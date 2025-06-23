Как говорят - "Пошла жара!" В Суджанском районе Курской области мародеры забаранили не кого-нибудь, а целого начальника военной полиции по фамилии Жаров и прозвищу Жара.

Главное, что боевые действия в Суджанском районе давно закончились. ЗСУ там и близко нет, там давно только российская армия, кадыровцы, погранцы и прочее. И при этом их военная полиция до сих пор не может справиться с мародерами!

Ну а что поделать - они вошли во вкус, открыли для себя, что на своей территории можно грабить не хуже. А кто мешает - в ноль. Оружие есть. Я жду когда они в эту тему зайдут более массово и сделают следующее открытие. Если уж мародерить в россии, то можно не только в Курской области. Тем паче, она еще и не из богатых. Так что... Гойда! Рублевка, встречай холодное лето 1953 года! Болеем за обе команды. Или сколько там банд организуется?