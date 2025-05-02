Жуткое убийство Виктории Рощиной — не просто зверство. Возможно, это закодированный месседж путинских уродов. Александр Невзоров прочитал его так: нельзя думать, нельзя говорить, нельзя видеть. Именно поэтому удалены были те части тела, которые отвечают за сознание, речь и зрение. Всё это сделано специально и демонстративно.

Цивилизованный мир существует благодаря правилам, которые сдерживают звериные инстинкты. Но для путинской России никаких правил больше не существует. Сейчас им можно всё — за них отвечает фюрер. Можно бомбить детские площадки ракетами, можно убивать заложников, потому что ничего им за это не будет.

Был хороший документальный фильм о зондеркоманде из Гамбурга — о том, как там вовлекали людей в машину убийств и как они шаг за шагом теряли человеческий облик. Напомню, что из шести миллионов евреев, погибших в Холокосте, как минимум треть была убита не в лагерях, а руками таких вот "обычных" людей, превратившихся в монстров.

Сейчас с Россией происходит то же самое. Зверства стали нормой и обыденностью. Именно поэтому Путин не будет останавливать войну. Он не может допустить возвращения домой миллионов одичавших орков — со звериными инстинктами и безо всяких предохранителей. Они будут делать в России ровно то, что делали в Украине. Этот материал должен постоянно обновляться и расходоваться, а значит, война должна продолжаться...