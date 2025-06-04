Путин выпросил у Трампа согласие на атаку по Украине

Трамп сегодня имел телефонный разговор с Путиным, который длился 75 мин.

Во время разговора путин сделал две вещи:

1. Пожаловался Трампу на атаку по аэродромам стратегической авиации, которые уже позже в своем видеообращении назвал террористическими;

Хотя интересно, что в результате такого "теракта" пострадали ТОЛЬКО военные самолеты с УЖЕ подвешенными на пилоны боевыми ракетами для атаки по тыловым областям Украины.

2. Путин сообщил/предупредил Трампа, что сделает по Украине ответный удар.

То есть путин по большому счету просто выпросил у Трампа согласие на такую атаку.

Конечно, нам интересно, а что же Трамп сказал?

А ничего!

Дальше тема перешла на проблему Ирана.

И это даже после подписания минерального соглашения с Украиной.

Чуть позже глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Роджер Уикер сообщил: "Президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам от Республиканской партии с просьбой отложить рассмотрение санкционного законопроекта против России, включающего ограничения для третьих стран".

Резюме:

Сначала пути получил от Трампа молчаливое согласие на Акцию возмездия по Украине, а уже позже Трамп в ручном режиме затормозил санкции против России.

То есть, Кремль получил от США зеленый свет на месть и иммунитет от наказания!

Ps

4 июня посольство США в Украине опубликовало предупреждение о росте риска массированного российского обстрела.