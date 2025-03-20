Рост преступности в РФ: как Кремль встретит ветеранов войны с Украиной?

Мы уже отмечали, что Россия сталкивается с ростом преступности по мере возвращения ветеранов войны с Украиной, в том числе с ростом националистических группировок, вступающих в столкновение с мигрантами. Как оказалось, эту тенденцию отмечают не только независимые исследователи, но и представители Z-сообщества, пишет в своем материале СЕРА.

Так, правоконсервативный телеканал "Царьград" предупредил, что "участники СВО" (("СВО" или "специальной военной операцией" в России называют полномасштабную войну против Украины – ред.) могут подготовить реванш, который будет "пострашнее бунта Пригожина". По мнению авторов, "пятая колонна пытается раскрутить конфликт между фронтовиками и высшим руководством страны". "Пятой колонной" при этом именуются не сами военные, а некие таинственные "предатели" во власти.

Телеканал "Царьград" был основан "православным олигархом" Константином Малофеевым, известным своей поддержкой радикалов по всему миру. По информации независимых журналистов, Малофеев с 2014 года активно финансировал пророссийских сепаратистов в Украине, участвовавших в аннексии Крыма и в первом этапе войны на Донбассе. В декабре 2022 года суд Гамбурга установил, что Малофеев поддерживал контакты с политиком немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Беатриксом фон Шторхом и выплачивал ему денежные вознаграждения.

По информации независимых журналистов со ссылкой на источники, "близкие к Кремлю", в 2022 году влияние Малофеева и других правых радикалов вроде скандально известного философа Александра Дугина и писателя Александра Проханова возросло. По их словам, Кремль начал напрямую консультироваться с Малофеевым и ему подобными, пытаясь с их помощью "нащупать какие-то контуры новой идеологии". Именно поэтому нельзя недооценивать влияние Малофеева и его канал не только на правых радикалов, но и на государственную политику.

Возвращаясь к статье, главная цель предателей, по словам авторов – не допустить превращения ветеранов в "новую элиту России", а также всячески потворствовать распространению абортов и труда мигрантов. Пропагандисты уверяют, что именно аборты и мигранты вызывают больше всего негодования у приходящих с фронта солдат, и приводят цитаты "ветеранов СВО" "о какой-то всемогущей секте врачей, которые потрошат наших русских детей на органы".

Недавно группа ветеранов действительно записала видеообращение, адресованное даже не врачам, а чиновникам, с требованием "прекратить саботировать запрет детоубийств". В нем они угрожали по возвращении добраться до каждого врача, делающего аборты, и до продавцов абортивной контрацепции.

Вторым направлением недовольства фронтовиков авторы "Царьграда" называют "беспредел" со стороны приезжих. На этом фоне состоящая из ветеранов и бывших футбольных фанатов организация "Эспаньола" заявила, что намерена дать отпор этнокриминалу и готовит обращение в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку всех национальных диаспор России. Возмущение ветеранов вызывает не только "агрессия диаспор", но и противодействие "коррумпированных чиновников".

Рецепт исправления ситуации, предлагаемый авторами "Царьграда", достаточно прост: расправиться с "пятой колонной", не позволить им "продавить позорный мир" и дать свободу действий ветеранам как в части допуска к управлению страной, так и в организации самосуда. В связи с этим возникает только один вопрос: готово ли государство пойти на эти требования?

На данный момент, судя по анализу действий властей, их политика заключается в обратном. Похоже, Кремль прекрасно понимает, что попытка использовать вчерашних военных даже на почве борьбы с мигрантами вряд ли увенчается успехом, поскольку такие "добровольческие бригады" могут в любой момент выйти из-под контроля. К тому же, статистика показывает, что идейных бойцов с абортами или мигрантами среди возвращающихся с фронта не так много.

По данным независимых журналистов, за три года войны вернувшиеся с фронта "ветераны СВО" убили и покалечили более 750 человек. Чаще всего их жертвами становятся не врачи или мигранты, а родные и знакомые, и большинство преступлений носит бытовой характер. Консолидировать людей с криминальным прошлым и ПТСР вокруг некого "общего врага" будет очень сложно, а усиление радикальных военизированных групп может вызвать дополнительную напряженность в обществе.

Поэтому Кремль не просто не горит желанием интегрировать фронтовиков в политику или правоохранительную систему, а делает все, чтобы они не могли вернуться домой. Независимые журналисты выяснили, что в ожидании мирных переговоров командиры в российской армии принуждают мобилизованных подписывать контракт с Минобороны РФ. В противном случае их угрожают отправить в "мясной штурм", шансов выжить в котором практически нет. Сотрудники российского Минобороны прямо признаются журналистам: им важно добиться, чтобы как можно меньше людей вернулось домой по возможной демобилизации.

С попыткой превращения уже вернувшихся ветеранов в "новую элиту" тоже возникают проблемы. Согласно результатам состоявшихся в сентябре прошлого года региональных выборов, участники войны в Украине получили только 5% мест в российских региональных парламентах. Показательно, что на праймериз "Единой России" подавляющее большинство кандидатов, назвавших себя "ветеранами СВО", провалились. В Москве все 15 выдвиженцев-военных проиграли предварительное голосование, набрав в десятки раз меньше голосов, чем "мирные" кандидаты. В приграничной Брянской области "Единая Россия" не выдвинула на выборы ни одного участника войны.

Независимые журналисты также выяснили, что руководство прокремлевских партий сознательно саботирует призыв Владимира Путина делать из ветеранов войны "новую российскую элиту". Не в пользу ветеранов работает и законодательство. К примеру, Денис Тадышев, победивший на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения, так и не вступил в должность. Он вынужден был снова уехать на фронт, так как по закону избрание на должность не освобождает от несения службы.

Государство также не спешит восстанавливать здоровье ветеранов. Бывшие военные жалуются на то, что им приходится ждать протезирования месяцами, а персонал медицинских центров отказывается видеть в них героев. Даже в лояльных властям СМИ появляется информация о том, что некоторые ветераны оказываются среди бездомных и не имеют возможности получить медицинскую помощь.

Однако стратегия "утилизации" возвращающихся ветеранов может не оправдать себя в случае, если их станет слишком много – к примеру, в результате демобилизации после возможной приостановки войны. Независимые политологи полагают, что как минимум часть из них будет "искать правды" и тем самым начнет представлять собой угрозу для властей. Этим вполне может воспользоваться ультра-патриотическая часть элит. Ее усиление рано или поздно может вынудить власти пожертвовать представителями старых элит и искать опору у новых.

Похоже, этот процесс уже начался. Прокремлевские телеграм-каналы уверяют, что до четверти депутатов нового состава Госдумы РФ планируется набрать из "ветеранов СВО". Исследователи отмечают расцвет взаимодействия российских властей с националистами в части борьбы с "пятой колонной", либералами, мигрантами и ЛГБТ-сообществом. Кремль часто берет на вооружение националистические лозунги и позволяет радикальным формированиям участвовать в охране правопорядка. Те же, в свою очередь, обеспечивают лояльность ультра-патриотического сегмента властям.

Однако, как уже отмечалось, радикально-консервативная риторика не находит отклика ни у большинства российского общества, ни даже у значительной части возвращающихся военных. Идя на поводу у крайне правых, Кремль не сможет снять напряженность, вызываемую бытовыми преступлениями приходящих с фронта ветеранов, однако с легкостью может создать в обществе новые очаги напряженности.