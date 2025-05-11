Путин получил разрешение Китая на маленькую войну с Европой

Кремлёвцы боятся войны с НАТО один на один, так как в результате неё будут искать место, где была Москва, а не дорогу к ней. Начать такую войну – это не на Грузию или на Украину напасть. Для начала такой войны им надо иметь гарантии, что можно её выиграть или выйти из ней в любой момент, сохранив РФ как геополитический субъект.

Гарантией для начала войны, которая может стать для Москвы последней в её истории, является наличие такого сильного союзника как КНР. Всё остальное – это суррогаты, в том числе ядерное оружие, и не заменяют его. КНР – единственный такой союзник, другого на планете просто нет.

Московии с 2014 г. так и не удалось деморализовать Европу методами гибридной войны и принудить отдать РФ если не всю, то часть Украины. Не сработал даже план разделить Украину с Венгрией, Польшей и Румынией, оставив между ними и РФ буферную зону под названием Малороссия.

Не удалось по простой причине – конечная цель похода московитов на запад – это не Украина, а Бискайский залив. Украина, подобно странам Балтии и Польши – всего лишь промежуточные станции в этом походе. Московитам нужна не только Украина, но также леса Финляндии, газ и лосось Норвегии, и какой же русский не хочет побывать в Париже. Ездить на дачу в Испанию он тоже хочет как к себе домой, а не через погранзаставу и общаться с местными на российском, а не на "собачей" кастильской и каталонской "мове".

Далёкая Северная Америка не нужна московитам, им нужна Европа. Если США сдадут её Московии, то на Красной площади будет стоять памятник всем президентам США. Эту очевидную истину администрация Трампа грубо, но убедительно довела до европейцев за сто дней. В том числе до тех, кто считает, что это будет не скоро, или надеется устроиться бессменным начальником чего-то при московитах.

Трамп ясно дал понять, американцы не намерены умирать за таких коллаборантов. Тем более за мелочных венгерских, польских и румынских империалистов, готовых рискнуть безопасностью своих стран в обмен на получение нескольких километров Украины. Если у Орбана есть план восстановления Великой Венгрии на Урале, это можно обсудить, но не аннексию Закарпатья.

Трамп также ясно дал понять, что не намерен убеждать европейцев сражаться. Если они хотят сначала сдать Украину московитам, а затем и самим сдаться, то это их право. Но в таком случае США прямо сейчас забирают Гренландию для своей безопасности. К тому же Гренландия ближе к Америке, чем к Европе, и у США есть древняя доктрина Монро, которая обязывает американцев сражаться и загодя думать о безопасности.

Оживление в Европе показывает, что Трампа восприняли всерьёз и поняли правильно. Даже Орбан всё правильно понял и, в отличие от Фицо, в Москву через Баку не полетел. Похоже, у Фицо миссия добить своим поведением остатки совкизма в Словакии.

В результате из-за Трампа кремлёвцы оказались перед прискорбным для них фактом, что Европу придётся завоёвывать не методами гибридной войны, гениальным автором которой якобы является их генерал герасимов. Якобы, так как её концепции и практики придумали в рейхсканцелярии Гитлера. В частности, генерал Йодль, разработавший план "Грюн" ("Зелёный") для захвата Чехословакии методами гибридной войны, и успешно его реализовавший вплоть до ввода войск на финальном этапе.

В плане "Грюн" были легко узнаваемые элементы – системная пропаганда с 1936 г. об ужасных зверствах чехов над немцами и немецким языком. Гитлер хватался за сердце, и кричал на всю Европу, что не может спокойно смотреть на мучения соотечественников, и называл Чехословакию угрозой миру. Говорил, что Чехословакия готовится напасть на Германию и Венгрию, которым Версальский договор запрещает иметь армию, и просил запрет отменить. Отчасти это сработало – Венгрии уже в 1936 г. разрешили иметь армию.

Гитлер охотно назвал бы чехов каким-нибудь нацистами, но по понятным причинам не мог это сделать. "Зверства" были настоль ужасными, что в Чехословаки легально работали несколько немецких партий. В том числе Немецкая национал-социалистическая рабочая партия. Её запретили только в 1935 г. за слишком резкие требования передать Судеты Германии. Но после перерегистрации она уже через месяц участвовала в парламентских выборах и получила 23% голосов.

Подобные гибридные методы применялись также против Польши, Франции и других стран. В том числе с различными провокациями под чужим флагом, включая убийства. Герасимов и кремлёвцы прямые наследники в этом Йодля и всей команды Гитлера, но где и когда русские сознавались в плагиате, тем более в столь деликатной тематике.

Профессор Соловей долго пел о гениальности герасимова для запугивания Европы. Но профессор может случайно оказаться провидцем и герасимов подпишет капитуляцию РФ, подобно Йодлю, сделавшему это в мае 1945 г. Вполне вероятный сценарий после того, как кремлёвцы не приняли до 1 мая предложение Трампа о прекращении огня на 30 дней и начале больших переговоров.

Вместо этого кремлёвцы как ошалелые набросились с объятиями на Си Цзиньпина и тот их принял. Как говорится, на ловца и зверь бежит, а Пекин сейчас активный ловец любых геополитических душ и душонок. Но у китайских коммунистов свои стратегии и планы гибридных войн, концептуально отличающиеся от кремлёвских. Если кремлёвцы хотят в них вписаться, то им придётся пойти на 30-дневное прекращение огня и начать большие переговоры, а в перспективе закрыть бренд "путин". Захват Европы и Америки в планы Компартии Китая пока не входит, нравится или не нравится это Москве.

Если кремлёвцев это не устраивает, то отношения их с КНР и после парада в честь Си Цзиньпина останутся почти без изменений. Почти, так как в Пекине не намерены резко ухудшать отношения с США, а затем и с Европой, только из-за того, что Москве срочно понадобилась Украина. Так как Трамп продолжит давить на Китай, если тот не уговорит кремлёвцев на перемирие, то Пекин какие-то ограничения для РФ введёт из вежливости и не без корысти для себя, зная, что США не могут отследить в деталях всё, что пересекает его северную границу.

Нельзя сказать, что совершенно лишены оснований надежды рашистов на Китай как гарантию, что РФ сможет выйти из войны с Европой в любой момент, когда поймёт, что та пошла не по планам генштаба герасимова. Политбюро КПК ничего не имеет против того, чтобы РФ и Европа немного повоевали, а Пекин постоял в сторонке и понаблюдал. Заодно и подзаработал, продавая обеим сторонам больше ширпотреба, чем вооружений. В Пекине видят и другие бонусы для себя.

Поэтому Си Цзиньпин дал 9 мая разрешение РФ на ещё один военный рывок в Украине и на маленькую войну с Европой, если та на неё явится. Но с одним условием – ядерное оружие не применять. Отмечание в Москве 80-летия окончания второй мировой войны перерастает в начало "горячей" третьей мировой под московско-китайские разговоры о необходимости избавиться от психологии "холодной войны".

Китайские коммунисты хотят таким способом прояснить для себя степень готовности Европы и Америки к сопротивлению. Будут реально воевать, или ограничатся нотами обеспокоенности и экономическими санкциями. Если будут воевать, то только в обороне или предпримут наступательные действия. По сути, Пекин согласился провести разведку боем руками рашистов, которые сами прибежали к нему и попросили благословения.

У Пекина есть два мотива. Первый, выяснить реальную готовность НАТО к войне и отсеять дезинформацию с пропагандой. В Пекине одинаково не верят ни в несокрушимую мощь НАТО, ни в то, что его армии близки к развалу, склады пусты и танки в Германии заржавели. Подобные мысли обуревают и Москву. Второй мотив – посмотреть, как далеко может зайти Трамп в своей решимости.

Исходная причина этих сомнений Пекина и Москвы – соплежуйство Обамы, который ответил "Перезагрузкой" на захват РФ 20% территории Грузии, одеялами на аннексию Крыма, и попутно сдал Сирию, а также вялость Байдена с 2022 по 2024 г. В Москве и в Пекине одинаково хотят понять: Демпартия США – это "полезные идиоты", которыми пользовались только они, или ещё кто-то в своих коварных планах, и теперь реализует их через Трампа, которого в 2020 г. "закулиса" США не впустила в Белый дом.

Получить ответ на эти вопросы для путинского режима гораздо более важно, чем для китайского Политбюро. Особенно о Трампе. Если для китайских коммунистов ответы на них могу остаться в основном информацией для размышлений, то для путинистов это вопрос жизни и смерти. Причём не только для путинского режима, но и для всей РФ как государственного образования.

Кремлёвцы разрешением Си Цзиньпина на войну стали пользоваться уже с утра 10 мая. Песков заявил, что РФ согласна прекратить на 30 дней боевые действия, но только при условии, что "Запад" прекратит на это время поставлять оружие Украине. Требование заведомо невыполнимое. Песков употребил термин "Запад", так как из-за Трампа в кремле не знают – поставляют США сейчас оружие Украине или нет.

В ответ кремль сходу получил ультиматум от лидеров Великобритании, ФРГ, Польши и Франции, собравшихся в Киеве, – прекратить боевые действия 12 мая иначе РФ прилетит новая порция санкций. Вечером к ним присоединились США, а около полуночи вылез в эфир "путин" и сказал, что хочет 15 мая начать переговоры с Украиной в Стамбуле, но без прекращения огня. Кремлёвцы хотят вернуться в март 2022 г.

Перед этим Москва уже получила ответ, что Европа в лице "коалиции желающих" на войну явится. Макрон и Туск встретились 9 мая в Нанси и подписали договор о военной взаимопомощи, куда вошла опция размещения в Польше ядерного оружия Франции. В Варшаве и Львове прошло 8-9 мая учредительное собрание по созданию трибунала над рашизмом. Саммит "коалиции желающих" в Киеве тоже дал ясный ответ Москве на её вопросы, а заявления Трампа и его администрации уточняли, что США не будут долго стоять в стороне и наблюдать в китайском стиле. Особенно, если Китай даст оружие и солдат РФ.

Сговор Москвы с Пекином о маленькой большой войне спалил Лула да Силва, когда заявил 9 мая, что тему российско-украинской войны рассмотрят только в июле на саммите БРИКС в Бразилии. Не горит. Это означает, что Пекин и Москва вычеркнули Бразилию на ближайшее время из списка возможных посредников в переговорах между Украиной и РФ. Лулу отправили в чулан. Подозрение, что к этому идёт возникло ещё утром 9 мая, когда он появился на параде с неонацистской "колорадкой" на лацкане пиджака. Для претендента в посредники это не допустимо. Не претендующие на такую роль Пашинян, Вучич, Фицо, Токаев, Мадуро и даже претендующий лукашенко были без неё.

Кремлёвцы отказали не только Европе, но и Трампу прекратить боевые действия 12 мая из расчёта сохранить свободу рук для реализации разрешения Пекина на войну. Этим они также надеются получить повод для атак на Европу под видом ответа на санкции, которые появятся после 12 мая.

Китайское разрешение на войну у рашистов есть, но возникает вопрос, как широко они намерены им воспользоваться? Похоже, кроме разрешения у них есть ещё и свои тормоза, сдерживающие его применение, несмотря на то что им очень не хочется упускать лето как удобное время для войны. Телеграмма Кима Третьего о готовности воевать вместе с РФ и дальше опасения кремлёвцев не снимает. Надо признать, их опасения не беспочвенны.