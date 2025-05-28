Лондон давно славится своей изысканной сценой роскоши. Его улицы каждый год наполняются роскошными остановками с элитными съемными апартаментами. Сегодня мы заглянем к новичку, известному благодаря инвестициям в миллиард фунтов в его стены и наполнения. Самая элитная гостиница Лондона The Peninsula London расскажет, куда пошел каждый фунт и что вы получаете, вкладывая немалую сумму в свое пребывание.

Способность сделать жизнь ярче и лучше заранее отличает бренд Peninsula среди многих других. Его представительства не только пополняют список роскошных отелей Лондона, но и известны в Гонконге, Нью-Йорке, Пекине, Чикаго, Бангкоке, Маниле, Шанхае, Токио, Париже и Беверли-Хиллз. Посещая роскошную остановку в Лондоне от Peninsula, вы можете ожидать элегантности, гламура, инноваций и безупречного сервиса. Этот роскошный отель в Лондоне может похвастаться самым желанным адресом в городе – рядом с Гайд-парком – и великолепными видами из панорамных окон, открывающими вид на Арку Веллингтона.

Сквозь стеклянную дверь

Чувство исключительного сервиса начинается задолго до того, как вы попадете внутрь. Вы можете рассчитывать на трансфер из аэропорта или услуги парковщика, а также приветливые любезности, призванные привлечь внимание и поднять настроение.

Вступая во лобби с его высокими освещенными потолками, колоннами, элегантной мягкой мебелью и произведениями искусства, украшающими стены, вас встретят только улыбки и слова, которые искусно улавливают ваши желания и настроение. Забудьте о чемоданах – их забрали еще в ландшафтном дворе гостиницы. О да, добавьте к вашей фантазии живую музыку, ведь ее часто играют в главном лбу. После короткой регистрации вас проведут к вашему, надеемся, заранее забронированному номеру.

Номер с видом на Арку Веллингтона в отеле Peninsula. Источник: https://www.peninsula.com/ Номер с видом на Арку Веллингтона в отеле Peninsula. Источник: https://www.peninsula.com/

Выбор определяет уровень роскоши

Как и во многих изысканных отелях Лондона, масштаб вашей роскоши будет зависеть от выбора номера и бюджета, который вы готовы инвестировать. Начальная точка для успеха вашего пребывания стартует примерно от 1600 долларов за ночь за "стандартный" номер. Если вы хотите улучшенный люкс, сумма вырастет на 1000 долларов. Надеемся, вы помните, что стандарты Peninsula достаточно высоки, а в Лондоне еще выше. Площадь стандартных номеров составляет почти 550 квадратных футов. В этом случае вы можете выбрать вид из окна – на внутренний двор Peninsula или на Арку Веллингтона. Если вы хотите тишины ночью, выбирайте первый вариант. Надеемся, вы разбираетесь в технике, ведь этот роскошный отель в Лондоне управляется новейшей электроникой. Планшет, подключенный к кофемашине, – отличная демонстрация этого. Туалетная комната оснащена планшетом. Не беспокойтесь, все достаточно просто и понятно.

Гардеробная в отеле Peninsula для комфортного пребывания в Лондоне. Источник: https://www.peninsula.com/ Гардеробная в отеле Peninsula для комфортного пребывания в Лондоне. Источник: https://www.peninsula.com/

Верхние этажи занимают люксы и суперлюксы. Последние располагают дополнительными окнами, через которые комнаты наполняются дневным светом. Люксы также предлагают дополнительное пространство для встреч и более комфортного проживания. Терраса может стать частью вашей улучшенной роскоши и местом для вечернего или утреннего отдыха. Люкс Арка предлагает прямой вид на Веллингтон и Гайд-парк. Номер оснащен специальным биноклем для подробного обзора пейзажа. Камин прибавит романтики, как и балконы Джульетты. Медленно поднимаясь по лестнице комфорта, вы достигнете роскошного пункта назначения в самой элитной гостинице Лондона. Люкс Peninsula на 6-м этаже станет великолепным просторным убежищем с дополнительной панорамной террасой с видом на парк. В номерах есть личные приключения, такие как частный тренажерный зал, кинозал на 13 мест, роскошная спальня с огромной кроватью, столовая, гостиная с камином и великолепная ванна, которая может заменить некоторые процедуры в спа. Самый роскошный люкс имеет очень престижную особенность: возможность добавления еще 6 спален по запросу. Такое шикарное пребывание в Лондоне станет незабываемым опытом.

Вишней на торте является Люкс Арка, который занимает 2024 квадратных фута и стартует от 25 000 долларов за ночь. Номер имеет вид на обе потрясающие стороны отеля и предлагает специальные возможности открывания всех дверей.

Лобби в отеле Peninsula для уютного и музыкального отдыха в Лондоне. Источник: https://www.facebook.com/ Лобби в отеле Peninsula для уютного и музыкального отдыха в Лондоне. Источник: https://www.facebook.com/

Элитная гастрономия

Приоритет качества над количеством был правильным решением для Peninsula, ведь роскошь не терпит излишества. Если вы пройдете мимо The Lobby, которое занимает лобби в течение дня, где пиво служит освежающим лимонадом, у вас есть выбор между двумя гастрономическими сценами, одна интереснее другой.

Царство шеф-повара Клода Боси, ресторан Brooklands, расположился на верхнем этаже и предлагает блюда, отмеченные двумя звездами Мишлен, приправленные великолепной панорамой в окнах. Классика всегда в моде, а британская кулинарная классика делает этот мир более совершенным.

Попасть в святыню первого этажа можно только по предварительному бронированию из зимы до весны и т.д. Звездный ресторан Лондона Canton Blue быстро привлек внимание модной публики и стал излюбленным местом для пятничных и субботних вечеров. Помните, гости отеля имеют привилегии и все шансы получить доступ к прекрасному залу, который стал произведением стильного искусства в одном из самых красивых отелей Лондона – The Peninsula.

Восстановление тела и души в отеле Peninsula в Лондоне. Источник: https://gift.peninsula.com/ Восстановление тела и души в отеле Peninsula в Лондоне. Источник: https://gift.peninsula.com/

Отдых и восстановление – взгляд на жизнь

Официально Peninsula стал отелем с самым большим бассейном в Лондоне, но неофициально – самым большим местом спокойствия и встречи с дневным светом для тех, кто хочет отдохнуть подальше от толпы. 25 метров голубой воды подарят ощущение пляжного релакса, особенно в солнечный день.

Тренажерный зал – второе место, где тишина расслабляет мозг, а новые технологии от Technogym подкачивают физические способности.

Роскошный спа – это катарсис с семью процедурными кабинетами, предлагающими широкий спектр процедур для всего тела, как восстановительных, так и терапевтических. Сотрудничество с косметическими компаниями, такими как Subtle Energies и Margy, позволяет спа работать над омоложением.

The Peninsula стал изысканной и роскошной остановкой в Лондоне, объединяя все важные аспекты отдыха и возможностей, доводя их до идеалистического уровня.