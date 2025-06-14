Россия осуждает операцию Израиля против Ирана. Что дальше?

После успешной опережающей операции Израиля против Ирана пресса резко отреагировала на эти события. Так одна из самых тиражных и влиятельных иранских изданий – газета Donya-e-Eqtesad (Мир экономики), которую читают и к которой традиционно прислушиваются ведущие политики, интеллектуалы и бизнесмены, на своих страницах разместила статью: "Россия решительно осуждает нападение Израиля на Иран". В ней отмечается: "Министерство иностранных дел России в ответ на нападение сионистского режима на Иран заявило: "Мы решительно осуждаем военные действия Израиля, которые являются нарушением Устава Организации Объединенных Наций и международного права. Ничем не спровоцированные военные нападения на независимое государство-член ООН, его города и граждан, а также объекты инфраструктуры ядерной энергетики абсолютно неприемлемы. Международное сообщество не может оставаться равнодушным к таким преступлениям, которые разрушают мир и наносят ущерб региональной и международной безопасности".

Редакция Donya-e-Eqtesad по каким-то причинам несколько смягчила заявление МИД России. Которая в русском подлиннике звучала несколько иначе. А именно: "Неспровоцированные военные удары по суверенному государству - члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерноэнергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе безразлично относиться к таким преступлениям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности".

Если сравнить обе части этого текста, то нетрудно заметить, что при переводе статьи по русскому языку на фарсе были допущены определенные несоответствия. Которые, на первый взгляд, можно принять за сознательное упрощение. Но это совсем не так.

Смотрим, что же изменено. Так Donya-e-Eqtesad заменила "Неспровоцированные военные удары по суверенному государству - члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы", на "ничем не спровоцированы военные нападения".

Возможно, что иранские исламисты считают, что, когда они ведут джихад против Израиля, их города не могут быть спящими и мирными. Ведь тогда расписываются в том, что они расслабились и ведут "священную борьбу" с израильтянами не в полную силу.

Несколько сложнее с неспровоцированными военными ударами. Хотя здесь напрашиваются два пояснения. Или кто-то в редакции Donya-e-Eqtesad сочувственно относится к Западу и Израилю в частности, поэтому несколько смягчил текст во время перевода, или же представитель цензуры в тоталитарном Иране имел конкретное указание, что заявление о " неспровоцированных военных ударов" будет размывать саму суть конфликта.

Ведь это утверждение оскорбляет исламистов, твердо и последовательно борющихся за уничтожение Израиля. Тогда, как это они могли допустить " неспровоцированные военные удары" ? Из чего следует, что иранские военные полностью потеряли свою "героическую революционную бдительность". Потому и произошла замена на "ничем не спровоцированные военные нападения".

Россия поддерживает своих. Не стоило ждать от режима Путина другой реакции. Ведь Иран и его аятоллы давно уже являются союзником и делителем Российской Федерации. Поэтому очевидно, что, несмотря на все постоянные заигрывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Путиным, Москва всегда будет на стороне Ирана.

Удивляет другое, когда МИД России заявляет, что "Неспровоцированные военные удары по суверенному государству - члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерноэнергетической инфраструктуры категорически неприемлемы. Международное сообщество не может позволить себе безразлично относиться к таким преступлениям, которые разрушают мир, причиняют вред". о своем нападении на Украину, которая, кстати, также государство-член ООН. Но никогда не заявляла о том, что главной ее целью является уничтожение Российской Федерации.

Так что – ничем не спровоцированное нападение на Украину – законное, а так же и все преступления, которые Россия совершила в Украине? А вот попытки Израиля не допустить, чтобы иранцы изготовили ядерное оружие, а затем применили его против Израильского государства, якобы, преступление, которое "разрушает мир и наносит ущерб региональной и международной безопасности".

Здесь прямо применяются двойные стандарты. Выходит так, что преступные террористические действия Москвы в Украине полностью законны, а самооборона израильтян, чтобы не дать врагам уничтожить Израильское государство, становится вдруг большим преступлением в глазах Путина. А что – вторжение России в Украину было осуществлено ради "мира" и принесло "большую стабильность" в региональную и международную безопасность?

Очевидно, что любые переговоры с Ираном по сворачиванию его ядерной программы не имеют никакого смысла. Это прекрасно понимают в Иерусалиме. Именно поэтому они решили больше не ждать продолжения имитации переговоров Тегераном, и начали действовать на опережение.

И хотя в мире по этому вопросу могут быть разные мнения, однако право каждого государства бороться за свое существование – ни в коем случае нельзя квалифицировать как военное преступление. А тем более, как терроризм, о чем заявляют в Иране.

Терроризм – это постоянные угрозы Израиля, устрашение уничтожением, нападения на него и финансирование террористических организаций – ХАМАСа и Хезболлы, делая вид, что Тегеран к этому непричастен.

Газета Donya-e-Eqtesad, оперативно обнародуя информацию о поддержке Ирана Российской Федерацией, показала, что в Тегеране очень рассчитывают на Москву, если конфликт между Ираном и Израилем перерастет в открытое военное противостояние.

На Западе и в Израиле должны задуматься над тем, какими могут быть следующие шаги Путина. Ведь вряд ли он отважится отказаться от поддержки своего многолетнего союзника – Ирана. Ибо это означало бы, что ни Китай, ни Северная Корея больше не могут рассчитывать на российского диктатора.

Выводы из ситуации, объективно складывающейся, всем нужно делать уже прямо сейчас. Ведь если Иран уже владеет ядерным оружием, а это по всей вероятности, то в интересах Америки и объединенной Европы, ни в коем случае не допустить его использования.