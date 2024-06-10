Путин никогда не применит ядерное оружие

Путин заявил, что тактическое ядерное оружие в России "втрое мощнее, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки" и значительно превосходит ядерный потенциал Европы. "Европейцы должны будут задуматься, если те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать, ввяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет? Я очень сомневаюсь", – добавил он.

То, что Путин через раз вспоминает про ядерное оружие, говорит о трёх важных вещах:

1. Он знает, что в случае его применения он лично будет уничтожен, вероятно, в течение нескольких часов, а Россия и её армия будут уничтожены в течение следующих нескольких суток. Иными словами, Путин ТОЧНО знает, что США применят СВОЁ ядерное и конвенциональное оружие против России ("Я очень сомневаюсь" – это из "Фрейда", то есть Путин как раз не сомневается, что Штаты дадут самый жёсткий ответ и что у них, как и у НАТО, уже разработаны сценарии, о чём, кстати, ранее сообщалось в СМИ).

2. У него просто не осталось никаких других аргументов. Страна-банкрот в культуре, политике, экономике и технологиях, а также, кстати, в вооружениях – проиграла цивилизационную битву.

3. Ядерное оружие России, будь то тактическое или стратегическое – это не более чем большой блеф. Путин НИКОГДА не применит это оружие, ибо в этом случае оно перестанет работать как блеф и приведёт к физическому концу российского режима.