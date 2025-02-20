Россия бросает Китай?

Россия предложила всем американским компаниям вернуться в энергетический сектор и плюс открывает доступ к арктическим месторождениям – это главная тема сегодняшних переговоров. И это может быть тот же самый большой дел.

Цитирую по российскому изданию The Moscow Times: " Россия считает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну, а кроме того, заинтересованная в совместных с США проектах в Арктике, заявил перед началом переговоров в Саудовской Аравии глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ".

В переводе на человеческий язык это бросок Китая.

Что мы имеем в остатке?

Мы играем в игру с США, имея не самые сильные карты. Это нужно реально оценивать.

Европа уже расколота и не будет единой. Обратите внимание (особенно) на позицию Дуды по поводу того, что не стоит воевать с Трампом.

Повторю еще раз, что пишу последние недели: Трамп поставил ультиматум Европе. И встреча во Франции показала: европейцы его проглотят (согласятся на экспорт технологий в обмен на защиту).

Нам следует идти в переговоры с реальными требованиями, а не продолжать мантру о НАТО.

Заявление россиян – это очень плохой ход для нас. Мы сейчас заняли позицию обиженного. А это хуже всего в политике, потому что политики не обижаются.

Источник