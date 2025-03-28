Путин вышел из переговоров

Вчерашние заявления кремлевского вождя указывают на то, что он определился с тактическим планом – никакого даже временного перемирия не будет в ближайшие месяцы.

Можно провести еще множество раундов переговоров с командой Трампа. Но вчера Путин дезавуировал все аргументы американцев, почему украинская сторона должна слушать Вашингтон. Напомню, что мантрой американцев было верование, что отдав россиянам награбленное, те утешятся и побегут дружить с США, при этом предавая Китай. Путин озвучил следующее: он заинтересован в полном уничтожении Украины. Ничего нового. Только раньше он это говорил во времена Байдена, теперь – шах и мат Белому Дому Трампа.

На этом фоне переданное соглашение от США абсолютно теряет смысл, поскольку становится понятным, что у Вашингтона нет реальных возможностей усадить Путина за стол переговоров, где будет властвовать конструктив.

Отсюда у Трампа вырисовывается несколько сценариев.

Первый – просто слить все стратегические интересы Штатов Путина, подыграв ему. По простому – фактически став стороной конфликта на стороне России.

Второй – переключиться с "украинского трека" на внутренние проблемы и сбросить все "урегулирование" на европейцев.

И третий. Сыграть прямо или косвенно в усилении Украины.

Элементы этих планов – несовместимы, потому что противоречат друг другу. И здесь большой вопрос, какой именно из лоббистских групп больше сидит в ухе Трампа. Потому что, когда мы называем фамилии официальных чиновников, это упрощенное представление, с кем в узком кругу Трамп расписывает карточную партию. А люди, действительно влияющие, могут не иметь официальных должностей. Как Трамп-младший, например.

У нас же пока единственным планом задыхается укрепление собственных вооруженных сил. Неоднократно об этом писал, повторюсь еще: анонсированные быстрые решения, которые могли бы быть - это то, что больше навредило бы, чем дало бы положительный эффект даже в среднесрочной перспективе.

Поэтому выход один – стоять. Спасибо каждому воину на передовой.