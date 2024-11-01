Решающие удары по РФ будут нанесены не на фронте в Украине

Эту осень, включая декабрь, можно назвать сезоном неожиданных ударов по рашистам. Сезон в разгаре и далёк от завершения. В РФ принято считать август плохим для неё месяцем. Это новое веяние – в СССР и империи Романовых так не думали. Но почему только август?

Действительно, август не обманул ожиданий – срыв переговоров в Катаре и Курская офензыва. А казалось, всё идёт как по маслу: фронт движется, Кабмин не предусматривает доплат ЗСУ на сентябрь за боевые действия, Минобороны прекращает отправку дронов на фронт. В Катаре переговорщики близки к соглашению о том, чтобы не бить по объектам энергетики и нефтебазам. Это должно стать прелюдией к соглашению о прекращении огня. После него один шаг до официального начала переговоров.

Под вопросом лишь отменит Зеленский свой указ, запрещающий переговоры с РФ пока "путин" в кремле, а не в Гааге или в морге. Но для кремлёвцев это уже больше вопрос самомнения, чем практического значения. Они очень хотят переговоров и именно с ним, поскольку был Стамбул-1, а значит возможен и Стамбул-2. Поэтому они с июля начинали снова вспоминать о сорвавшейся в 2022 г. сделке в Стамбуле и перестали надувать тему о нелегитимном и просроченном Зеленском. Устраивает и просроченный, лишь бы бумаги подписал, а указ может не отменять, перетерпим.

Вместо этого откуда не возьмись прилетает полный нежданчик – переговоры в Катере стали достоянием гласности, а ЗСУ вошли в Суджу и чувствовали себя в Курской области как дома. По соцсетям и СМИ в Украине начало гулять фото с девушками в веночках и вышиванках в Судже за 1913 г. По обе линии фронта полезли в исторические справочники – чья Суджа и Курская область, а в кремле и на Банковой на несколько дней потеряли дар речи.

В итоге ситуацию в Курской области долго комментировал чеченец, пока в кремле не сообразили, чеченец может управлять расей также эффективно, как и осетин Сталин, представлявшийся грузином. Набирающий с конца июля обороты скандал и конфликт за Вайлберриз с участием кадырова лишь усиливал такие ощущения. Поэтому чеченца-комментатора убирали, но у обозревателей больше чем на месяц появились две топ-темы – украинцы в Курской области и чеченцы в Москве.

Наступает сентябрь и снова три нежданчика. Все на Генассамблее ООН. Первый, на Генассамблее утверждают пакт "За будущее". Лавров топает ногами и кричит, почему он ничего об этом не знает, притом, что с 1 июля РФ председательствует в Совбезе. Второй, бразильцы и китайцы собирают в здании ООН группу "Друзей мира" и приглашают на её первое заседание французов и швейцарцев. Лавров опять топает ногами и кричит, почему он снова ничего об этом не знает, и заявляет, что Швейцария для него уже не нейтральная страна. Третий, все, включая Антонио Гутерриша, требуют реформ в ООН и её Совбезе. Лавров обречённо соглашается с этим.

Октябрь. Главная неожиданность месяца – саммит БРИКС в Казани. К нему в кремле готовились почти год, но получилась полная неожиданность – РФ на нём оказалась в вежливой моральной изоляции. Никто не кричал и не размахивал руками, лишь одна дама наступила на ногу лаврову. Всё было предельно вежливо, но изоляция очевидна.

Вторая важная неожиданность октября – войска КНДР на службе у московского царя. Вроде, неожиданностей не предвидели. Всё по договору, подписанному ещё в июне. Всё, как и хотели. Но кремлёвцы почему-то ждут неприятностей для себя и с тревогой смотрят на запад. На западе смакуют ситуацию. Генсек НАТО Рютте 18 октября и глава Пентагона Остин 19 октября заявили, что они войск КНДР в РФ не наблюдают.

Но 23 октября Остин сообщил, что уже разглядел их и размышляет над тем, чем они в РФ занимаются. Рютте признал 28 октября, что Остин не ошибся, действительно они там есть. "Уолл-стрит журнал" их тоже рассмотрел и 27 октября задался вопросом, почему они такие худые и низкорослые, что плохо кушали? Можно предположить, Ким Третий решил кинуть "путина" и вместо спецназа прислал абы кого, чтобы немного отъелись.

Такая неспешная реакция выводит из себя кремлёвцев. Они понимают, Рютте и Остин ждут 5 ноября, но план у них есть. Кремлёвцы теряются в догадках – какой. Спокойствие США и ЕС их не только настораживает, но и пугает. Пугает неожиданностями подобно тому, как пугает избрание Трампа, и непонятность, зачем Украина стала системно бить дронами по спиртзаводам в РФ. Удары по спиртзаводам даже военный гений герасимова не предвидел.

Последний нежданчик октября – в "Нью-Йорк таймс" утёк один из секретных пунктов "Плана победы" Зеленского, где он просил у Байдена ракеты "Томагавк". Тигр в Байдене начинает шевелить усами, а Зеленский изображать возмущение. Будет ещё как в старом анекдоте о письме сына из советской армии родителям, – сынок, письмо, где ты просил денег на атомную бомбу, мы не получили. В третьем секретном пункте окажется, что он просил не только "Томагавки" и бомбу, но ещё и подводный флот.

После того, как Верховная Рада 10 октября утвердила так называемое "историческое повышение налогов" для обеспечения фронта, а через две недели Зеленский пообещал каждому по тысяче гривен, у кого есть "Дія", возник простой вопрос: вам снаряды или голосование в "Діє". Ответ очевиден – голосование актуальней снарядов, если собрались раздать около 30 – 40 млрд. грн.

Войну явно предполагается выигрывать без снарядов, что возможно лишь в случае, если удары по оккупантам будет наносить кто-то другой и с позиций не на линии фронта. Расчёт не беспочвенный, если совместить две вещи – нарастающий системный коллапс в РФ и очень вероятное избрание Трампа. С Трампом шутки плохи, он "Томагавками" по авиабазам в Сирии бил, и иранского генерала Сулеймани приказал ликвидировать.

Коллапс тоже углубляется. Осень и зима – сезон падения спроса на бензин с нефтью и удобное время, чтобы совсем изгнать РФ с этого рынка в Индию и Китай. Пусть там и околачивается, а китайцы и индусы установят ей правильные цены. Турция с октября в два раза подняла плату для танкеров за проход через Босфор с 24 до 54 центов за баррель. Из Европарламента в октябре сообщали Саудовской Аравии и другим членам ОПЕК, что РФ не выполняет свои обязательства по снижению добычи нефти. В результате из Саудовской Аравии прозвучало, она тоже может нарастить добычу где-то с декабря.

Интересно пребывание шойгу с 28 по 30 октября в Объединённых арабских эмиратах. Поездка совпала с информацией о предложении кремлёвцев Турции и Саудовской Аравии купить у них системы ПВО типа С-300. Формально шойгу летал в Эмираты поговорить о международной ситуации и о российско-украинской войне в частности. В "Ведомостях" даже написали, что он якобы предложил Эмиратам построить АЭС. Но где шойгу, а где АЭС. Более вероятно, шойгу предлагал купить ПВО и ещё что-то.

Если РФ начинает распродавать ПВО, даже то, которое когда-нибудь изготовят, то её спиртзаводы однозначно останутся без прикрытия. ПВО им уже не актуально. Актуально вернуться на рынок оружия, с которого Франция сильно подвинула РФ. Не стоит забывать, что Эмираты – это площадка, где между Украиной и РФ идут постоянные переговоры об обмене пленными. После срыва переговоров в Катаре в августе Эмираты вполне могут занять его место. Поэтому там и околачивался шойгу.

В кремле ждут новых нежданчиков с неожиданных сторон и просчитывают, сколько смогут продержатся в условиях коллапса. Опасаются даже прорыва фронта или его тихого развала. Поэтому в октябре приказали всем субъектам поднять в два раза региональные доплаты за факт подписания контракта на "сво". Более трёх десятков субъектов, таких как Алтай, Бурятия, Вологда и другие, где выплачивали 400-500 тыс. рублей, резко подняли их в диапазоне от 800 тыс. до 1,2 млн. Явно заключённые, годные для войны, закончились, а рекрутинг уже не даёт прежний результат. Оказалось, ресурс солдат ограничен, вопреки расчётам.

Зато неисчерпаем ресурс обмана. В региональных надбавках крупным шрифтом указано, подписант получает сразу на карточку лишь половину суммы, а другую половину ему перечисляют порциями каждый месяц в течении года. По возвращении выдадут её остаток – 100-200 тыс. Обещания Московского государства, как обычно, надо делить на двое, если не больше.