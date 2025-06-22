Самое дешевое время для полета в Италию: советы по планированию поездки с выгодными ценами и хорошей погодой

Соблазнительный отпуск на побережье Амальфи, насыщенное римское путешествие, потрясающий шопинг в Милане... Есть еще множество причин отправиться в отпуск в Италию. Но без должной планировки эта поездка может оказаться достаточно дорогой. Если вы планируете ограничиться небольшим бюджетом, стоит заранее узнать, когда дешевле лететь в Италию.

Каждый год миллионы людей со всего мира выбирают это направление. В 2019 году Италию посетило около 100 миллионов человек. После нескольких лет пандемии это количество значительно уменьшилось, но уже в 2022 году оно достигло 56 миллионов. Итак, если Италия входит в ваши планы для следующего отпуска, прежде чем упаковывать чемоданы, позаботьтесь о билетах.

Когда лучше лететь в Италию

Избегайте пиковых периодов, чтобы уменьшить расходы на авиабилеты и проживание. Источник: Image user32212/Pixabay Избегайте пиковых периодов, чтобы уменьшить расходы на авиабилеты и проживание. Источник: Image user32212/Pixabay

Чтобы найти выгодное время для полета в Италию, можно положиться на статистику и советы экспертов туристической индустрии. Скотт Киз, основатель и главный эксперт Going.com, поделился с Travel+Leisure несколькими советами, как выбрать самое дешевое время для полета в Италию. По его словам, лучше это делать в январе и феврале. Для туризма в США и Европе этот период является относительным затишьем: количество путешественников уменьшается, поэтому авиакомпании вынуждены предлагать более низкие тарифы, чтобы заполнить рейсы.

Это время можно считать лучшим для полета в Италию: обычно можно забронировать авиабилеты туда и обратно за менее чем $400. Например, на Going можно было найти рейсы в Италию из Нью-Йорка за $360, из Сан-Франциско за $434 и из Майами за $380. Выгодные билеты доступны не только из крупнейших транспортных хабов, но и из меньших аэропортов, например из Кливленда за $581.

Помимо меньшего спроса на рейсы, путешественники могут сэкономить на проживании и других расходах в Италии с января по март. Поскольку в это время здесь зима, посещение страны подарит уникальный опыт – музеи и достопримечательности без толпы.

Бронируйте в межсезонье

В межсезонье билеты дешевле, а туристов гораздо меньше. Источник: Image Foundry Co/Pixabay В межсезонье билеты дешевле, а туристов гораздо меньше. Источник: Image Foundry Co/Pixabay

Если для вас главный вопрос – не цена билетов, а именно возможность избежать наплыва туристов, эксперт рекомендует планировать поездку в межсезонье. Это касается не только Италии, но и любой европейской страны и большинства других направлений. Вы получите не только достопримечательности без туристов, но и лучшее время для недорогого полета, кроме зимних поездок. С марта по май и с сентября по ноябрь вы сможете найти предложения от авиакомпаний по очень выгодным тарифам.

Также при планировании поездки просмотрите ресурсы, отслеживающие погодные условия в разные годы, например, WeatherSpark. Вам ведь нужно выбрать не только самое выгодное время для полета, но и комфортное для запланированных активностей в Италии. Например, в межсезонье в конце весны и начале осени температура здесь может достигать 15–27 °C. В летние месяцы некоторые регионы Италии становятся некомфортными для многих путешественников из-за жары. В южных городах, таких как Неаполь и Рим, температура выше 38 °C фиксируется чаще, поэтому людям, чувствительным к жаре, следует избегать летнего пика в этих регионах и выбирать более стабильные межсезонные периоды.

Еще одна хорошая возможность, как дешево улететь в Италию, для путешественников из США приходится на День благодарения. По словам Скотта Киза, внутренние рейсы в США в этот период значительно переоценены, но мало американцев выбирают эту дату для поездок за границу. В Италии же День благодарения не праздник, поэтому нет повышения цен на билеты, проживание и другие расходы. В неделю Дня благодарения дешевле полететь в Милан, чем в Миннеаполис, например. В конце ноября вы можете застать начало рождественских ярмарок в некоторых регионах Италии, когда праздничная атмосфера уже присутствует, а цены еще не достигли пика.