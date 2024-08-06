Путин попросил Иран не отвечать Израилю: что он задумал?

Путин попросил Иран не отвечать Израилю. Почему он решил стать голубем мира?

Путин в будущих переговорах хочет расторговать перед США не только Украину. Его стратегия до последнего времени была одна: сеять хаос и создавать проблемы, которые невозможно решить без них.

Путин не имеет сейчас возможности создать проблемы на уровне Сирии и поэтому он пробует продать воздух. Его идеальный план следующий: с него снимают санкции, а он останавливает Иран в войне против Израиля, а КНДР не запускают ракеты по Японии.

Это стратегия РФ и цель этой стратегии – вернуть Запад в диалог, где Путин будет партнером, сидящим за столом переговоров.

Здесь нет ничего страшного для нас. Просто нужно вовремя поставить диагноз и правильно прописать лечение.