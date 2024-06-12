Путинский авось в Украине не сработает

По сообщению украинских властей, в мае в Украине было мобилизовано столько же людей, сколько за прошедшие полгода. И это новый закон о мобилизации только начал работать. Зетники-военкоры в России плачут, что для наступления им нужна мобилизация минимум одного миллиона человек. А без этого все попытки переломить ход войны в пользу России бесславно проваливаются.

Однако Путин, проводить большую мобилизацию и вести тотальную войну, явно не собирается. Он не вождь мобилизованной нации, а глава коррумпированной сибаритствующей бюрократии, которая неспособна, да и не хочет, жить в состоянии перманентного военного стресса.

Для того, чтобы выиграть войну, нужна стратегия победы, понимание того, какими действиями и средствами ее достичь. У Путин такой стратегии нет. У него есть только хаотичные тактические решения. Давайте разбомбим нафиг всю украинскую инфраструктуру. Не получается. Ну тогда давайте попробуем наступать на Харьков. Не удалось. Тогда в Донбассе прорвемся. Не получилось. Ну еще что-нибудь придумаем.

Стратегия Путина - это стратегия русского авося. Авось задует попутный ветер и принесет нам победу. Авось Запад кинет Украину. Авось в Украине устанут от войны и скинут Зеленого. Авось Трамп сдаст украинцев на съедение. А мы пока никаких сверхусилий предпринимать не будем, чтобы не нарушить свой покой и налаженный комфортный быт. Авось как-то само вырулит. Прилетит вдруг волшебник (Трамп?) в голубом вертолете…

Однако надеждой на авось войну не выиграть. А тот, кто не способен выиграть, проигрывает. У Путина есть ресурсы, но нет воли, чтобы их мобилизовать и нет стратегического видения как победить с их помощью. Путин рассчитывает на везение, но свой лимит на него он уже исчерпал. Когда российская верхушка поймет, что путинский "авось" больше не работает, а обещанная им победа невозможна, она скинет диктатора-неудачника и закончит войну.

У Украины меньше ресурсов, но есть воля, понимание целей оборонительной войны и поддержка свободного мира, которая не закончится ни при каком "авосе". Поэтому Украина победит, как бы не ныли предатели и паникеры на разных ю-туб каналах.