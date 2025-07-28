Рестораны в Амстердаме: топ-8 лучших заведений в Нидерландах

Независимо от цели вашей поездки в Нидерланды — будь то посещение всемирно известных музеев, увлекательное путешествие по каналам или просто желание собственными глазами увидеть знаменитые каменные здания — есть одна вещь, которую вы не можете пропустить: еда. Лучшие рестораны Амстердама идеально отражают культуру нового места, позволяя буквально "попробовать" ее.

За последнее десятилетие гастротуризм приобрел популярность и значительно трансформировался. В местных нидерландских ресторанах можно отведать нидерландскую, французскую, японскую и другие кухни мира. Амбициозные шеф-повара нового поколения заставляют местные продукты, такие как сыр Гауда, вездесущая сельдь, органические фермерские овощи или мясо свободного выгула, сиять новыми красками, переосмысливая классические блюда.

Ознакомьтесь со списком лучших ресторанов Амстердама, чтобы убедиться, что вы посетите хотя бы несколько из них. Это сделает ваше путешествие незабываемым и, конечно, "вкусным".

1. De Kas

Обязательно посетите один из лучших ресторанов Амстердама - De Kas, если хотите попробовать самые свежие органические продукты от фермы до стола. Уникальный ресторан спрятан среди теплиц, датированных 1926 годом. Он предлагает фиксированное ежедневное меню – просто выберите столько блюд, сколько хотите. Шеф-повара используют травы и овощи, выращенные в собственных теплицах, тщательно подбирая каждый ингредиент. Стоит отметить, что цены здесь достаточно высоки, но они компенсируются вкусными блюдами и прекрасной атмосферой.

Адрес : Kamerlingh Onneslaan 3, 1097 DE Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : http://www.restaurantdekas.nl

2. Jansz

Изысканный обед или ужин по вашему вкусу. Источник: https://www.janszamsterdam.com/ Изысканный обед или ужин по вашему вкусу. Источник: https://www.janszamsterdam.com/

Если вы ищете лучшие места для еды в Амстердаме, обратите внимание на ресторан Jansz. Это заведение идеально подходит для празднования особых событий, но поездка в столицу Нидерландов уже повод для празднования. Jansz предлагает меню с широким выбором — от закусок из морепродуктов до основных блюд (стейки со знаменитыми картофельными фри, рыба и т.д.), так что каждый найдет что-то по своему вкусу.

Рестораном руководит талантливый шеф-повар Арнаут ван дер Коле, разрабатывающий новые и интересные предложения. В частности, популярным блюдом в Амстердаме есть классические нидерландские устрицы, которые здесь заказывают чаще всего. Пространство минималистичное, но очень уютное и стильное, с теплым освещением ламп и великолепным видом на канал. Рекомендуем выбрать столик у окна, если это возможно.

Адрес : Reestraat 8, 1016 DN Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : http://www.janszrestaurant.nl

3. Wilde Zwijnen

Богатое и ежедневно обновляемое меню современной нидерландской кухни и интерьер в стиле шебби-шик сделали Wilde Zwijnen одним из самых популярных и лучших блюд в Амстердаме, в частности в районе Ост.

Независимо от того, что вы закажете, шеф-повара позаботятся, чтобы вы получили фантастические блюда из сезонных продуктов в сочетании с отличным вином. Конечно, Wilde Zwijnen специализируется на мясе дикого кабана, недаром ресторан носит такое название. Если хотите попробовать что-нибудь полегче, посетите Eetbar, где предлагают отдельные блюда по более доступным ценам.

Адрес : Javaplein 23, 1095 CJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт : http://www.wildezwijnen.com

4. Alex + Pinard

Уют и вкус. Источник: https://www.tripadvisor.com/ Уют и вкус. Источник: https://www.tripadvisor.com/

Если вы предпочитаете ранний обед, стоит посетить волшебный винный бар, расположенный неподалеку от знаменитого рынка Даппермаркт. Alex + Pinard – популярный ресторан в Амстердаме, полюбившийся как большим семьям, так и романтическим парам. Папарделле с тушеным мясом – самое популярное блюдо. Также есть много сезонных предложений. Например, зимой подают копченую скамору, полумягкий итальянский сыр, а весной – блюда из зеленого горошка.

Адрес : Dapperstraat 10, 1093 BV Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : http://www.alexenpinard.nl

5. Blauw Restaurant

Прогуливаясь по району Оуд-Зейд, расположенному юго-западнее популярного Вонделпарка, посетите этот приятный ресторан в Амстердаме, специализирующийся на современной индонезийской кухне.

Вопреки названию Blauw ("голубой") интерьер оформлен в черных, красных и белых тонах, а главной деталью является огромный семейный портрет, занимающий почти всю стену. Рекомендуем заказать традиционные рийсттафель (дословно "рисовый стол"), включая веганский вариант, или выбрать Experience Menu, чтобы отведать индонезийскую уличную еду.

Адрес : Amstelveenseweg 158-160, 1075 XN Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : http://www.restaurantblauw.nl

6. Rijsel

Любовь из первого кусочка. Источник: https://rijsel.com/ Любовь из первого кусочка. Источник: https://rijsel.com/

Rijsel – прекрасное место для еды в Амстердаме, расположенное на берегу реки Амстел. Французско-фламандский ресторан славится своей исключительной курицей на гриле. Меню меняется каждый день, но классические блюда всегда остаются.

Пространство с минималистичным, изящным дизайном и открытой кухней расположено в помещении бывшей школы домоводства. Это одно из любимых мест местных жителей, так что бронировать столик нужно заранее.

Адрес : Marcusstraat 52B, 1091 TK Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт : http://www.rijsel.com

7. Restaurant de Plantage

Один из оцененных ресторанов Амстердама расположен рядом с известным зоопарком. Современное бистро может похвастаться великолепной атмосферой и прекрасной едой. Посетите бар, если хотите насладиться легкими коктейлями и закусками. Ресторан расположен в теплице XIX века. Здесь преимущественно подают современные европейские блюда. Если погода хорошая, рекомендуем выбрать столик на террасе, которая вечером освещается сотнями огоньков; вы даже можете увидеть часть зоопарка, в том числе невероятных розовых фламинго.

Адрес : Plantage Kerklaan 36, 1018 CZ Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : http://www.restaurantdeplantage.nl

8. Meatless District

Изысканные блюда. Источник: https://meatlessdistrict.nl/ Изысканные блюда. Источник: https://meatlessdistrict.nl/

Нидерландская кухня не предлагает широкого выбора блюд для вегетарианцев, а тем более для веганов. Однако эти пробелы постепенно заполняются новыми замечательными ресторанами в Амстердаме. Один из них – Meatless District – расположен в районе Олд-Вест. Бар-ресторан предлагает сезонное меню, состоящее исключительно из веганских и преимущественно органических продуктов. Заведение открыто ежедневно, привлекая больше всего посетителей на выходных благодаря вкусным завтракам.

Адрес : Bilderdijkstraat 65-67, 1053 VJ Амстердам, Нидерланды

Вебсайт : http://www.meatlessdistrict.com