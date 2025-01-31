Самые большие страхи российской власти – смерть Путина и...

Что сейчас больше всего волнует российские власти? "Мясные штурмы", в которых за одну атаку может погибнуть сотня "любителей СВО"?

Волнуют, но новое "мясо" рекрутируют и дальше, заманивая в армию миллионами. Западные санкции? Безусловно, но их, к сожалению, часто научились обходить. Не случайно в падающих на наши головы российских ракетах до сих пор находят западные компоненты, которые попадают в страну-агрессор в обход санкций.

Наибольший страх российских властей – смерть Путина, после которой последует хаос. А реальная тревога прямо сейчас – постоянные прилеты дронов СБУ по НПЗ. И в этом страхе есть сразу несколько составляющих.

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Интенсивность прилетов постоянно растет. Как и их точность. Только за последнюю неделю три масштабных прилета по НПЗ. Последний – в ночь с 28 на 29 января по нефтеперекачивающей станции "Андреаполь", являющейся важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.

В результате атаки дронов СБУ на станции повреждена фильтрационная насосная площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. Россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, которым нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Той же ночью прилетело и по 23-му ракетному арсеналу Минобороны РФ в Тверской области. Дроны СБУ поразили сам состав и три здания воинской части. Местные жители насчитали более 20 взрывов и писали в чате об эвакуации населения.

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От "санкций СБУ" огромные прямые убытки. Каждый прилет – это от 50 до 100 миллионов долларов стоимости нефти и оборудования. Например, прямые убытки от ударов на этой неделе по нефтеперекачивающей станции в Рязани – 75 миллионов.

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Но еще более важны убытки косвенные – из-за сорванных контрактов, из-за разорванных цепей поставок. Эти цифры трудно вычислить точно, но очевидно, что речь идет о сотнях миллионов долларов ущерба от каждого удара.

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Кремль очень упорно пытается создать для своих граждан иллюзию мирной жизни. Да, ежедневно ликвидируют в мясных штурмах тысячи россиян, но не надо об этом думать – живите как раньше. Но постоянно горящие НПЗ невозможно скрыть из-за масштаба пожаров.

Над очередными заявлениями, что это обломки дронов, смеются даже российские Telegram-каналы. Обломки дронов СБУ – самые точные и взрывные обломки в мире.

И последнее. У россиян элементарно не хватает ПВО, чтобы прикрыть все объекты. География у дронов СБУ самая широкая.

Комментируя последние удары, в Службе пообещали продолжить работу и над еще большим расширением географии, и над увеличением интенсивности ударов. Санкции от СБУ будут только нарастать.