Россия убила на войне 1000 крымчан, а обещала защитить

Журналисты проекта "Крым.Реалии" обнародовали базу данных идентифицированных крымчан, погибших в войне России против Украины. Все мы понимаем, что это те данные, которые удалось собрать, – на самом деле количество погибших может быть заметно больше, ведь Москва пытается скрыть цифры своих потерь, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

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Але вражає не лише сама цифра – ясно, що таку статистику можна сьогодні оприлюднити щодо кожного російського регіону, щодо кожної окупованої території. Важливо й те, що кримчани виявилися не лише учасниками агресивної війни, а й жертвами окупації.

2014 року Росія прийшла до Криму з гаслами "захисту" місцевого населення від українського Майдану, від прагнення його учасників розірвати зв'язки з імперією, що деградує. Жителям регіону обіцяли безпеку та мирне майбутнє, а в результаті перетворили колишню "всесоюзну оздоровницю" на всеросійський плацдарм нападу на Україну. І тепер над кримськими пляжами літають уламки ракет, а жителі півострова гинуть у лавах загарбницької армії, борючись із власними співвітчизниками. Для них – на відміну від інших росіян – це дійсно братовбивча війна.

Зараз багато хто починає розуміти, що деокупація територій – не така вже й проста задача для української армії та держави, що розраховувати на швидке відновлення територіальної цілісності України не варто. Але це констатація фактів, пов'язана з пошуком шляхів виживання самої Української держави в умовах, коли головним завданням Кремля залишається її демонтаж.

Для жителів Криму та інших окупованих територій України продовження окупації – це доля. Це нова мобілізація для участі в агресивних війнах – хто знає, які цілі перед своєю армією завтра поставить Володимир Путін? Це продовження мілітаризації Криму та збереження за півостровом функції "плацдарму" для нападів – причому аж ніяк не лише на Україну. Це продовження ізоляції та деградації: разом із Росією деградуватиме і Крим. А його жителям – навіть якщо припустити, що згодом територіальну цілісність України буде відновлено – десятиліття такого життя не так просто буде компенсувати.

Але тільки тисячі жителів Криму, які не повернулися з війни російських окупантів, так ніколи і не дізнаються, які зміни відбудуться. Їхня доля залишиться скорботним нагадуванням про те, що будь-яка окупація – це не гасла й обіцянки, а насамперед – зламані людські долі.