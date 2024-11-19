Десятилетняя эра президента-правоцентриста Клауса Иоганниса, этнического немца, бывшего учителя физики и трижды избранного мэра провинциального города Сибиу, завершается. Кстати, в 2014 году во время его избрания большую роль сыграла румынская диаспора, как и недавно в переизбрании президента Молдовы Маи Санду. В классических традициях черного PR его пытались обвинить в продаже детей для торговли органами и использовании государственных средств в собственных целях, однако это не помешало избранию.

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Здавалося б - навіщо нам про це знати? Стереотипи про "країну Дракули та циганських таборів", найбіднішу і найкорумпованішу країну ЄС навряд чи можна вважати раціональним розумінням того, наскільки Румунія є важливою для України країною.

Румунія зараз не просто ключовий союзник України. Ця країна – ефективний простір стабільної воєнної кооперації України та країн Заходу і важливий торгівельно-економічний хаб, що дозволив зменшити удар по українській економіці після блокади кордону поляками. Саме в Румунії розташована найбільша в Європі база НАТО.

Важливішими є парламентські вибори, адже Румунія – парламентсько-президентська республіка. Партіям та блокам треба подолати 5%-й бар’єр по всій країні чи 20% голосів в чотирьох багатомандатних округах.

Основним є змагання двох провідних партій – Соціал-демократичної (PSD) та Націонал-ліберальної (PNL), що має тривалий історичний характер. З 2021 року соціал-демократи входять в коаліцію з націонал-лібералами, а прем’єрську посаду займають за ротацією почергово представники цих двох партій.

Соціал-демократи ведуть дуже коштовну рекламну кампанію (витратили 37 млн лей), у той час коли націонал-ліберали - лише 4,2 млн лей. У соціал-демократів за опитуваннями 30-32%, у націонал-лібералів – 20%.

Роль "третьої сили" відіграє "Союз порятунку Румунії" з рейтингом у 12-15%. Він став фундаментом "Об’єднаного правого альянсу". Альянс має дуже популярну політичну програму, що включає індустріалізацію сучасними засобами, підтримку дрібних фермерів, реформу освіти, виділення 6% ВВП на охорону здоров’я тощо.

Росія робить ставку на дві політичні сили – "Альянс за союз румун" (AUR) та партію SOS. Першу очолює Джордже Сіміон, останню - скандальна членкиня Європарламенту Діана Шошоаке, яка запам’яталась антиукраїнськими перформансами. AUR має рейтинг у 15-18%, і буде мати досить потужну фракцію в парламенті, SOS – близько 7%.

Активні у політичному житті партії національних меншин, наприклад Угорський демократичний союз Румунії (UDMR), який традиційно проходить до парламенту, зберігаючи підтримку у 5%.

Президентська кампанія на початку осені вважалась битвою трьох "титанів": Мірчу Джоане – колишнього заступника генсека НАТО, рейтинг якого злетів уверх у вересні, Ніколае Чуке – генерала запасу та колишнього прем’єра Румунії від націонал-лібералів, Марчела Чолаку – чинного прем’єр-міністра від соціал-демократів.

Зараз же, за останнім соціологічним опитуванням (Biroul de Cercetări Sociale, 7-10 листопада), у соціал-демократа Марчела Чолаку 27,1%, у націонал-ліберала Ніколае Чуке – 17,7%.

Якщо проти Марчела Чолаку працює стан економіки Румунії та фінансовий добробут населення, то Чуке вважається прихильником "твердої руки" та авторитарних методів керівництва. Коли останній був прем’єром, вважалось, що Румунія регресувала в напрямку демократії та свободи слова.

Третю позицію займає фактично проросійський кандидат Джордже Сіміон – керівник Альянсу за союз румун (AUR). Він колись був фронтменом кампанії "Повернемо Бессарабію додому". Йому, до речі, заборонили в’їзд у Молдову через те, що він там брав участь в дестабілізації ситуації. Українські спецслужби підтвердили, що Сіміон у свій час зустрічався з агентом ФСБ в українських Чернівцях. Сіміон має зараз рейтинг у 12% і він за всю кампанію суттєво зріс. Інші соцопитування дають йому впевнено другу позицію. Якщо позитивна динаміка збережеться, то Сіміон має всі шанси вийти у другий тур із Чолаку.

На четвертому місці колишня телеведуча Елена Ласконі – президент Союзу порятунку Румунії (USR) із 14,3%

Мірчу Джоане за цим опитуванням дають 7,6%. Один з фаворитів перегонів за всю кампанію фактично "здувся". Він став жертвою дуже ефективної кампанії "мінусування" з боку майже всіх інших кандидатів. Той випадок, коли треба згадати українську приказку "Гуртом і батька краще бити". Джоане – виходець із середовища соціал-демократів, як і його конкурент – прем’єр Чолаку. Тобто фактично у них частково перехресний електорат. До того ж Джоане вже програвав президентські вибори – у далекому 2009 року, коли він дійшов до II туру і поступився Траяну Басеску.

До речі, серед кандидатів є Орбан, проте Людовік. Він колишній прем’єр та голова партії Forța Dreptei ("Сила правих"). Від участі у президентських виборах відсторонили Діану Шошоаку, яка вже вчинила "гевалт", що американці, євреї та ЄС планують сфальсифікувати вибори. В кожній країні мають бути свої "міські божевільні". Ця "політикиня" періодично влаштовує штучні скандали, як-от звинувачувала у Європарламенті Україну в нібито "дискримінації" румунської меншини. У 2023 році вона подавала проєкт закону про денонсацію угоди про добросусідство та співпрацю Румунії та України та пропонувала анексувати українські території Буковини, Буджак, Марморош, острів Зміїний.