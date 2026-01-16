''Путин насмехается над мирным процессом'': выступление сенатора Роджера Викера в поддержку Украины

"Когда Путин улыбается американским переговорщикам и прикидывается нашим другом, у нас нет никаких оснований улыбаться ему в ответ". Влиятельный республиканский сенатор Роджер Викер, глава комитета вооруженных сил, произнес речь в поддержку Украины — на следующий день после комментария Дональда Трампа о том, что Украина тормозит мирный процесс.

Это выступление следует послушать. Вот перевод его ключевых тезисов на украинский:

"Мы живем в опасное время. В мире много горячих точек — в нашем полушарии, в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе. Но сегодня я хочу напомнить своим коллегам: самое опасное, что происходит в мире сейчас, — это война Владимира Путина против свободы и Запада в Украине".

В течение последнего года Путин насмехается над мирным процессом, постоянно усиливая свои атаки. Недавно он совершил самую большую воздушную атаку за все время войны. Он не раз демонстрировал, что не заинтересован в мирных переговорах. Он за мир только на словах, но его действия свидетельствуют об обратном.

За последние несколько недель США, Украина и наши европейские друзья объединились вокруг общей переговорной позиции, основывающейся на нескольких ключевых принципах.

Во-первых, Украину нельзя заставлять отказываться от ее суверенной территории, которую она сейчас контролирует. Во-вторых, Путин не должен достичь за столом переговоров того, чего ему не удалось достичь на поле боя — а на поле боя он потерпел серьезные поражения. США должны играть постоянную роль в гарантиях безопасности для Украины. Сенат должен ратифицировать эти гарантии, если они будут согласованы. А к тому времени украинцам нужно помогать в борьбе за их свободу.

Я отдаю должное президенту Трампу, президенту Зеленскому и европейским лидерам за то, что они объединились в поисках справедливого окончания этой жестокой, непровоцированной войны. Я призываю всех в Вашингтоне, в Киеве, в европейских столицах оставаться едиными и помнить, с кем мы имеем дело в лице Владимира Путина.

Путин был, есть и будет всегда оставаться агентом КГБ. Это диктатор, на руках которого – десятилетие кровопролития. Это величайший вор в истории мира, военный преступник, который уже сейчас должен сидеть за решеткой. И, конечно, Путин — лжец. Когда он улыбается американским переговорщикам и притворяется своим другом, у нас нет никаких оснований улыбаться ему в ответ или доверять — только относиться с осторожностью и презрением.

После четырех лет войны Путин знает, что российская победа неизбежна. Всё больше американцев это видят и понимают. Опросы свидетельствуют, что 70% американцев не доверяют Путину и не верят, что он будет соблюдать мирное соглашение с Украиной.

Он из того же теста, что и террористы по всему миру. В нападениях Путина на гражданское население мы видим параллели с террористами ХАМАС. Путин похитил 20 тысяч украинских детей, многие из которых подвергаются "перевоспитанию". В этих преступлениях мы видим параллели с Си Цзиньпином и его лагерями "перевоспитания" уйгуров.

Этот тиран, стремящийся, чтобы к нему относились как к равному, должен быть известен по компании своих друзей. Куда в поисках убежища сбежал сирийский диктатор Башар Асад? В Москву. Николасу Мадуро советовали бежать из Венесуэлы, и если бы он сбежал, куда бы он отправился? Прямо в Москву. И теперь, когда лидер Ирана размышляет над своими вариантами, куда он мог поехать в случае побега? Единственное место – Москва. Вот такая компания у Владимира Путина сегодня.

Он даже повторяет риторику Адольфа Гитлера. Путин постоянно говорит о так называемом "освобождении" русскоязычного населения, проживающего на Донбассе и других регионах Украины. Это тот самый отвратительный и абсурдный повод, который Адольф Гитлер использовал для вторжения в немецкоязычные регионы соседних стран, в частности, Польши. Вот кем Владимир Путин.

Украинцы и дальше будут бороться против его неспровоцированной агрессии, но не потому, что они не хотят мира. Украинцы продолжают бороться, потому что альтернатива – это уничтожение их государства. Мы должны стоять вместе с Украиной и продолжать помогать нашим друзьям. Мы должны послать четкий сигнал, что Путин не сможет просто переждать нас.

В декабре Конгресс подавляющим большинством принял, а президент Трамп с готовностью подписал Закон об оборонном бюджете. Этот закон продолжает программы безопасности помощи Украине и обязывает США делиться с Украиной разведывательной информацией. Наши союзники по другую сторону Атлантики сейчас берут на себя ведущую роль в финансировании помощи помощи Украине. Страны НАТО покупают у США оружие и передают его Украине. Я определенно это приветствую, как и должны приветствовать все американцы.

Соединенные Штаты должны увеличить поставки в Украину систем ПВО и дальнобойного оружия. Именно это покажет Путину, что его военные цели недостижимы. На протяжении почти четырех лет украинцы демонстрируют свою решительность и они продолжат это делать. Мероприятие должно и дальше оставаться решительным и стоять вместе с ними."