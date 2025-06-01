Россияне не ожидали малых квадрокоптеров днем: как удалось Украине уничтожить основные силы стратегической авиации РФ

Впервые в мировой истории основные силы стратегической авиации, носители ядерного оружия, разгромлены прямо на своих базах групповым ударом дронов. Выдающаяся диверсионная операция.

На данный момент, согласно данным наших источников, зафиксировано поражение 41 самолета стратегической и военно-транспортной авиации ВС РФ на четырех базах.

Группа агентов СБУ провезла на территорию РФ 150 малых ударных дронов и 300 боеприпасов.

116 дронов поднялись в воздух.

Управление дронами осуществлялось через российские телекоммуникационные сети с применением авто доказательства.

Несколько мобильных точек взлета на территории РФ находились у баз российской стратегической авиации.

Дроны атаковали с малого расстояния днем в глубоком тылу врага. Авиабазы были прикрыты значительными силами ПВО - зенитно-ракетными системами, системами РЭБ, очередными патрулями с стрелковым оружием. днем.

Особенно успешной была атака на базу стратегических ракетоносителей Ту-95 на базе Оленья, дроны точно поразили заправленные топливные баки и значительное количество самолетов сгорело дотла.

Операция такого масштаба и с таким колоссальным экономическим и военным эффектом на таком высоком технологическом уровне не имеет аналогов в мире.

Очень важно, что агенты СБУ успешно вернулись в Украину.

Последствия:

- уничтожена боевая техника на миллиарды долларов;

- уничтожены стратегические самолеты, которые Россия не производит.

- ослаблены ударные возможности врага, поскольку эти самолеты являлись важным компонентом постоянных террористических атак по украинским городам.

- врагу придется потратить большие средства на усиление обороны своих баз и объектов.

Да, за такие достижения нужно отмечать высшей государственной наградой. Можно ли давать второго Героя Украины руководителям СБУ?

Герои, которые непосредственно выполнили опасную задачу и вернулись с победой, безусловно, заслужили.