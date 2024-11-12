Путин собирается кинуть Трампа

Стремление Трампа скорее заключить компромисс и таким образом прекратить войну привычно воспринимается Путиным и российской верхушкой как признак слабости. А слабость они, еще с времен криминальных разборок в Питере, считают поводом к усилению давления. По логике Путина: если враг (США или Украина) стремится к мира и ищет компромисса, значит он слаб, а раз так, его надо поставить на колени.

Путин, видимо, хочет использовать и кинуть Трампа с его "мирным планом". Однако самоуверенная наглость питерского гопника может сыграть с ним злую шутку.

Заморозка войны по существующей линии фронта, которую фактически предлагают Трамп и Маск, была бы выгодна Путину. Кремль мог бы использовать ее для внутренней дестабилизации ситуации в Украине. Зеленскому пришлось бы проводить выборы в обстановке неизбежного острого конфликта с украинскими патриотами, которые обвинили бы его в предательстве в случае любых уступок России. А параллельно активизировалась бы российская пятая колона.

Кремль давно мечтает о таком развитии событий, новом Майдане в Киеве (об этом прямо писал Медведев), хаосе в Украине, деморализации и разложении украинской армии.

Однако заморозки войны не будет. Путин не собирается "уступать" Украине уже аннексированные, но фактически не захваченные территории: Херсон, Запорожье, Славянск, Крамоторск и т.д. Идея Трампа-Маска о введении войск европейских стран в демилитаризованную зону между российскими и украинскими силами еще более невозможна для Кремля. Пускать войска западных стран к российским границам он очевидно не намерен.

У России свои абсолютно неприемлемые не только для Украины, но и для США свои условия заморозки войны. Это уход Украины из четырех аннексированных Россией областей, отказ от членства в НАТО, потолок численности украинской армии в 50 000 человек, российский язык как второй государственный и т.д. (все это открыто озвучивают российские чиновники). То есть, по сути, Путин готов дать Трампу возможность "установить мир" в Украине, только ценой ее полукапитуляции, за которой неизбежно последовала бы окончательная капитуляция.

Такой вариант полностью похоронил бы план Трампа, мечтатающего предстать в роли миротворца, быстро остановившего войну, и выставил бы его в качестве прямого агента России. Вряд ли американский нарцисс-президент готов вместо внешнеполитического триумфа и Нобелевской премии мира, к которой он уже, наверное, готовится, предстать в роли прогнувшегося и униженного российским диктатором слабака. А значит в лучшем для Путина случае предстоящий "мирный процесс" закончится ничем, а в худшем - новым конфликтом с США.