Румыния на это решилась – очередь за другими?

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии были аннулированы.

Решение суда окончательно. Он был принят после того, как президент Румынии Клаус Иоганнис рассекретил данные разведки, где сообщается, что Россия провела масштабную кампанию с использованием тысяч аккаунтов в социальных сетях TikTok и Telegram для продвижения Келина Джорджеску. Джорджеску был аутсайдером и задекларировал нулевые расходы на кампанию, однако одержал победу в первом туре. Второй тур должен был состояться в воскресенье, 8 декабря.

Отмена результатов выборов в Европе из-за прямого вмешательства России. Здесь сенсационно все: и то, что это Европа. И то, что признано вот столь прямое и непосредственное вмешательство. И то, что виновницей признана Россия...

Это действительно сенсационное событие. Отмена результатов выборов в Европе из-за прямого вмешательства России. Здесь сенсационно все: и то, что это Европа. И то, что признано вот столь прямое и непосредственное вмешательство. И то, что виновницей признана Россия – тоже прямо, без "дипломатических формулировок". И то, что инструментами прямо названы ТикТок и ТГ.

Скорее всего, этот прецедент окончательно переведет ТикТок в разряд нелегальных из-за подконтрольности "недружественным режимам". Я бы не назвал это хоть сколько-нибудь плохим – потому что формат Тик Тока априори был заложен как дегенеративный. Даже вне вмешательства во внутренние дела стран, это стоило запрета чисто из-за характеристик сети и программируемых характеристик потребителей. И это снова сильно пошатнет позиции Телеграммы.

Достаточно положительное решение для нас. Не потому, что прокатили дружественного в Россию Джорджеску (который уже успел анонсировать отказ от арсенала НАТО на территории Румынии, запрет на экспорт украинского зерна через Румынию и остановку дальнейшей военной помощи Киеву). Потому что появился прецедент с формальной фиксацией результативного и прямого вмешательства России во внутренние дела страны НАТО и ЕС.

То есть, по результатам этого решения (и контрразведывательной спецоперации) будут жестче вести себя по отношению к России и ее агентам как минимум в целом ЕС. Также это ослабило позиции Путина на ожидаемых переговорах. Потому что союзники заставят Путина заплатить за разоблаченное вмешательство. И это с высокой вероятностью привнесло дополнительный пункт в обсуждение возможного перемирия: как оформить какие-либо гарантии невмешательства РФ во внутренние дела, а главное в выборы в Украине (и в других странах).

Путин снова попал в ловушку кого-то из приближенной челяди "да это мы легко сделаем, никто и не заметит", как это было с Медведчуком и "Киев за 3 дня"?