах Напа и Сонома в Калифорнии, отнюдь не уступающих роскоши. Начать романтическую поездку можно на винодельни Domaine Carneros, наслаждаясь благородными напитками, прекрасными пейзажами и архитектурой, вдохновленной французскими шато.

Чтобы уединиться и насладиться обществом друг друга, забронируйте номер или даже просторный коттедж в роскошном Carneros Resort and Spa. Комплекс имеет большой спа-центр с полным спектром услуг, а также несколько вариантов питания, так что вам даже не придется покидать отель для полноценного отдыха со всеми его прелестями.

Еще одна уникальная аттракция для бюджетного медового месяца – путешествие на Napa Valley Wine Train. Это 36-мильный тур, который проходит через весь регион вплоть до Сент-Хелена. Во время тура влюбленные будут наслаждаться изысканной едой в сопровождении лучших местных вин.

Любители шопинга могут посетить площадь Сонома, чтобы делать покупки, как местные. Романтический пикник на площади или в парке – всегда хорошая идея для экономии. Обязательно возьмите с собой плед, вино и сыр, и вы прекрасно проведете время.

8. Ниагара-он-зе-Лейк, Онтарио

Небольшой и несколько причудливый городок в Онтарио, Канада — отличный выбор для бюджетного медового месяца. Ниагара-он-зе-Лейк расположен всего в 20 минутах от знаменитого водопада. Прозванный "самым красивым городом Канады", он полностью оправдывает свой титул и восторг среди путешественников.

Среди лучших отелей для романтического отдыха – Prince of Wales. Отель оформлен в викторианском стиле и может похвастаться спа-центром мирового класса, отмеченным наградами рестораном и великолепной чайной комнатой.

В Ниагара-он-зе-Лейке вы найдете множество магазинов с ремесленными изделиями, уютные кафе, расположенные в зданиях колониального стиля. Кроме того, город расположен в сердце винодельческих регионов Канады и обязательно насладитесь богатым вкусом местных вин и напитков, изготовленных из местных ингредиентов, таких как персики.

9. Вьетнам

Вьетнам – доступное направление для пляжного медового месяца, а также хорошая альтернатива популярному Таиланда. Страна в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай предлагает отдых на любой вкус. Любители пеших прогулок могут насладиться удивительной Долиной Любви в Далате или созерцать фантастические виды горы Фансипан в Сапе и долины Муонг-Хоу.

Для максимально беззаботного отдыха, наполненного неограниченной едой и развлечениями, остановитесь в роскошном Sofitel Legend Metropole, расположенном в Ханое, оазисе среди шумного города.

Для большей приватности молодожены, которые ищут идеальный пляжный отдых со спа-процедурами и активностями, могут забронировать номер в курорте Six Senses на Кон-Дао. Курорт имеет отличное расположение в пределах национального и морского парка. Один из самых привлекательных и загадочных островов поражает удивительными пейзажами, пляжами и богатой экосистемой. До Кон-Дао можно добраться по скоростному катеру за четыре часа или быстрым авиарейсом из Хошимина.

10. Португалия

Виды Лиссабона из окна. Источник: jisoo kim on Unsplash Виды Лиссабона из окна. Источник: jisoo kim on Unsplash

Одним из самых популярных направлений для медового месяца в мире является Испания. Возможно, именно поэтому люди часто забывают о ее не менее привлекательной соседке Португалии. Эта страна на Пиренейском полуострове предлагает богатую культуру, теплую погоду, многочисленные пляжи и более низкие цены по сравнению с Испанией.

Одним из лучших доступных направлений для медового месяца является яркий Лиссабон, где вам никогда не будет скучно гулять. Обязательно найдите место с вкусными pastel de nata, а также попробуйте традиционный яичный кремовый пирог. Для романтического ужина рекомендуем выбрать Belcanto – первый ресторан в португальской столице, отмеченный двумя звездами Мишлен. Вы можете остановиться в волшебном The One Palácio da Anunciada.

После экономии на развлечениях и еде возьмите рейс к фантастическим Азорским островам. Если повезет, вы даже можете увидеть дельфинов и китов. Это отличная кульминация романтического отпуска, не правда ли?

11. Коста-Рика

Известная своими богатыми тропическими лесами и разнообразной дикой природой, Коста-Рика является одним из самых популярных направлений для бюджетного медового месяца. Страна в Центральной Америке, прилегающая к Панаме и Никарагуа, предлагает много вариантов для проживания и романтического отдыха. Например, вы можете арендовать апартаменты или даже дом в Плайя-Гионесе или Плайя-Пелада. Для тех, кто все же предпочитает курорты, Makanda by The Sea – отличный выбор. Отель предназначен только для взрослых, имеет собственный ресторан на территории, а вы можете остановиться в элегантных люксах или виллах с незабываемыми видами на океан.

Популярные занятия в Коста-Рике, кроме ленивого пляжного отдыха, включают зиплайн, курсы йоги в Носаре и исследования Национального парка Мануэль-Антонио, который расположен недалеко от отеля Makanda.

12. Гватемала

Авиабилеты в Гватемалу обычно можно приобрести по достаточно доступным ценам, а стоимость жизни здесь также низкая, особенно по сравнению с США или Великобританией. Помимо роскошных отелей и вкусной еды, эта страна Центральной Америки является домом для старинных достопримечательностей майя, вулканов и пышных тропических лесов, поэтому количество досугов действительно неограничено.

Для романтического путешествия без лишних хлопот и толп рекомендуем забронировать номер в La Casa del Mundo. Этот уникальный отель, построенный в скалах, расположен на озере Атитлан, поэтому добраться сюда можно только на лодке или пешком. Главное преимущество La Casa del Mundo – виды на вулкан, а также это бюджетное направление для медового месяца. Комплекс предлагает разнообразные занятия на любой вкус, например, вы можете совершить однодневную поездку на атмосферный рынок Чичикастенанго или заказать экскурсию на лодке.

Ваш медовый месяц может быть незабываемым даже с ограниченным бюджетом, если вы выберете правильное направление и сезон для путешествия. От тропических пляжей Белиза и Бермуд до культурного богатства Португалии и природной красоты Коста-Рики – эти 12 направлений предлагают романтику, приключения и доступность. Раннее бронирование, выбор межсезонья и поиск выгодных пакетов помогут вам насладиться роскошным отдыхом без больших затрат. Прекрасной вам поездки и незабываемых моментов вдвоем!