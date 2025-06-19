Россия успешно уничтожает свой генофонд ядовитой водой: как это происходит

Сегодня тяжелая ночь, тяжелый день и не знаешь, какая ночь еще ждет нас, какой день не будет пахнуть сгоревшими хатами и мечтами.

И все это из-за того, что одна умирающая сама проклятая страна-руина хочет уничтожить и нас, поэтому пуляет по нам всем своим железом, хотя могла бы на эти деньги сделать своим гражданам свет, газ, воду, дороги, больницы. А, нет, свои пусть в навозе живут, воду из лужи пьют, главное – влезть в другую страну и нагадить.

Миру, как всегда, безразлично. Вернее, мир озабочен, но исключительно в рамках толерантной озабоченности, которая не должна выйти за пределы озабоченной толерантности.

То, как вы понимаете, выбираться нам из этой бездны, самостоятельно, похоже, другие подтянутся только когда кремль догорать будет.

На фоне всего этого безнадежно-безрадостного очень хочется что-то, ну хоть что-то хорошее с вкраплениями мечты. Ибо не выгребаем ни морально, ни психологически, ни физически. А есть!

Поэтому я пошла искать вам хорошие новости и удивленно обнаружила, что их набежало хорошенько.

В конце концов, во Вселенной хорошее чувство юмора, и он тихонько напевая "лента за лентой патрона подавай", неустанно продолжает затягивать удавку на трехколорадной двуглавой куриной шее.

Не верите? Вот вам новости.

На Ростовщине, учитывая ситуацию, надо вешать особые дорожные знаки, что-то накшалт – "не пей из лужи – козликом станешь".

Помните сказочку об Леночке и ее братце Иванушке, который напился из лужи и стал козленком или козлом, то есть козлом? Оттуда и название россиян – каЦапы. То есть рождены из лужи.

Вот учитывая российские реальные, не сказочка это – обыденность.

Питьевая вода на россии становится ядовитой и опасной. Это уже подтверждают даже российские исследования.

Приятного аппетита!

Цитирую: " Плохое качество воды в Ростовской области могло привести к росту смертности среди населения. Такие данные вытекают из отчета Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическому благополучию за прошлый год ".

Что значит "могла"! но такой смертности, как в России, еще поискать надо. Мрут, как мухи от дихлофоса!

Цитирую: " По данным исследований, загрязненная питьевая вода в регионе способствует увеличению смертности от заболеваний пищеварительной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, а также онкологических патологий ".

Эта тенденция охватила и оккупированные россией регионы, особенно (не знаю, как написать, потому что и ужасает, и радуюсь одновременно, извините, если кому-то на эмпатию наступила) – ОРДЛО.

Уровень заболеваний онкологическими болезнями там постоянно растет.

На Донбассе и так с экологией и качеством воды всегда было плохо, потому что промышленный регион, это его крест, а оккупация и вообще, вбила последний гвоздь в гроб Донбасса.

С советских времен промышленность строилась так, что "после нас – хоть потоп", то есть в экологию, энергосбережение, сохранение окружающей среды и человека, никто никогда не вкладывал деньги и силы.

Кафиры же просто превратили регион в свалку.

Реки Донбасса, как и подземные, шахтные воды, идут в Ростовщину, как в низшую точку спада воды. Поэтому Ростовская область получает все кэшбеки со времен советской власти до настоящего времени.

Чем больше загрязнение воды и земли в Луганской и Донбассе, тем ниже уровень жизни и тем выше уровень смертности в Ростовщине.

Все, до чего дотягивается рука россии, все становится тленом. Это как вирус, как нечто страшное, ледяное, уничтожающее все живое.

На самом деле россия умирает. Все, что мы видим – это агония.

Конечно, нам бы хотелось это ускорить, но, во Вселенной свои планы, свое время, своя бесконечность. То, что мы считаем "долго", во Вселенной только зептосекунда, которая равна одной триллионной миллиардной доле секунды.

Но Россия умирает. Санкции, только начали выключать механизмы жизнеобеспечения, это последние из ядовитых стрел. Но они уже попали в отравленный, зараженный, умирающий больной организм.

Цитирую: " Проблема носит системный характер – в 2023 году Роспотребнадзор зафиксировал заболевание, связанное с качеством воды, в 94% регионов страны. Особенно остро ситуация проявляется в Ростовской области, Забайкальском крае, Республиках Мордовия и Калмыкии, Томской области ".

Это и есть тот воспетый "русский мир", куда мечтало попасть критическое большинство жителей Донбасса?

Цитирую: " Эксперты отмечают, что кроме прямого влияния на смертность, некачественная вода вызывает значительный рост общей заболеваемости, создавая дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и снижая качество жизни населения ".

Кучи мусора, реки из нечистот, свалки, вонь, огромные свалки ядерных отходов, которые россия к себе свозит из всех стран.

Страна-мусорка, именно так можно охарактеризовать россию.

Я много пишу на тему экологии, потому что это не изученная грань войны, но очень важная.

Люди, которые живут в этой мусорнике, уже давно деградировали и даже не представляют другой среды.

Кроме заболеваний, россия уже давно накрыла лавина генетических заболеваний, которые носят деструктивное, деградационное влияние, как на сохранение генофонда нации. Ну, еще не с двумя головами рождаются русские, но олигофрения носит массовый характер. способности овладеть школьной программой. На фоне генетических изменений растут и психологические.

Деградация россии не приведет к быстрому вымиранию, но уже сейчас на россии отсутствует поколение, которое может освоить чертежи, навигацию, управление автотранспортными и техническими средствами, запоминать и делать аналитические выводы.

Поэтому, сохранение экологии, это заботиться не только о чистой воде и окружающей среде, это заботиться о внуках, правнуках, сохранить нацию.

Когда смотришь на Россию, то видишь только тлен и уничтожение, вызывающее не просто дипрессию, а желание умереть.

По-моему, это действительно какая-то вонючая болотная лужа, потому что даже Ад выглядит аккуратнее, чем россия.

Поэтому, кого не убьет еда российских производителей, того убьет вода, а кого не убьет жизнь на россии, пути стадами погоняют на "сво", немногие из тех, кто выживет в "русском мире", будут по миру таскать вонь и защищать и восхвалять любимое болото.

Поэтому желаю россиянам вкусного и чтобы все!

Пусть все на их земле превратится в яд, еда, вода, земля.

И знаете, к этому идет, как вот о воде, которая становится ядом для россиян, достаточно много рассказывать о них.

А в конце рассказа все же хочу вернуться в сказку об "Иванушке-козлике", потому что она очень показательна, особенно на фоне этой новости о качестве воды на россии.

Это настолько показательная сказка, что вот прямо захотелось сделать обзор и выводы не только сказки, но и быль.

Выводы таковы: мы должны смотреть на россию, как на черное зеркало, чтобы никогда, понимаете, никогда не стать такими, как они.

Мы должны заботиться об окружающей среде, потому что декоммунизация, это не только изменение названий улиц, как многие поняли, это глубже.

Декоммунизация, это "убить в себе москаля". Это стать человеком, достойным, мудрым, свободным, уважающим не только себя, но и мир вокруг себя.

Уничтожение всего вокруг себя, это уничтожение себя, своих детей, то есть будущего. Страна, которая не видит своего будущего.

А второе, вот тут вернемся к сказке, как вы знаете, я держу коз, так скажу вам, сказка об "Иванушке" действительно русская, народная, потому что писалась исключительно из россиян.

Во-первых, украинская кизонька никогда из лужи пить не будет. из козлика к человеку из-за лужи не получится. Ну не пьет коза грязную воду.