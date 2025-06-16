Роскошные отели в Манчестере: топ-10 мест премиум-класса для английского отпуска

Манчестер, расположенный в северо-восточной части Великобритании на реке Ирвелл, является молодым и энергичным центром, переживающим возрождение, привлекающим внимание многих путешественников со всего мира. Город также гордится своей уникальной историей, в том числе тем, что здесь расположена старейшая публичная библиотека англоязычного мира. Вы найдете культурные центры и спортивные арены, площадки для живой музыки и эклектичные рестораны, а также викторианские пабы и величественные неоготические здания среди современных небоскребов. Кулинарная сцена также не отстает, ведь здесь наконец-то засияла первая звезда Michelin после более чем сорока лет. Конечно, город может похвастаться большим выбором вариантов размещения, количество которых ежегодно растет с невероятной быстротой. Да, с 2018 года в центре города добавлено более 2600 новых номеров! В следующем списке представлены лучшие отели Манчестера, которые заслуживают самых высоких оценок за сервис, роскошь и стиль. Вам остается только выбрать наиболее понравившийся для вашего следующего отпуска в Великобритании.

Treehouse Hotel Manchester

В 2023 году город пополнился многими разными заведениями. Среди них особого внимания заслуживает Treehouse Hotel Manchester, расположенный на улице Блэкфриарс, всего в нескольких шагах от оживленного центра города с кафе, барами, ресторанами и разнообразными развлечениями. Благодаря внимательному сервису, многочисленным удобствам, продуманной развлекательной программе и разнообразным вариантам еды и напитков, это одна из лучших гостиниц Манчестера. Современный комплекс располагает 224 уютными номерами и люксами различных конфигураций с красочными декоративными элементами. К примеру, вы можете забронировать люкс Lookout Two Queens с двумя кроватями queen-size и невероятными панорамными видами из спальни и ванной комнаты с дождевым душем.

Обязательно посетите один из популярных ресторанов. К примеру, на первом этаже расположен элегантный ресторан под руководством Мэри Эллен МакТаг, где подают лучшие завтраки в британском стиле. На 14-м этаже есть еще один ресторан, специализирующийся на кухне Юго-Восточной Азии, под руководством талантливого Сэма Грангера.

Leven

От уникальной мансардной планировки, деревянных полов и окон Crittall до мраморных обеденных столов и глубоких элегантных ванн Porcelanosa – все в этом роскошном отеле Манчестера модно и изысканно. Leven расположен недалеко от Канал-стрит, демонстрируя принцип "жить мечтой" во всем. Чтобы почувствовать эту атмосферу вполне, можно забронировать просторный пентхаус с двумя спальнями, где каждая деталь интерьера продумана. После наступления темноты большинство гостей отправляются в бар, чтобы заказать напитки на основе Kahlua или The Avalanche. После аперитива можно посетить новый пивной ресторан, расположенный на стороне канала, или гурманский ресторан от команды Petersham Nurseries и Soho House под руководством шеф-повара Гейба Ли, где подают сезонную европейскую кухню.

Дакота Манчестер

Последнее пополнение от Dakota в Манчестере отличается тем, что комплекс сочетает характерную роскошь бренда — харизматические, изысканные дизайнерские интерьеры с темными и приглушенными оттенками, высококачественное постельное белье и мощные дождевые души в каждом номере. Здесь вы также насладитесь великолепной кухней, изысканным сервисом и стильным баром в стиле Mad Men.

Гости могут остановиться в одном из 137 номеров. Если вы хотите получить максимум впечатлений и удобств, мы рекомендуем забронировать Grand Suite с балконом на восьмом этаже, двумя спальнями с кроватями king-size и уютной гостиной. Изюминкой этой гостиницы в Манчестере является роскошный ресторан и бар Dakota Grill, где обязательно стоит попробовать фирменный стейк первого класса, сопровождаемый идеально подобранным натуральным вином.

Whitworth Locke

В список топ-10 отелей Манчестера входит Whitworth Locke, отражающий суть идеального и стильного городского отдыха. Здесь есть все для незабываемого уик-энда с друзьями или теплого семейного отпуска: современный дизайн, просторные уютные апартаменты, зеленые коворкинг-пространства, а также выдающаяся гастрономическая сцена и множество развлечений.

Сам дизайнерский бутик-гостиница занимает бывшую хлопчатобумажную фабрику XIX века, расположенную в пешей доступности от Чайнатауна и северных районов, наполненных галереями и другими культурными центрами. Апартаменты оформлены в пастельных, темно-зеленых и зефирно-розовых оттенках, с кухнями, украшенными минималистической техникой Smeg, высококачественной мебелью на заказ и ванными комнатами с туалетными принадлежностями Kinsey Apothecary.

King Street Townhouse

Комфортные апартаменты на Кинг-стрит. Источник. Источник: https://www.kingstreettownhouse.co.uk/ Комфортные апартаменты на Кинг-стрит. Источник. Источник: https://www.kingstreettownhouse.co.uk/

Этот шикарный отель на Кинг-стрит идеально демонстрирует, как выглядит эксклюзивность и сдержанная роскошь в самом лучшем виде. King Street Townhouse больше напоминает частную резиденцию, чем заведение гостеприимства для путешественников. Бутик-гостиница имеет 40 номеров, каждый из которых оформлен в собственном стиле. King Street Townhouse предлагает большое количество удобств, доступных для гостей.

Изысканный ресторан Tavern , где особого внимания заслуживают стейк из цветной капусты и утка, глазированная медом.

, где особого внимания заслуживают стейк из цветной капусты и утка, глазированная медом. Полноценный спа-центр (включая ESPA) с бассейном на седьмом этаже с идеальным видом на городской горизонт.

Частный кинотеатр расположен в подвале. Для лучшего опыта в этом отеле на Кинг-стрит мы рекомендуем забронировать один из двух однокомнатных люксов, названных в честь манчестерцев Абеля Гейвуда и Альфреда Уотерхауса. Эти люксы включают в себя доступ к приватному бассейну, где можно наслаждаться прекрасными видами на часовую башню.

Kimpton Clocktower Hotel

Впечатляющий викторианский фасад Kimpton Clocktower вдохновляет, а его чрезвычайно центральное расположение в городе привлекает многочисленных путешественников, ведь отель расположен в нескольких шагах от железнодорожного вокзала Оксфорд-роуд.

Отель спроектировал звездный архитектор Манчестера Альфред Уотерхаус, которому удалось сберечь много уникальных элементов в идеальном состоянии. Kimpton Clocktower располагает 270 номерами и люксами, но для максимального комфорта выберите специальные апартаменты, где вы найдете роскошную кровать Kimpton, проигрыватель для виниловых пластинок и большую коллекцию винила. Остановитесь на джин с тоником в Winter Garden, фантастической зеленой оранжерее, наполненной светом, перед тем как отправиться в Refuge на гурманский ужин. Отель часто организует различные мероприятия, и если у вас есть время, мы рекомендуем посетить последнюю выставку в отеле, где представлены работы Ричарда Келли (фотографа Arctic Monkeys) под названием Time and Place. В частности, вы можете увидеть культовые фото музыкантов и артистов, включая Эми Уайнхаус.

Native

Это не просто одна из лучших гостиниц Манчестера, а настоящее сообщество с кинотеатром, рестораном, баром, магазином, фитнес-центром и великолепной террасой. Здесь действительно есть все необходимое для идеального отпуска, так что вам придется заставлять себя покидать уютные стены Native. Гости могут наслаждаться не только современными удобствами или работать в коворкинг-пространстве, но и посещать разные мастер-классы, уроки искусства, проводить время в маленьком кинотеатре, а затем отправляться на обед или ужин.

Комплекс имеет 162 шикарно оформленных номера. Особенно популярны светлые лофты над общественным пространством с паркетным полом, высокими потолками, открытым красным кирпичом, глубокими синими стенами и мебелью на заказ в оранжевых и темно-коричневых оттенках.

The Lowry

Ценители искусства и творчества просто обязаны остановиться в этом удивительном месте хотя бы раз. The Lowry – это не просто отель, а настоящая икона Манчестера. Отель получил свое название в честь Лоуренса Стивена Лоури, известного своими индустриальными картинами, в частности "Спичечными человечками".

Отель расположен чуть дальше от города, так что вы можете отдохнуть от городской суеты, погрузиться в более расслабленный ритм и узнать больше о всемирно известном местном художнике. Lowry идеально подходит как для семейных отпусков, так и романтических путешествий. В частности, взрослые могут забронировать процедуры в современном спа-центре Elemis, а дети будут в восторге от бесплатных плюшевых игрушек в подарок.

Попав внутрь полированного здания, вы непременно будете поражены, ведь каждый его уголок наполнен искусством. В частности, Lowry часто производит выставки картин или фотографий. В отеле есть прекрасный ресторан River, где подают простые, но вкусные блюда, такие как баранина или французский луковый суп. Во время послеобеденного чая вы можете наслаждаться любимым английским напитком, созерцая виды реки Ирвелл.

The Edwardian

Фантастический экстерьер. Источник: https://www.edwardian.com/ Фантастический экстерьер. Источник: https://www.edwardian.com/

Для изысканного и незабываемого отпуска выберите The Edwardian. Этот пятизвездочный отель в Манчестере расположен в самом центре города, занимая историческое здание Free Trade Hall, датируемое 1853 годом и внесенное в список достопримечательностей II категории. После тщательной реконструкции внешний вид привлекательного фасада XIX века остался неизменным, но 263 номера превратились в уютный центр роскошного обитания.

Как только вы войдете внутрь, вас встретит цветовая палитра, подчеркивающая ощущение бархата: теплая и насыщенная, с натуральным деревянным полом и ухоженными кожаными диванами. Среди ключевых удобств, которые предлагает The Edwardian :

Спа с оздоровительной комнатой.

Фитнесс-зал.

Ресторан "Peter Street Kitchen", где подают вкусную мексиканскую и японскую кухню. Особого внимания заслуживает роскошный спа-центр. Расположенный в тихом подвале, он также имеет прозрачный бассейн длиной 12 метров, сауну, паровые комнаты и душ для непревзойденного опыта.

Stock Exchange Hotel

Одна из топ-10 лучших гостиниц Манчестера расположена в величественном здании, датируемом примерно 1906 годом. Здание в эдвардианском стиле (бывшая Манчестерская фондовая биржа) принадлежит известному английскому футболисту Гарри Невиллу. Внутри гости найдут 40 шикарных номеров, каждый из которых отвечает требованиям высококлассного городского отдыха. В частности, изысканные интерьеры дополнены мраморными полами и колоннами, а также роскошными витражами. Для тех, кто ищет максимальную роскошь, мы рекомендуем забронировать The House, пентхаус с тремя спальнями и частной террасой на крыше, которую не захочется покидать. Недавно Stock Exchange Hotel дополнил пивной бар и ресторан Stock Market Grill. Заведение возглавляет шеф-повар Джошуа Рид-Кепер, предлагая изысканную британскую кухню. Еще одно место, которое стоит посетить – коктейльный бар в стиле Speakeasy, где подают редкие вина и фирменные коктейли на заказ. Элегантный ресторан со всеми его привлекательными деталями – высокими потолками, украшенными золотом – всегда напоминает о важности смотреть вверх и создает идеальную атмосферу для романтического ужина вдвоем. Обязательно закажите тартар из морской форели, тартар из диких грибов и шотландские гребешки. Сладкие профитроли для двоих станут идеальным завершением свидания.