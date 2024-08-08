Россия применяет шпионские методы для вербовки на фронт

В последние недели Россия понесла чувствительные потери в живой силе как на украинском фронте, так и в Африке, что может повлиять на количество желающих подписывать контракт с Минобороны РФ. Несмотря на официальные заявления о росте числа контрактников, информация из российских регионов показывает, что количество добровольцев, готовых отправляться на войну против Украины, неуклонно сокращается. Кремль создает все новые способы вербовки людей на фронт: от увеличения денежных выплат до угроз фабрикацией уголовных дел, пишет в своем материале Jamestown Foundation.

В конце июля российские войска провели самую масштабную с марта попытку штурма украинских позиций и понесли тяжелые потери. Речь идет о попытке взять ключевой рубеж обороны ВСУ на Кураховском направлении в Донецкой области. В этих атаках россияне потеряли 33 единицы техники, а также около 150 бойцов убитыми и ранеными, как утверждают украинские военные.

Эксперты и ранее отмечали, что продолжающееся уже 10 месяцев российское наступление в Украине постепенно "затухает", и поддержание его темпов потребует от России дополнительных кадровых резервов. Параллельно с этим российская ЧВК "Вагнера" потерпела тяжелое поражение в Мали, потеряв около 82 боевиков. По словам аналитика Jamestown Foundation Сергея Суханкина, оно может стать лишь одним из звеньев дальнейшего снижения влияния России в Африке и новых военных поражений в регионе.

Косвенно это признают и российские военные аналитики, правда, пытаясь по привычке возложить всю вину за свои неудачи на Украину, которая также заявила о своей причастности к разгрому "Вагнера" в Мали. В частности, эксперты близкого к Минобороны России сайта "Военное обозрение" предсказывают, что "руками ГУР МО Украины или других наймитов противодействие усилиям России в Африке будет нарастать, усиливаться и трансформироваться".

При этом российские аналитики все чаще указывают на необходимость создания новых военных баз и увеличения численности армии. К примеру, обозреватели газеты "Взгляд" настаивают на создании базы в Судане, уверяя, что она "обеспечит российским кораблям возможность присутствия вблизи стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива у входа в Красное море". Также они отмечают в качестве положительного момента "возобновление когда-то активного военного сотрудничества" с Кубой.

Еще одним фронтом, на котором, по мнению Кремля, нужно усилить военное присутствие, является северное направление. Еще в конце 2022 года пропагандистский канал RT писал о том, что в связи с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО России следует нарастить свое военное присутствие на границе с альянсом. Примерно в то же время бывший на тот момент министром обороны Сергей Шойгу озвучил планы о создании нескольких новых десантно-штурмовых дивизий ВДВ, мотострелковых, артиллерийских и авиационных дивизий и т.д..

В начале текущего года Минобороны России озвучило планы увеличить количество военнослужащих до 1,5 миллиона человек. При этом даже прокремлевские военные эксперты не скрывали, что войск не хватает даже в "зоне СВО", и частичная мобилизация 2022 года так и не решила проблему личного состава. По словам полковника вооруженных сил России в отставке Андрея Земцева, у Москвы нет достаточного преимущества в военной силе, чтобы завоевать Харьков и другие украинские города.

При этом количество желающих подписать контракт с российской армией в последний год неуклонно снижалось. Несмотря на триумфальные заявления Минобороны РФ о росте числа желающих "участвовать в СВО", данные из регионов говорят об обратном. К примеру, в апреле текущего года Владимирская область отправила на фронт в полтора раза меньше контрактников, чем в феврале, и вынуждена была вторично снижать план отправки контрактников в Украину.

Связанный с Администрацией президента России Телеграм-канал "Незыгарь" также отмечает, что далеко не все региональные администрации "выполняют планы по набору добровольцев", а Удмуртия, а также Красноярский и Пермский край вынуждены были на своем уровне повысить региональные выплаты контрактникам, чтобы хоть как-то их простимулировать. Последние поражения и потери в живой силе российской армии также вряд ли поспособствуют росту желающих отправиться на фронт.

В результате Владимир Путин вынужден был ввести новую выплату для мобилизованных и контрактников в размере 400 тысяч рублей. Она распространяется "задним числом" и на тех, кто был мобилизован с 21 сентября 2021 года. Помимо федеральной выплаты, руководству регионов рекомендовано выплачивать таким военным не менее 400 тысяч рублей. В ряде регионов помимо этого существуют программы выплаты денег тем, кто уговорил своих знакомых подписать контракт с Минобороны РФ.

Независимые журналисты из издания "Верстка" выявили и другие способы "стимулирования" молодых людей на участие в войне. На фоне сокращения количества заключенных, желающих отправляться на фронт, власти стали угрожать законопослушным гражданам возбуждением (а по сути, фабрикацией) уголовных дел против них, если они не подпишут контракт. Издание приводит примеры, когда молодые люди без повода задерживались на улицах, а затем им угрожали 15-летним тюремным сроком якобы за "оказание сопротивления" силовикам, если они не согласятся отправиться на войну. Известны случаи угроз возбуждения дела за участие в ДТП и даже за наличие кредитов.

На самом деле, в подобных методах нет ничего нового с тем исключением, что раньше они использовались контрразведками для вербовки иностранных граждан. "Подставы", угроза сфабрикованными уголовными делами и тюремными сроками и финансовая мотивация составляют типичный арсенал методов спецслужб, которые теперь используются российскими властями против собственных граждан. Похоже, других способов завербовать людей на войну у Кремля уже не остается.