Радио Свобода как термометр здравого смысла

Когда я работал на Радио Свобода, мы шутили, что наша задача в том, чтобы нас закрыли.

Потому что Радио Свобода работает только там, где есть проблемы с демократией. Нашим триумфом как страны было бы перерасти украинскую редакцию.

Следует понимать, что все медиа в нашей стране делились на пять типов — по мотивам спонсоров.

СМИ финансово-промышленных групп. Кошельки скупали телеканалы для информационной защиты бизнеса и ради статуса как футбольный клуб. Обменяли лояльность медиаплощадок на уступки со стороны властей. Повестка дня СМИ зависела от отношений хозяина с вертикалью.

СМИ, которые пытались быть бизнесом. У них множество проблем. Рекламный рынок мизерный, конкуренция со "СМИ на иждивении" высока, аудитория не привыкла платить за контент. В итоге получалась ситуация, когда любой рыночный стартап обречен тянуться к точке безубыточности, как иша за морковью.

Каждая власть любила путать свою шерсть с государственной

СМИ на гособеспечении. Каждая власть любила путать свою шерсть с государственной, поэтому требовала от них быть рупорами и пропагандистами. До появления "Общественного" эта ниша была проклятой. А теперь "Общественное" – это единственная ложка меда в бочке со послушными и покорными.

Еще были СМИ с западным финансированием. Информационный прожиточный минимум. Некий термометр здравого смысла. Они не оглядывались на самоокупаемость, не искали рекламы и могли бороться в пользу качества, а не количества. Они верили в ценности и миссию. Дональд Трамп сначала отменил гранты, а затем уничтожил Радио Свободу и Голос Америки. Теперь в этой нише остались BBC, DW и, пожалуй, все.

А еще были те, кто брал деньги у Москвы. Непосредственно или через посредников. Под медиавывеской или под блоггерским статусом. У них сегодня праздник.

Я надеялся, что Радио Свободу закроют, потому что мы справились.

Ее закрыли, потому что не справились США.