Роскошные романтические отели исключительно для взрослых по всему миру: осуществите мечту о волшебном бегстве вдвоем!
Идиллический отпуск в экзотических оазисах – мечта многих пар, которую предлагают лучшие романтические отели мира исключительно для взрослых. Эти отели позволяют сосредоточиться исключительно на ваших эмоциях и ощущениях, выводя ваши отношения на новый уровень, где ничто не отвлекает от самых важных моментов.
Многие из этих заведений расположены в волшебных местах с завораживающими пейзажами и увлекательным местным колоритом. Они манят погрузиться в нежные волны удовольствия, наслаждаясь оздоровительными спа-процедурами, купанием в бирюзовых бассейнах и ужинами при свечах.
Мы хотим представить вам список лучших романтических отелей мира исключительно для взрослых. Эти отели расположены на увлекательных островах, частных фермах или в старинных имениях с таинственной аурой. Они предлагают влюбленным парам лучше всего – от частных бассейнов с соленой водой до изысканных деликатесов, приготовленных из свежих фермерских продуктов. При желании вы всегда можете посетить оживленную вечеринку с приподнятыми ритмами или принять участие в мастер-классах по кулинарии, флористике или создании авторских коктейлей.
Мы вас заинтриговали? Если да, давайте без лишних промедлений погрузимся в обзор замечательных романтических отелей только для взрослых.
Ponta dos Ganchos – Санта-Катарина, Бразилия
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)
Расположенный на частном полуострове в Бразилии, к югу от Сан-Паулу, Ponta dos Ganchos раскинулся с 25 бунгало, предлагающими непревзойденные виды на изумрудный океан. Окруженный пышными тропическими лесами, украшенными экзотической зеленью, отель занимает 20 гектаров холмистой местности, плавно спускающийся к белоснежным пляжам атлантического побережья, усеянным цветными кактусами и кокосовыми пальмами. Атмосфера здесь напоминает колониальную Бразилию, когда рыбаки собирали устрицы и отправлялись за ежедневным уловом.
Один из ведущих романтических курортов только для взрослых в мире, Ponta dos Ganchos, начал свою историю в 2000 году, когда два бизнесмена задумали создать красиво оформленное заведение в винтажном стиле. Им удалось воплотить концепцию отеля с оригинальными коттеджами разного размера – от 86 до 320 квадратных метров. Построенные из натуральных материалов, таких как камень, стекло и бразильская древесина, эти коттеджи гармонично сливаются с очаровательными пейзажами региона.
В ресторане Ponta dos Ganchos гости могут насладиться роскошным меню с большим количеством щекотливых бразильских блюд. Свежие устрицы и мидии занимают центральное место на обеденных столах, а широкий винный список с более чем 240 марками вина дополняет гастрономический опыт.
Досуг здесь так же разнообразн, как и меню ресторана:
- Посещение фитнес-центра и теннисного корта.
- Купание в крытом бассейне с подогревом или в уютной бухте у полуострова.
- Наслаждение спа-зоной с терапевтическими массажами, талассотерапией и лимфодренажными процедурами.
- Дайвинг или рыбалка. Для тех, кто ищет приключений, поездка в Арворедо, биологический заповедник, кишащий увлекательной морской жизнью, займет всего 20 минут на лодке.
Вебсайт: https://pontadosganchos.com.br/en/
Адрес: R. Elpidio Alves do Nascimento, 104 – Ganchos de Fora, Gov. Celso Ramos - SC, 88190-000, Brazil
Телефон: +55 48 3262-5000
StolenTime by Rendezvous Saint Lucia
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Возглавляя список самых романтичных направлений только для взрослых, StolenTime by Rendezvous расположен на живописном острове Сент-Люсия в Западной Индии. Все здесь создано для предоставления гостям элитного отдыха, полностью оторванного от внешнего мира. Гости ежедневно наслаждаются Bubbly Hour в шампанском баре, а ассортимент развлечений впечатляет:
- Занятия йогой, посещение фитнес-зала или спа, расположенного в экзотическом водном саду.
- Теннис и подводное плавание с аквалангом под руководством опытных инструкторов, а также возможность усовершенствовать навыки стрельбы из лука.
- С наступлением сумерек оживленные вечеринки с живой музыкой и развлекательными шоу гарантируют, что скучать не придется.
Отдыхающие не только наслаждаются комфортным пребыванием в премиум-номерах, но и наслаждаются аппетитной кухней в трех ресторанах. На ужин гостям подают ароматные вина в элегантных бутылках. Послеобеденные чаепития с кремовыми пирожными и пикантными тапасами здесь просто неотразимы.
Вебсайт: https://stolentime.com/
Адрес: 22F8+HF Malabar Beach, Castries, St. Lucia
Телефон: +1 758-457-7900
Premier Le Rêve – Хургада, Египет
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Популярные романтические отели только для взрослых делают акцент на достижении полного расслабления и гармонизации чувств. Premier Le Rêve Hotel & Spa, расположенный в живописном заливе Сахл Хашиш на бирюзовом побережье Красного моря, можно смело включить в список таких заведений. Номера с элегантной мебелью, мини-барами и Wi-Fi помогают гостям отдыхать в королевском комфорте без компромиссов. Балконы предлагают часы увлекательных пейзажей на океан и живописные окрестности, пока гости смакуют фирменные коктейли.
Рестораны отеля приглашают гостей в мир роскошных гастрономических удовольствий. Что может быть романтичнее ужина вдвоем с пикантными деликатесами и вином из отборочного винограда?
Отдыхающие довольны богатым разнообразием итальянских, японских, китайских и индийских блюд. Впечатляющий ассортимент напитков в гостиничных барах не менее великолепен.
Отель Premier Le Rêve Hotel & Spa располагает собственным пляжем и фитнес-центром, четырьмя открытыми бассейнами и спа-центром с волшебными процедурами.
Вебсайт: https://premieregypthotels.com
Адрес: Piece 33, Hurghada 1, Red Sea Governorate 84521, Египет
Auberge du Soleil – Долина Напа, Калифорния, США
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)
Auberge du Soleil – это не просто очаровательный романтический курорт в формате только для взрослых. Это настоящий оазис счастья в долине Напа, Калифорния, среди изумрудных виноградников и оливковых деревьев. Он родился на месте роскошного ресторана, созданного Клодом Руасом, талантливым шеф-поваром с огненной французской страстью. Ресторан предлагает изысканную средиземноморскую и французскую кухню, а также отличные американские блюда и фирменные деликатесы от искусного шеф-повара Роберта Карри. Винные погреба Auberge du Soleil, насчитывающие 15 000 бутылок от известных виноделов мира, являются особой гордостью отеля.
Номера Auberge du Soleil, одного из самых оцененных романтических отелей только для взрослых, легко узнаваемы по следующим особенностям:
- В дизайне номеров преобладают теплые светлые цвета, визуально расширяющие пространство и придающие ощущение легкости.
- В апартаментах есть роскошные ванные комнаты с двойными раковинами, камин и уютная зона отдыха.
- Итальянское белье идеально дополняет тему роскоши, а увлекательные виды из окон усиливают чувство пребывания в сказочном месте.
В роскошном спа-центре гости могут побаловать себя массажными и очистительными процедурами. Эти оздоровительные впечатления усиливаются благодаря использованию растительных масел и регенерирующих экстрактов из натуральных трав. Гостям также доступны три горячих источника с целебными водами.
Поддерживать отличную физическую форму легко в современном фитнес-центре, оборудованном кардио- и силовыми тренажерами. Для любителей "экзотических" видов спорта есть залы для йоги, а стремящиеся к индивидуальному подходу могут воспользоваться услугами персонального тренера.
Вебсайт: https://aubergeresorts.com/
Адрес: 180 Rutherford Hill Rd, Rutherford, CA 94573, США
Телефон: +1 800-348-5406
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Испания
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)
Известный романтический курорт только для взрослых, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, славится своими яркими дневными вечеринками и премиум-сервисом. Его удобное расположение вблизи центра города прибавляет несколько плюсов к впечатлениям.
В элегантно оформленных номерах с эксклюзивным дизайном гости чувствуют себя максимально свободно и спокойно. Здесь отдыхающие питаются сладкими "плодами жизни", которые дарят щедрые подарки и приятные сюрпризы.
С длинным списком развлечений гости могут растеряться, с чего начать. Будь то Beach Club с уютным рестораном, бары у открытого бассейна или Wellness Center – здесь есть что-то на любой вкус.
Спортивный аспект досуга также хорошо продуман:
- Гости могут наслаждаться фитнес-залом с тренажерами, теннисным кортом и баскетбольной площадкой.
- Для тех, кто стремится к интенсивным тренировкам с комплексной физической нагрузкой, в пешей доступности есть спортивный центр.
Кухня этого романтического курорта только для взрослых поражает богатым гастрономическим разнообразием и эстетической подачей. Искусные шеф-повара готовят изысканные средиземноморские и японские блюда, используя креативные комбинации ингредиентов и приправ.
Вебсайт: https://www.theushuaiaexperience.com/
Адрес: Carretera de Platja d'en Bossa, 10, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Balearic Islands, Spain
Телефон: +34 971 39 67 10
Конечно, мы только коснулись поверхности с этим списком лучших романтических отелей только для взрослых. Пусть это станет началом нашей маленькой интриги. В следующих статьях мы познакомим вас с другими достойными вариантами, где вы сможете провести незабываемые моменты вместе, сосредоточившись исключительно друг на друге. Отправляясь в путешествие, представьте идеальный отпуск вместе, и он обязательно станет реальностью, ведь наши мысли и мечты могут материализоваться.
Желаем вам любви и бесчисленных счастливых моментов, полных огненной страсти, достойной пера поэта или кисти художника!