Россияне должны почувствовать ответный удар

Наблюдая за тем, как Россия бьет по нашим регионам баллистикой и шахедами, в очередной раз хочу повторить: эффективное ПВО необходимо, как воздух.

Но оно не главное в вопросе наших "взаимоотношений" с конченым соседом.

Нужно, чтобы каждый день и каждую ночь по его военным объектам, особенно по тем, что расположены в Москве, Питере и в их конгломерации, летели наши тяжелые дроны и баллистические ракеты. Много и регулярно. И не надо стесняться, если что-нибудь будет не попадать прямо в цель. Они же не переживают по этому поводу?

Нет другого метода для остановки агрессора, как ответный удар. Маньяка нельзя остановить уговорами, а вот выстрелом в пах – можно.

ПВО не защитит нас на 100%, и мы не сможем сравнять Москву с землей, как они сделали с Бахмутом. Но россияне должны чувствовать, что их действия не безнаказанны. Простые россияне. Те, которые поддерживают "наших мальчиков" и сдают деньги на СВО.

Я без людоедства и расчеловечивания говорю. Речь о справедливости.

Сумеем ответить, значит, есть шанс, что когда-нибудь кто-то с той стороны задумается: а стоит ли продолжать?

Пока ответа нет, они будут расстреливать нас, как в тире.