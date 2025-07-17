Россия все чаще проявляет себя как ненадежный союзник

Заявляя о себе как о новом центре "незападного мира", Москва приобрела не так уж много реальных союзников, готовых поддержать ее агрессию в Украине. Однако даже по отношению к ним она ведет себя не только непредсказуемо, но порой откровенно ворожа, пишет в своем материале СЕРА .

Успешный израильский удар по Ирану воспринимается многими экспертами как одно из косвенных поражений Москвы. Иран не только поставлял в Россию боевые беспилотники дальнего радиуса действия и дроны-камикадзе "Шахед", которые Москва использует для атак на украинскую критическую инфраструктуру . Он также предоставил России технологию производства и чертежи беспилотников Shahed-136 и провел обучение российского персонала, что дало возможность Кремлю производить дроны на собственной территории, не слишком завись от поставок из Ирана.

Как уже отмечалось, Москва не проявила должной благодарности и не защитила своего союзника, когда ему реально понадобилась помощь. Однако в связи с новыми открывшими фактами возникает подозрение, что причиной этого стала не только слабость России, но и сознательное желание "вонзить нож в спину" Тегерана.

Согласно секретным документам ФСБ, доступ к которым получил издание The Insider, Иран и Россия ведут шпионскую войну друг против друга, интенсивность которой не уменьшилась даже на фоне российско-украинской войны. В данных утечках отмечается, что Иран хочет получить от России технологии турбореактивных двигателей и силовых установок, применяемых в ракетной, авиационной, нефтегазовой промышленности, технологии создания беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и так далее. С этой целью он активно занимается вербовкой агентуры из числа выезжающих в Иран российских делегаций. Также русские власти обеспокоены " пропагандой ислама шиитского толка и формированием позиций в мусульманских религиозных общинах ".

В свою очередь, Москва называет приоритетной целью агентурное проникновение в спецслужбы Ирана. Также ФСБ считает важным не только пресекать кража иранцами российских технологий, но и вести свою разведывательную работу против союзника, в том числе по иранской ядерной программе. Источники The Insider в российских спецслужбах объясняют, что еще при президентстве Дмитрия Медведева был взят курс на то, что Иран скорее враг для России, чем союзник, и Москва никогда не отступала от своей принципиальной позиции о том, что Иран не должен завладеть ядерным оружием. При этом в ирано-израильских конфликтах Кремль часто отдает предпочтение Израилю.

Не менее странным выглядит сотрудничество России и Китая. Россияне уже не раз жаловались на отказ крупнейших китайских банков работать с подсанкционными российскими компаниями и на то, что другие китайские банки стали массово отказываться от приема средств из России или ее граждан независимо от страны нахождения. Военные аналитики также обвиняли Китай в соблюдении западных санкций вопреки заявлениям о дружбе с Москвой. К тому же Китай готов делиться с Москвой своей продукцией, но не технологиями.

В свою очередь, в России с каждым годом растет количество уголовных дел в отношении ученых, обвиняемых в госизмене. По данным на конец июня, с 2022 года в России под преследование за передачу данных третьим странам попали 94 ученых. В отношении 43 из них возбуждены уголовные дела и не менее десяти связаны с обвинениями в шпионаже в пользу Китая.

Подобные обвинения встречались и раньше, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину ФСБ арестовала одного за другим сразу четырех ученых, обвиненных в шпионаже в пользу Китая и передаче Пекину технологий, которые могут использоваться в разработке ракетных комплексов "Авангард" и "Кинжал". Обвиняемые, в свою очередь, утверждали, что все их научные публикации предварительно согласовывались с представителями ФСБ.

Физика из Новосибирска Дмитрия Колкера арестовали в июне 2022 года из-за лекции, прочитанной на конференции в Китае еще в 2018 году. Колкер страдал раком поджелудочной железы на последней стадии и умер через три дня после этапирования в СИЗО "Лефортово". Иногда обвинения базируются на очень сомнительных доказательствах. Так, бывший доцент МАИ Алексей Воробьев получил 20 лет за госизмену: следствие ссылалось на найденную "китайскую пыль" на карте памяти, где хранилось фото реферата, якобы переданного за рубеж.

Не менее противоречиво Москва ведет себя в отношении своего союзника по ОДКБ Армении. Речь идет не только об отсутствии помощи Еревану в вооруженном конфликте с Азербайджаном, но и о появившейся недавно информации о попытке государственного переворота в этой стране. Армянские правоохранители утверждают, что план переворота представлял собой пошаговую схему дестабилизации власти в Армении – от создания ударных групп до подрыва ключевой инфраструктуры.

В заговоре обвиняют членов пророссийского движения "Священная борьба". 25 июня некоторые его члены были арестованы. Среди задержанных оказался и лидер движения – архиепископ Баграт Галстанян. За несколько дней до обысков был задержан Самвел Карапетян – крупный российский бизнесмен армянского происхождения из списка Forbes, глава группы Ташир и один из крупнейших инвесторов в энергетическую сферу Армении.

Пока нет точных данных о том, насколько Москва координировала деятельность пророссийской оппозиции, однако не только пропагандисты, но и российские официальные лица не раз называли президента Армении Николая Пашиняна предателем своего народа за попытки сближения с Западом. В связи с последними событиями пропаганда начала открыто называть его врагом.

Таким образом, очевидно, что Москва пытается получить от своих союзников максимальную выгоду, однако не только не планирует помогать им взамен, но и ведет против них тайную войну, которая может выражаться в самых разных формах – от шпионажа до диверсий.