Российские ракеты с западными компонентами: почему это не сенсация

Практически после каждого прилета ракет начинают писать, что там нашли западные составляющие.

И это кажется или как сенсация, или как измена, потому что Запад как бы поддерживает Россию. Это ведь нонсенс.

Почему там находят западные компоненты? Ну потому что российских компонент просто не существует. Если вы разберете русское авто, то там будут западные составляющие. Если вы разберете любую технику, на которой будет штамп "изготовлен в России", то там будут западные компоненты.

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Бо російських тупо не існує. З російського у Росії тільки нафта і газ. Які вони і міняють на все це.

Чи означає, що західні держави однаково підтримують Україну і Росію. Да ні, це нонсенс. Захід підтримує Україну. А Росія за гроші через посередників купляє чіпи, які потім вставляє у свої ракети. Відчуйте різницю.

Чи є десь рішення західного уряду "продати Росії компоненти для ракет"? Да ні ж. Просто одна фірма посередник з Хорватії, купляє звичайний товар, де є ці чіпи, а вони є скрізь, чи самі ці чіпи, і продає фірмі з Дубая, яка продає фірмі з Таїланду, а потім це все завозиться якоюсь фсбшною конторою у Росії.

Чи можна це зупинити? Ні. Бо це масовий величезний ринок. Ви не відслідкуєте цього у жодному разі. Постфактум, так. Але попередити такі угоди просто неможливо.

Чи означає це, що санкції не працюють? Ні. Це означає просто, що ідеальних санкцій не існує. Як і не існує ідеального світу. І у нашому світі є жадібність окремих підприємців, є корисні ідіоти Кремля і є Туреччина і Китай, через які у Росію ганяють паралельний імпорт.

І досить вже ставати одним із кремлівських корисних ідіотів і сіяти в Україні ненависть до Заходу, завдяки якому ми тримаємось, чиїми грошима платимо пенсію і чиєю зброєю воюємо.

І так, у будь-якій новій ракеті, що рано чи пізно прорве нашу ППО будуть західні чіпи. І досить робити з цього новини…