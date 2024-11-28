России становится все сложнее финансировать войну

Несмотря усилия Банка России, инфляция становится все выше, что вызывает все больше недовольства населения. При этом главным инструментом Центробанка остается повышение ключевой ставки, что ведет к замедлению экономики, усложняет финансирование госрасходов и вызывает недовольство "партии войны". Эксперты предсказывают, что для финансирования войны российскому правительству придется отказаться от сдерживания инфляции, а это еще сильнее ударит по благосостоянию россиян, говорится в публикации Jamestown Foundation.

Инфляция в России продолжает усиливаться, что не могут отрицать даже прокремлевские источники. При этом независимые экономисты отмечают: задачи сохранения убедительных темпов роста экономики и макроэкономической стабильности стали несовместимы. Для того, чтобы продолжать войну, властям придется пожертвовать экономической стабильностью россиян.

Еще весной данные независимых социологических опросов показывали, что 54% опрошенных считают рост цен более острой проблемой, чем война и теракты. Сегодня это признают и прокремлевские Телеграм-каналы. Официально инфляция составляет 8,5%, хотя даже прокремлевские СМИ признают, что реальные показатели инфляции намного выше, и, судя по ослаблению курса рубля, будут только расти. Сейчас реальная инфляция оценивается в районе 15,3%.

Главный инструмент, который использует Банк России для снижения темпов роста цен – это повышение ключевой ставки, которая на данный момент составляет 21%. При этом Центробанк намекнул на ее дальнейшее увеличение. Эксперты-экономисты, в свою очередь, утверждают, что даже с учетом принимаемых мер, достичь желаемых 4% инфляции в год не получится даже к 2026 году.

При этом независимые обозреватели отмечают, что сверхвысокая ключевая ставка уже привела к замедлению экономики. Оперативные данные статистики Центробанка показывают, что в октябре экономическая активность была ниже, чем в среднем в третьем квартале. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и вовсе предупреждают, что "в ближайшее время России угрожает экономический спад и обвал инвестиций".

На этом фоне обостряется противостояние "партии войны", ратующей за сохранение роста экономики любой ценой, и "партии жесткой кредитной политики". Эксперты предсказывают, что победа "партии войны" предрешена, и в итоге главе Центробанка Эльвире Набиуллиной придется смириться с тем, что правительство откажется от цели сдерживать инфляцию.

Действительно, критика главы Центробанка нарастает не только в радикально-патриотических кругах, но и в относительно "умеренных" источниках, в том числе близких к Администрации президента. Так, Телеграм-канал "Незыгарь" обвиняет Набиуллину в несостоятельности ее методов сдерживания инфляции посредством роста ключевой ставки. Также авторы канала упрекают Центробанк в том, что он ставит российскую промышленность "на грань выживания", а люди из-за высоких ставок по вкладам предпочитают хранить свои средства на депозитах в банках вместо того, чтобы возвращать их в реальный сектор экономики.

В то же время появляются сообщения о том, что государственные расходы в России становятся все труднее поддерживать, запасные мощности исчерпаны, и экономика демонстрирует классические признаки перегрева. Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев и вовсе назвал ситуацию "критической", заявив, что "поставки по Рособоронзаказу не оплачиваются по году".

Это не означает, что Россия больше не сможет финансировать войну. И российские независимые экономисты, и западные эксперты сходятся к тому, что Москва может финансировать войну еще несколько лет, несмотря на перегрев экономики. Однако издержки такого финансирования становятся все выше. Это не только неконтролируемый рост инфляции, но и изъятие средств из других сфер экономики.

Еще в сентябре экономист Игорь Липсиц спрогнозировал, что "у России деньги на войну найдутся, на все остальное – нет". Действительно, согласно данным соцопросов, сами россияне считают, что сферы здравоохранения, ЖКХ, социальной помощи и дорожного хозяйства серьезно недофинансированы.

Что касается социальной сферы, независимые журналисты сообщают, что участникам войны достается до 83% социального бюджета регионов. К примеру, в Ставропольском крае власти выделили контрактникам в 12 раз больше денег, чем детям-сиротам, и в 6 раз больше, чем безработным жителям региона. В Карачаево-Черкесии участникам войны и семьям погибших досталось три четверти (75%) всех социальных выплат, перечисленных населению в 2024 году. В Калужской области каждый второй рубль на социальные выплаты населению (52%) достается участникам войны и родственникам погибших.

Чтобы справиться с дисбалансом экономики, российские чиновники призывают снять ограничения на сверхурочную работу. Такую инициативу выдвинул глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, также анонсировав широкое использование труда подростков и пожилых людей. Однако очевидно, что детский труд не в силах решить проблему с усугубляющимся экономическим дисбалансом.

Не стоит забывать и том, что Кремлю понадобятся дополнительные средства и производственные мощности на модернизацию вооружений, поскольку старые все чаще выходят из строя. Еще весной появились сообщения, что Индия отказалась от российского экспорта вооружений не только из-за санкций, но и из-за того, что российский ВПК не справился с модернизацией своей линейки вооружений.

Сегодня даже лояльные Кремлю каналы сообщают, что "российские системы ПВО по сравнению с иранскими – полное барахло", что вызвало гнев представителей КСИР (Корпуса стражей исламской революции - Ред), использовавших эти системы на своей территории. Учитывая украинские удары по российской территории, обновление систем ПВО является насущной задачей Москвы, которую также непросто будет решать в условиях замедления экономики.

Как бы то ни было, очевидно, что все эти проблемы Кремль будет решать ценой благополучия населения.