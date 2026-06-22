Путин послал Лукашенко. Защищать его он не будет

Путин поговорит с Лукашенко в ближайшее время, но, как сказал Песков, "у нас нет никакого сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет".