Путин, Шойгу, где Орешник?

Ночь с субботы на пятницу прошла. Никаких страшных вундервафлей по центру Киева не прилетело. Путин не использовал свой Орешник во второй раз.

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І скоріш за все і не використає на данному етапі свого шантажу і ядерного блефу. Хоча це, звісно, не точно….

Чому він скоріш за все не вдарить зараз? Тому що в цьому немає сенсу. Ці удари є інструментом шантажу Заходу із метою зірвати підтримку України.

Путін вдарив по Дніпру. Це була демонстративна ескалація. Це був його хід у відповідь. Після того, як Україна застосувала західну далекобійну зброю по території Росії.

Яка мета застосування інструменти? Щоб Україні більше не давали права бити.

А що якщо Україна і Захід не поведуться на цей шантаж? Тоді Путіну треба буде знов робити крок у відповідь і ще піднімати ставки. Бо інакше він буде виглядати як гравець у покер, який програв квартиру, блефуючи. А він не може собі дозволити напередодні перемовин з Трампом виглядати слабаком і просто старим маразматиком. Він має бути страшним.

Тому логічно, що він має залишати собі подальші опції. А цих орєшників мало, якщо взагалі є ще один, і треба їх берегти. Використавши його зараз, до ходу Заходу, він фактично марно витратить дуже дефіцитний ресурс. Бо це все буде в рамках його ходу, який він і так вже зробив. А опцій подальших ходів у нього обмаль. Бо ядерку йому не дозволить використати товарищ Сі.

А от лишати цю можливість і сигналізувати і Україні і Заходу, що він знає що він зробить якщо на шантаж не поведуться, виглядає логічним з огляду на його стратегію.

І тепер найцікавіше, чи спрацює така стратегія Путіна. Чи полетять ще ракети в бункера і чи будуть ще вибухати склади в результаті прильоту американських ракет. І якщо буде, то це буде означати що у Вашингтоні і Лондоні не повелись на блеф Путіна. І це буде добре.

Але буде один мінус. Путін може тоді кинути на Київ свій орєшник, перед цим тяпнувши свій бояришнік. Але хіба він вже не стріляв по столиці України багато разів? А парламент, якщо вони влучать, що сумнівно, можна буде відремонтувати..