Россия подрывает государственность не Украины, а свою собственную

Россия в очередной раз пытается показать, что Украина не является полноценным государством, однако тем самым только подчеркивает, что сама теряет характеристики государственности, пишет СЕРА.

Прокремлевские аналитики придумали новое обоснование для своего нарратива о том, что "Украина не является сформировавшимся государством". Между тем сама Россия теряет базовые характеристики государственности - будь то международно признанные границы или государственные институты.

Недавно Тимофей Бордачев, программный директор главного российского аналитического центра – клуба "Валдай" – опубликовал статью, в которой вновь вернулся к популярной в Кремле идее, что Украину не следует считать независимым государством. Бордачев пошел еще дальше и заявил, что современная Украина в принципе не является государством, потому что она проявляет "готовность полностью пожертвовать собой и выполнять чужие приказы в вопросах войны и мира".

По логике эксперта "Валдая", защищая собственную территорию Киев исполняет волю США, а значит, не имеет собственной внешней политики, что лишает его статуса государственности и низводит до уровня "террористической организации". На этом основании Бордачев пишет, что договариваться с украинцами о признании права Украины на существование невозможно, так как "живые не могут заключить договор с мертвыми, а камень с деревом".

Конечно, такие вещи нельзя воспринимать всерьез, их цель – очевидная попытка рационально обосновать иррациональное желание Владимира Путина уничтожить Украину. Однако, если всерьез говорить о характеристиках государственности, то очевидно, что именно Россия теряет их одну за другой после начала ее полномасштабного вторжения.

Одним из главных характеристик государства как такового являются его международно признанные границы. Однако Россия уничтожила эту свою характеристику в 2014 году, когда аннексировала Крым. Осенью 2022 года Кремль еще больше размыл понятие российских границ, включив в состав государства четыре захваченные украинские региона "в границах бывших украинских областей". При этом даже российские пропагандисты признают, что Москва на самом деле не контролирует большую часть так называемых "новых территорий".

После начала украинского наступления в Курской области Россия начала терять даже свои международно признанные территории. По словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, к 15 августа глубина проникновения украинских войск на территорию России достигла 35 километров. По данным украинской стороны, уже захвачены 92 населенных пункта. При этом не только военные, но и гражданские власти как на федеральном, так и на местном уровнях оказались совершенно не готовы к вторжению, а украинцы практически без сопротивления вошли на территорию России.

Независимым журналистам удалось выяснить, что пресловутая путинская "вертикаль" в настоящее время функционирует очень плохо, охвачена хаосом и междоусобными войнами. Основное противостояние происходит между официально назначенными на должности чиновниками и "личной гвардией" Путина, которая сейчас фактически захватывает рычаги управления в свои руки.

Путин назначил своего бывшего телохранителя Алексея Дюмина куратором "контртеррористической операции" в Курской области. Источник "Важных историй", близкий к Минобороны, отмечает, что это серьезный показатель: Путин не доверяет Генштабу, а оказавшись в кризисной ситуации, рассчитывает только на того, кто ему лично предан.

По данным издания, такое происходит не только в военной сфере. Например, бывший адъютант Путина Дмитрий Миронов сейчас отвечает за все важные кадровые назначения в России. По данным журналистов, укрепление позиций путинской "личной гвардии" уже давно является источником конфликтов внутри властных структур: например, между Дюминым и первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. Источники сообщают, что Дюмин может физически выдворить с заседания Госсовета чиновника, который формально отвечает за его работу. Таким образом, официальная структура власти в России является номинальной и не способна выполнять свои основные функции.

Конфликты усилились даже внутри главного карательного органа России – ФСБ. Источники "Важных историй" сообщали о серьезной деградации влияния директора ФСБ Александра Бортникова, бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева и главы службы по защите конституционного строя Алексея Седова. Это означает ослабление позиций всех приближенных к опальным лидерам и усиление борьбы между остальными кланами за вакантные должности, что еще больше подорвет систему.

Не лучше обстоят дела и в экономической сфере. Россия по-прежнему в значительной степени зависит от импорта, но получать этот импорт ей становится все труднее. По словам предпринимателей, поставщики опасаются нарушать санкции, поэтому 90% закупок приходится получать через посредников и через сделки в дружественных странах.

В декабре прошлого года президент США подписал указ, который разрешающий вводить вторичные санкции против компаний, которые помогают России обходить ограничения, и это привело к серьезным проблемам с платежами. Даже китайские банки стали требовать информацию о маршруте доставки товаров и в итоге отказались обрабатывать платежи из России за грузы, которые планировалось перевозить по железной дороге, так как РЖД находится под санкциями.

Ситуация еще больше усугубилась после того, как 12 июня США ввели санкции против Московской биржи, нескольких российских банков и банка ВТБ Шанхай. Вслед за этим крупные китайские банки, в том числе государственный Bank of China, прекратили работу с компаниями, которые попали под санкции. Другие китайские банки начали массово отказываться принимать средства из России и ужесточать проверки платежей из стран ЕАЭС. Более того, китайские поставщики, банки и даже платежные агенты стали отказываться от приема купленных в России юаней.

В результате более 70% импортеров и треть экспортеров перешли на расчеты с Россией через третьи страны. Однако и здесь возникли сложности: некоторые банки стали требовать, чтобы маршрут доставки товара был в ту же страну, из которой была произведена оплата, то есть не в Россию, а в страну-посредника. Это повлекло за собой дополнительные расходы для поставщиков.

Единственное, на чем держится сегодняшняя шаткая российская государственность, – это "стокгольмский синдром", которым охвачено российское население. Оно готово выдерживать войну и стремится приспособиться к ней всеми возможными способами. Однако даже российские пропагандисты-"военные корреспонденты" признают , что жители прифронтовых территорий устали от войны и "не хотят" ее.

Поддержка войны внутри России, по сути, обеспечивается аполитичным большинством, которое пытается дистанцироваться от нее и жить нормальной жизнью. Но сделать это становится все труднее. На фоне событий в Курской области развлекательные мероприятия были отменены еще в 12 регионах России, что лишило людей возможности забыть о том, что по соседству идет война. Религиозные пропагандисты все чаще требуют от своих соотечественников отказаться от "пляжного отдыха" и присоединиться к военным действиям.

Однако, как только большинство россиян начнет ощущать последствия, им станет ясно, что российское государство неустойчиво, как это уже произошло с жителями Курской области.