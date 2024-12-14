Китайский вояж Медведева завершен двумя "договоренностями". Во-первых, Путин, судя по всему, пообещал Си то, чего и так не собирался делать: не применять ядерное оружие. Что касается Орешника, он оставляет за собой эту опцию. Во-вторых, Путин пока не будет садиться за стол переговоров. И это вполне устраивает Китай, который ждет, когда Трамп обратится к Си с предложением нажать на Путина.

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В Кремлі прекрасно розуміють, що несподіване запрошення лідера Китаю на інавгурацію, може призвести до того, що Китай і США можуть сепаратно від РФ сісти за стіл переговорів і спробувати почати говорити про Ялту-2. Саме тому Путін спробує інтенсифікувати дії речі: мʼясні штурми і обстріли енергетики (що ми сьогодні і побачили). Плюс, при потребі, може застосувати Орєшнік.

Власне, нічого нового, окрім того, що найближчим часом в переговорну гру спробує вже більш предметно втрутитися Китай. Наголошу: більш предметно.

Окремо варто наголосити: можлива поява Китаю в цих переговорах, остаточно перетворить Україну на один з багатьох пунктів до обговорення. І нам вже зараз треба писати можливі сценарії розвитку подій. Але куди легше тратити енергію на щоденні с*ачі і пошуки позитиву в сирійських війнах. На жаль, навіть на експертному рівні, про це майже ніхто не хоче думати.