Путин таки войдет в историю: положить миллион населения, чтобы получить отрицательный результат нужно уметь

За минувшие сутки российские захватчики потеряли на фронте убитыми и ранеными 1 100 военных. Общие потери врага с начала агрессии достигли 990 800 военных. То есть за эту неделю, максимум за полторы будет закрыта цифра в миллион. Даже как-то бессмысленно сравнивать с потерями СССР в Афганистане, правда. А Валерий Залужный (да и не он один) считал, что при потерях в 100 тысяч путин ужаснется и прекратит войну. Я, кстати, считал такую оценку вполне логичной. Но логику в россии давно запретили, долго держали в изоляции от населения и благополучно вывели из обращения. Патриотизмом заменили и истериками, так реально удобнее

Ну, ладно, они успешно положили убитыми и ранеными миллион. За что? Вот просто с точки зрения их логики – за что они заплатили такую страшную, нереальную цену? За Бахмут, Курахово, Угледар и Авдеевку? То есть кучу развалин, где никто не собирается жить? За два года упорных боев с сотнями тысяч потерь они оккупировали 1% территории Украины. Это того стоило? Или были политические бонусы? Да какие там бонусы – только со знаком "минус"

На мировом уровне россия вместо авторитета приобрела статус изгоя. Репутация "второй армии мира" просто упала на дно. Се увидели, что никакой грозной силы там не было и Украина ее бьет сильно и даже без участия союзников. Заявленные "цели СВО" провалены все полностью. Денацификация? Наоборот, даже далекие от политики украинцы стали патриотами и русоненависниками на годы и поколения вперед. Демилитаризация? Да у нас почти на ровном месте теперь самая сильная в Европе армия, самая современная и эффективная. Ликвидация биолабораторий? Так их и не было, но теперь мы задумались

Эпические провалы на всех направлениях. Положить миллион населения, чтобы получить отрицательный результат. Самое смешное, что реальная цель была у бункерной крысы одна – войти в историю. И он ее достиг, просто не так, как хотел. Ему еще и памятник поставят. На центральной площади с полными штанами. Или в виде крысы, выглядывающей из бункера – оба варианта заслужены…