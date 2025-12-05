Реальная зарплата военнослужащих уменьшилась более чем на 25%

Сегодня (3 декабря – Ред.) приняли бюджет, где базовое денежное довольствие, по словам отдельных нардепов, снова не увеличат в течение всего 2026 года.

Во-первых, РЕАЛЬНОЕ денежное довольствие военнослужащих с 2023 года упало более чем на 25%.

(Я считаю инфляцию из официальных источников, которая по итогам текущего года может достичь 7.5%, и за 2023 год составила 5.1%, а за 2024 – 12%.)

Итак, ФАКТИЧЕСКОЕ денежное довольствие военнослужащего с 2023 года УМЕНЬШИЛОСЯ НА ЧЕТВЕРТЬ.

Второе. Как росла СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА по стране за аналогичный период? Ответ: пока у военнослужащих денежное довольствие стояло, как вкопано, на месте, средняя зарплата по стране выросла – примерно вдвое. Пока нет итогов этого года, но, по данным Пенсионного фонда, в июле этого года она составила 26 499 грн, что на 96% больше, чем в июле 2022 года. Итак, я грубо прогнозирую, что декабрь 2022 года до декабря 2025 года будет не сильно отличаться.

Таким образом, мы имеем снижение оплаты "труда" солдат во многих измерениях. Те из них, кто получает лишь "базу", стали беднее этих лет как в абсолютных измерениях, из-за инфляции, так и по сравнению со своими согражданами, оставшимися жить гражданской жизнью.