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Путин пока не будет садиться за стол переговоров

Вадим Денисенко

Путин пока не будет садиться за стол переговоров
Путин пока не будет садиться за стол переговоров

Китайский вояж Медведева завершен двумя "договоренностями". Во-первых, Путин, судя по всему, пообещал Си то, чего и так не собирался делать: не применять ядерное оружие. Что касается Орешника, он оставляет за собой эту опцию. Во-вторых, Путин пока не будет садиться за стол переговоров. И это вполне устраивает Китай, который ждет, когда Трамп обратится к Си с предложением нажать на Путина.

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В Кремлі прекрасно розуміють, що несподіване запрошення лідера Китаю на інавгурацію, може призвести до того, що Китай і США можуть сепаратно від РФ сісти за стіл переговорів і спробувати почати говорити про Ялту-2. Саме тому Путін спробує інтенсифікувати дії речі: мʼясні штурми і обстріли енергетики (що ми сьогодні і побачили). Плюс, при потребі, може застосувати Орєшнік.

Власне, нічого нового, окрім того, що найближчим часом в переговорну гру спробує вже більш предметно втрутитися Китай. Наголошу: більш предметно.

Окремо варто наголосити: можлива поява Китаю в цих переговорах, остаточно перетворить Україну на один з багатьох пунктів до обговорення. І нам вже зараз треба писати можливі сценарії розвитку подій. Але куди легше тратити енергію на щоденні с*ачі і пошуки позитиву в сирійських війнах. На жаль, навіть на експертному рівні, про це майже ніхто не хоче думати.

Источник:facebook.com

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