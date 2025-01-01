История Независимости, помимо всего прочего, – это история двух крючков, на которые россияне подвесили нас.

Эти крючки – русский язык для плебса и газ, как базовая коррупционная история, для элит. Все наши внутренние конфликты держались только на этих двух вещах.

Сегодня Украина отказалась от транзита российского газа. И это может стать началом большого геополитического сдвига (сейчас от этого выиграли, прежде всего, американцы). В будущем, если они купят Северный поток и позволят транспортировать газ полякам по ямальскому газопроводу, это будет не совсем приятно для нас, мягко говоря. Но это в будущем.

Но вернемся к сегодняшнему дню и к вопросу к российской газовой коррупции элит. Эта история, конечно, не снизит коррупцию в стране. Но это де-факто меняет, если хотите, геополитическую ориентацию коррупции. Элиты будут воровать. Но воровать не русские, а западные деньги. А коррупция, особенно клетная, имеет один весомый элемент: ты вынужден работать с теми, у кого ты воруешь и вынужден играть в игры тех, у кого ты воруешь.

И, между прочим, следует помнить, что в политике есть одно важное правило: в определенные моменты выгодно, чтобы у тебя воровали. Потому что ты будешь держать на крючке тех, кто у тебя ворует. Но это отдельная тема. Дело в том, что во все времена истории человечества, борьба с коррупцией, особенно если это не договоренность внутренних элит, это борьба за перераспределение имущества и власти. И совсем не борьба с коррупцией.