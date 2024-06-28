Российские элиты будут жрать друг друга

Гражданам демократической страны кажется, что преемство власти происходит таким образом. Объявляются выборы, и разные люди, желающие предложить свои кандидатуры на самые высокие должности, выдвигают свои кандидатуры. Затем на выборах граждане выбирают, и кого изберут, тот и есть следующая власть.

Но это ваша точка зрения, точка зрения современных людей. В современную эпоху источником власти и легитимности является политическая нация.

Архаическая модель совсем другая. У этой модели нет граждан и нет политической нации.

Откуда тогда взяться легитимности? Источником легитимности является Мандат Небес. Наибольшим страхом является страх утраты правопреемства.

Любой правопреемник лучше войны всех против всех, чем Железный трон.

У Путинского режима очевидно нет правопреемника. Элиты будут жрать друг друга. В советской и постсоветской истории требуется от 4 до 10 лет на стабилизацию власти новым руководителем.

Наша задача состоит в том, чтобы новому руководителю нечего было консолидировать.