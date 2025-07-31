Qatar Airways увеличивает количество зимних рейсов в ключевые мировые направления

Qatar Airways объявила о масштабном обновлении своего расписания на зимний сезон 2025-2026, расширив количество рейсов до более чем 15 международных маршрутов. Авиакомпания стремится улучшить глобальное сообщение через свой основной хаб в Международном аэропорту Хамад в Дохе. Одним из важнейших изменений является увеличение количества ежедневных рейсов в Лондон до десяти в день, что стало самым высоким показателем за всю историю авиакомпании в столицу Великобритании.

В расширенное расписание включены несколько других направлений с более частыми вылетами в течение зимнего периода. Среди них:

Франкфурт

Дублин

Сан-Паулу

Кейптаун

Канберра (возврат в сеть)

Мельбурн (новый сервис в сотрудничестве с Virgin Australia)

Шарджа

Токио Нарита

Йоханнесбург

Каждый из этих маршрутов отражает рост спроса и разработан для обеспечения более эффективных путешествий через хаб в Дохе.

Расширенная сеть позволяет путешественникам изучить уникальные места по всему миру. В Южной Африке пассажиры, прибывающие в Кейптаун, могут посетить колонию пингвинов Боулдерс, прогуляться по Национальному ботаническому саду Кирстенбош или подняться на гору Тейбл вращающейся канатной дорогой. Каждое из этих направлений предлагает доступ к природным пейзажам и дикой природе, что делает их привлекательными для тех, кто ищет отдых на природе в летний сезон южного полушария.

Рейсы в Токио Нарита открывают доступ к различным впечатлениям в столичном регионе Японии. Путешественники могут исследовать оживленную набережную Одайбы, открывать аниме и электронику в Акихабаре или наслаждаться историческими зданиями и местными закусками в храме Сensoji в Асакусе. Эти места предлагают сочетание современных городских впечатлений и культурного исследования, к которым легко добраться до общественного транспорта Токио.

Исследуйте Токио с расширенными маршрутами Qatar Airways. Источник: unsplash Исследуйте Токио с расширенными маршрутами Qatar Airways. Источник: unsplash

Увеличение количества рейсов обеспечивает путешественникам большую гибкость и удобство. Благодаря более частым вылетам и прилетам пассажиры могут создавать маршруты с лучшими стыковками, сокращать время пересадок и легче добраться до популярных направлений. Обновленное расписание рейсов на зиму предоставляет путешественникам, проходящим через Доху, больше возможностей для доступа к более широкому спектру направлений по всему миру, будь то для отдыха, бизнеса или пересадок.