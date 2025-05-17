Ретрит в Абу-Даби расширяется новыми возможностями для отдыха и размышлений

В 2025 году ретрит Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat, расположенный вдоль Арабского залива, расширил свою оздоровительную программу, доступную как для гостей отеля, так и широкой публики. Новые предложения включают ежемесячные церемонии полнолуния, включающие управляемую медитацию, дыхательные практики, огненные ритуалы и дегустацию какао. Эти сессии направлены на то, чтобы помочь участникам обрести эмоциональное равновесие и ментальную ясность через групповые занятия.

Еженедельно ретрит проводит Santorini Sundays, которые начинаются с мягкой йоги под живую музыку хендпана и завершаются завтраком на берегу моря. Для гостей доступны занятия, такие как интуитивное рисование или ведение дневника, дающие возможность саморефлексии. Эти активности могут привлечь путешественников, которые ищут более медленного темпа, и могут быть особенно актуальны для соло-путешественников или тех, кто находится на краткосрочном отдыхе.

К ретриту в Абу-Даби добавлены новые сессии осознанности. Источник: Minor Hotels К ретриту в Абу-Даби добавлены новые сессии осознанности. Источник: Minor Hotels

Среди других новых предложений – ежедневные фильмы об осознанности в частном кинотеатре ретрита и мастер-класс по изготовлению арабских духов, где участники могут создавать собственные ароматические композиции из традиционных ингредиентов, таких как уд, мускус и роза. Эти занятия соответствуют растущей тенденции к экспериментальному туризму, сосредоточенному на сенсорной вовлечённости и культурных связях.

Ряд локаций поблизости предоставляют дополнительные возможности для исследования региона. Пляж Аль-Мирфа, расположенный неподалеку от ретрита, предлагает тихое побережье, идеальное для спокойных прогулок и наблюдения за прибрежной природой. Культурные достопримечательности, такие как Каср Аль-Муваиджи в Аль-Айне, исторический форт и бывшая королевская резиденция, дают представление о прошлом региона. Село наследия в Абу-Даби, подчеркивающее традиционную культуру Эмиратов, предлагает еще одну возможность исследовать местное наследие.

Туры духовным наследием теперь являются частью ретрита. Источник: unsplash Туры духовным наследием теперь являются частью ретрита. Источник: unsplash

Эти нововведения отражают более широкие изменения в туристической индустрии, где короткие поездки все чаще рассматриваются как возможности для отдыха и личностного развития. Вместо насыщенных графиков и быстрых маршрутов путешественники все больше тяготеют к впечатлениям, предпочитающим глубину, саморефлексию и благополучие. Растущий акцент Абу-Даби на оздоровительный туризм отражает этот сдвиг, предлагая альтернативы традиционным путешествиям.