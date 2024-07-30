Путин не сможет вести войну

Уже в будущем году Путин не сможет продолжать войну против Украины так, как она идет сейчас. А вести войну по-другому он не хочет и не умеет. Война стимулирует развитие сразу нескольких процессов, губительных для российской стороны.

1. Ресурсы экономики на грани исчерпания. Набиуллина заявила о максимальном за последние 16 лет экономическом перегреве. Как отмечают эксперты: экономика работает на пределе своих возможностей, на износ — это не может долго длиться.

2. Дефицит и дороговизна пушечного мяса. Выплаты контрактникам в регионах достигли рекордных высот и растут буквально от месяца к месяцу. Однако желающих пойти на войну становится все меньше.

3. Западные разведки свидетельствуют, что у России заканчиваются советские запасы военной техники. Она не способна компенсировать огромные потери танков, БМП и артиллерии.

4. После того, как США объявили о вторичных санкциях для банков других стран, китайские банки стали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях. Bloomberg пишет, что платежи между Россией и Китаем практически невозможны.

Таким образом у России заканчиваются экономические ресурсы, пушечное мясо и оружие, а Китай больше не в состояние поддерживать ее на плаву. Помощь Запада Украине при этом не прекращается и даже по некоторым направлениям растёт.

Выиграть войну теми силами и ресурсами, которые есть сейчас у российских властей очевидно невозможно. А радикально мобилизовать общество и вести тотальную войну в стиле Сталина или Гитлера Путин неспособен.

Кажется самое логичное, что могла бы сделать в этой ситуации Россия - это просить мир у Украины. Однако Путин блефует и пытается заставить саму Украину просить мирные переговоры на российских условиях. Для этого проводится специальная дезинформационная операция, о которой я неоднократно писал в телеграм-канале eidnannews. В ней участвуют фигуры разного масштаба: от Орбана, Абрамовича и некоторых других олигархов обеих стран, до целого хора украинских и оппозиционных российских блогеров и спикеров, разгоняющих предательские нарративы о каком-то мифическом поражении Украины в войне (которого и в помине нет), о предательстве Запада (тоже ложь), о неизбежности в этой ситуации территориальных и других уступок Кремлю.

Всё просто. У Путина сейчас конкретно подгорает. Ситуация с дефицитом ресурсов и перегревом экономики может стать критической уже к началу будущего года. Силой оружия он победить в войне не в состоянии, поэтому пытается расколоть и ослабить Украину с помощью манипулятивных технологий.

Время для этого у него ограничено - примерно до нового года. Российская агентура запускает в украинское информационное пространство слух о неизбежном мире в это время. Однако она не мир готовит, а ловушку для Украины.