Путин выпросил у Трампа согласие на атаку по Украине
Трамп сегодня имел телефонный разговор с Путиным, который длился 75 мин.
Во время разговора путин сделал две вещи:
1. Пожаловался Трампу на атаку по аэродромам стратегической авиации, которые уже позже в своем видеообращении назвал террористическими;
Хотя интересно, что в результате такого "теракта" пострадали ТОЛЬКО военные самолеты с УЖЕ подвешенными на пилоны боевыми ракетами для атаки по тыловым областям Украины.
2. Путин сообщил/предупредил Трампа, что сделает по Украине ответный удар.
То есть путин по большому счету просто выпросил у Трампа согласие на такую атаку.
Конечно, нам интересно, а что же Трамп сказал?
А ничего!
Дальше тема перешла на проблему Ирана.
И это даже после подписания минерального соглашения с Украиной.
Чуть позже глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Роджер Уикер сообщил: "Президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам от Республиканской партии с просьбой отложить рассмотрение санкционного законопроекта против России, включающего ограничения для третьих стран".
Резюме:
Сначала пути получил от Трампа молчаливое согласие на Акцию возмездия по Украине, а уже позже Трамп в ручном режиме затормозил санкции против России.
То есть, Кремль получил от США зеленый свет на месть и иммунитет от наказания!
Ps
4 июня посольство США в Украине опубликовало предупреждение о росте риска массированного российского обстрела.